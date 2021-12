Film de Noël 2021 : lesquels voir au programme TV cette semaine ?

FILM DE NOEL. Plusieurs films de Noël sont proposés à la télévision et en streaming en cette fin d'année 2021. Au programme TV ou sur les plateformes, voici notre sélection et le calendrier.

[Mis à jour le 21 décembre 2021 à 9h28] De nombreux films de Noël sont proposés cette année au programme TV et en streaming pour fêter la fin de l'année. Ce mardi 21 décembre 2021, TF1 propose de (re)découvrir "A star is born" dès 13h55, avant de diffuser un classique des fêtes, la comédie romantique "The Holiday" (16h20). De son côté, M6 (re)diffuse des téléfilms de Noël : "Souvenirs de Noël" (13h55) et "Le Noël de Sophie (15h50). Parmi les films diffusés cette semaine, notons également Dirty Dancing (mercredi sur TF1, 17h), Madame Doubtfire (jeudi sur TF1, 13h55), Jurassic Park (vendredi sur TF1, 13h55) ou encore Le Voyage d'Arlo (vendredi sur M6, 21h05). En streaming, les plateformes ont fait le plein de films de Noël exclusifs, et notamment Netflix qui propose depuis novembre de nombreuses nouveautés pour les amateurs du genre.

La rédaction de Linternaute.com s'est penchée sur les films de Noël à découvrir pour la période des fêtes ou tout au long de l'année. Vous retrouverez donc dans cet article les téléfilms proposés l'après-midi sur TF1 ou M6 au programme TV cette semaine, mais aussi les productions originales Netflix. Nous vous proposons également une sélection des meilleurs films à savourer pendant cette période de fête, que ça soit parce que l'intrigue se déroule à Noël, ou parce que ce sont des classiques indémodables à redécouvrir pendant cette période de vacances hivernales.

En 2021, Netflix propose plusieurs nouveaux films de Noël à découvrir. Le premier, "Lovehard" avec Nina Dobrev, est mis en ligne le 5 novembre 2021. Il est suivi du film "Noël avec le père" qui réunit John Cleese et Elizabeth Hurley au casting, "Christmas Flow" avec Tayc et Shirine Boutella puis "La princesse de Chicago : en quête de l'étoile", troisième volet de La Princesse de Chicago porté triplement par Vanessa Hudgens. Depuis le 26 novembre, c'est la comédie romantique "Un château pour Noël" que les amateurs du genre peuvent découvrir. Depuis décembre, on compte aussi "Que souffle la romance", "La famille Claus 2" et "Un Noël en Californie : les lumières de la ville". A partir du 24 décembre 2021, il est également possible de découvrir "Aux antipodes de Noël" pour clôturer la saisons des films de Noël sur Netflix.

L'ambiance de Noël envahit TF1 à chaque fin d'année. Les après-midis de semaine, la première chaîne propose des téléfilms exclusifs mais également des rediffusions de films de Noël à (re)découvrir pour les téléspectateurs de la première chaîne. Pour voir les téléfilms de TF1 en replay, il suffit de cliquer sur ce lien. Voici la liste des films de Noël à voir jusqu'au 31 décembre 2021 :

21 décembre 2021 : A star is born (13h55) ; The Holiday (16h20)

: A star is born (13h55) ; The Holiday (16h20) 22 décembre 2021 : Les biscuits préférés du Père Noël (13h55) ; Une romance de Noël en sucre d'orge (15h35) ; Dirty Dancing (17h00)

: (13h55) ; Une romance de Noël en sucre d'orge (15h35) ; Dirty Dancing (17h00) 23 décembre 2021 : Madame Doubtfire (13h55) ; Independance Day (16h15)

: (13h55) ; (16h15) 24 décembre 2021 : Jurassic Park (13h55) ; Le monde perdu : Jurassic Park (16h25)

(13h55) ; Le monde perdu : Jurassic Park (16h25) 27 décembre 2021 : A la croisée des mondes : la boussole d'or (13h55) ; Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau (15h50)

: A la croisée des mondes : la boussole d'or (13h55) ; Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau (15h50) 28 décembre 2021 : Gremlins (13h55) ; Le seigneur des anneaux : les deux tours (15h50)

