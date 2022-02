Film romantique : les meilleurs à (re)voir pour la Saint-Valentin

MEILLEUR FILM ROMANTIQUE - Grandes romances du cinéma, comédies, découvrez notre sélection des meilleurs films romantiques à voir, pour la Saint-Valentin ou tout le reste de l'année.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 10h06] L'amour est un sujet universel qui a toujours inspiré les cinéastes à travers le monde. On compte des milliers de films romantiques, érigés en grands classiques du septième art ou en dernière obsession disponibles sur les plateformes de streaming. La Saint-Valentin est le moment idéal pour se lancer, en couple ou célibataire, devant une comédie romantique légère ou une grande histoire d'amour tragique.

Ci-dessous, vous retrouverez un top des meilleurs films romantiques rangés en différentes catégories : les meilleurs comédies, les plus belles histoires d'amour du cinéma, les plus beaux films sur l'amour, mais aussi une sélection non exhaustive des longs-métrages à visionner pour la Saint Valentin. Ce top des meilleurs films romantiques est établi par ordre alphabétique. Sachez par ailleurs que vous pouvez cliquer sur chacun des films mentionnés pour être renvoyés vers leurs pages dédiées afin de voir leurs photos, découvrir le casting, mais aussi la bande-annonce et le synopsis. En fin de page, vous retrouverez également les films romantiques les plus récents. Ce top des romances a vocation à évoluer au gré des sorties cinéma.

Les classiques à voir pour la Saint Valentin

De nombreux films sont à découvrir, seul ou en couple, le soir de la Saint Valentin, afin de (re)vivre des histoires d'amour inoubliables ou de rire devant des couples improbables à première vue mais qui étaient faits pour être ensemble. Linternaute.com vous propose ci-dessous une sélection des classiques à voir en ce jour des amoureux, ainsi que la plateforme par abonnement ou VOD où les voir en streaming :

De nombreux films romantiques sont disponibles dans le catalogue de Netflix, que ça soit des comédies originales de la plateforme de streaming, mais également de grands classiques ou des histoires d'amour inoubliables du septième art. Ci-dessous, retrouvez une sélection non-exhaustive des meilleurs films à voir pour la Saint Valentin 2022 sur Netflix. Pour les voir, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming.

Coup de foudre à Notting Hill

Mange, prie, aime

L'arnacoeur

The Holiday

A tous les garçons que j'ai aimés 1, 2 et 3

Si tu savais...

The Kissing Booth

Love Actually

Your name

L'étrange histoire de Benjamin Button

Clueless

Valentine's day

How to be single

Jeux d'enfants

Quelqu'un de bien

Holidate

Un peu, beaucoup, aveuglément

She's gotta have it

Ensemble, c'est tout

Crazy Rich Asian

Yes Man

Call me by your name

Grease

Comment se faire larguer en dix leçons

Les demoiselles de Rochefort

Le Come Back

La délicatesse

Crazy Stupid Love

Jerry Maguire