: Gremlins (13h55) ; Le seigneur des anneaux : les deux tours (15h50) 29 décembre 2021 : Le pacte secret de Noël (13h55) ; Le seigneur des anneaux : le retour du roi (15h30)

: Le pacte secret de Noël (13h55) ; Le seigneur des anneaux : le retour du roi (15h30) 30 décembre 2021 : Avec toi pour Noël (13h55) ; Tous en scène (15h30)

: Avec toi pour Noël (13h55) ; Tous en scène (15h30) 31 décembre 2021 : Batman begins (13h55) ; Man of Steel (16h20)

Sur M6, la période des fêtes débute traditionnellement quelques semaines avant la fin de l'année. Tout comme TF1, la sixième chaîne propose des téléfilms à découvrir chaque après-midi. Ils sont ensuite disponible en replay streaming sur le site de 6play. Retrouvez ci-dessous les téléfilms de Noël diffusés sur M6 en replay en cliquant ici. Voici la liste des films de Noël à voir jusqu'au 31 décembre 2021 :

21 décembre 2021 : Souvenirs de Noël (13h55) ; Le Noël de Sophie (15h50)

: Souvenirs de Noël (13h55) ; Le Noël de Sophie (15h50) 22 décembre 2021 : La reine de Noël (13h55) ; Ensemble à Noël (15h50)

La reine de Noël 23 décembre 2021 : A Noël, mon prince viendra 3 (13h55) ; Like-moi à Noël (15h50)

(13h55) ; Like-moi à Noël (15h50) 24 décembre 2021 : Noël en héritage (13h55) ; La légende de Noël (15h50) ; Le voyage d'Arlo (21h05)

: Noël en héritage (13h55) ; La légende de Noël (15h50) ; Le voyage d'Arlo (21h05) 27 décembre 2021 : En route vers Noël avec toi (13h50) ; Le bal de Noël (15h40)

En route vers Noël avec toi (13h50) ; (15h40) 28 décembre 2021 : Toi et moi à Noël (13h50) ; Les souliers de Noëlle (15h40)

: (13h50) ; Les souliers de Noëlle (15h40) 29 décembre 2021 : Noël sur la 5e avenue (13h50) ; Mes fiancés de Noël (15h40)

: Noël sur la 5e avenue (13h50) ; Mes fiancés de Noël (15h40) 30 décembre 2021 : Noël entre nous (13h50) ; Noël, cuisine et romance (15h40)

: Noël entre nous (13h50) ; Noël, cuisine et romance (15h40) 31 décembre 2021 : Toy Story (13h50) ; Toy Story 2 (15h40)

Vous retrouverez une sélection des meilleurs films de Noël à savourer pendant les fêtes. Que ça soit des dessins animés pour les enfants, des films à découvrir en famille, ou des classiques du cinéma d'action ou romantique, ces longs-métrages sont intemporels mais riment définitivement avec Noël. Vous pouvez cliquer dessus pour découvrir les bande-annonces, le casting, le synopsis, mais surtout les plateformes de streaming ou de VOD pour les découvrir. Le classement suit toutefois l'ordre alphabétique, et non pas un ordre de préférence.

Sur les plateformes de streaming aussi, on peut retrouver des films de Noël, et quelque soit la saison ! Le catalogue de la plateforme de streaming est riche et regorge de nombreux films pour enfants et comédies romantiques à regarder pendant les fêtes de fin d'année. Retrouvez ci-dessous une sélection non-exhaustive des meilleures productions originales Netflix qui fleurent bon le sapin à découvrir sur la plateforme de streaming :

Klaus

Noël à Snow falls

A Christmas Prince

A Christmas Prince : the royal wedding

A Christmas Prince : the royal baby

Les chroniques de Noël

La princesse de Chicago

Holiday Rush

L'alchimie de Noël

Flocon d'amour

Merry Happy Whatever

Sugar Rush Christmas

Au cinéma, à la télévision ou en streaming, Noël rime avec romantisme. La plupart des films de Noël sont d'ailleurs des films romantiques, où deux êtres se rencontrent et tombent amoureuses au son de Jingle Bell et devant des sapins décorés. Ci-dessous, retrouvez une sélection non-exhaustive de films de Noël romantiques. Certains sont diffusés sur les plateformes de streaming, quand d'autres sont des classiques de la comédie romantique :