Films de Noël : notre top des films qu'il faut absolument voir

MEILLEUR FILM DE NOEL. Retrouvez notre sélection des meilleurs films de Noël à voir pendant les fêtes, que ça soit des comédies romantiques classiques du genre ou des comédies familiales pour petits et grands.

[Mis à jour le 22 décembre 2022 à 9h16] La période des films de Noël bat son plein ! Que ça soit sur les plateformes de streaming, à la télévision, au cinéma ou en DVD, il ne manque pas d'occasions de se caler devant un long-métrage pour célébrer les fêtes de fin d'année. Mais lesquels voir en 2022 ? Si vous aimez les comédies romantiques classiques de Noël, Netflix vous propose de découvrir plusieurs fictions, comme Noël tombe à pic, The Noël Diary ou Scrooge : un (mé)chant de Noël. Pour les sorties de fin d'années qui peuvent ponctuer un réveillon, citons également Glass Onion, la suite d'A couteaux tirés, sur Netflix dès le 23 décembre, ou le film d'animation Disney Avalonia sur Disney+ à la même date. TF1, France 2 et M6 proposent également plusieurs productions à voir dans l'après-midi ou en soirée pour patienter avant l'ouverture des cadeaux.

Mais quels sont les meilleurs films de Noël de tous les temps ? La rédaction de Linternaute.com s'est penchée sur un top des incontournables du genre. Que ça soit des comédies romantiques ou des films familiaux, ou encore des longs-métrages qui se déroulent en pleine période de fêtes, ce sont tous des classiques ! Dans cet article, vous retrouverez notre sélection non-exhaustive des meilleurs films de Noël à voir. En cliquant sur chacun d'entre eux, vous pourrez découvrir leur synopsis, casting, bande-annonce, mais aussi ou les voir, à la télévision ou en streaming. On vous propose également une sélection des meilleures productions originales Netflix à découvrir sur la plateforme par abonnement.

Vous retrouverez ci-dessous une sélection des meilleurs films de Noël à savourer pendant les fêtes. Que ça soit des dessins animés pour les enfants, des films à découvrir en famille, ou des classiques du cinéma d'action ou romantique, ces longs-métrages sont intemporels mais riment définitivement avec Noël. Vous pouvez cliquer dessus pour découvrir les bande-annonces, le casting, le synopsis, mais surtout les plateformes de streaming ou de VOD pour les découvrir. Le classement suit toutefois l'ordre alphabétique, et non pas un ordre de préférence.

Sur les plateformes de streaming aussi, on peut retrouver des films de Noël, et quelque soit la saison ! Le catalogue de la plateforme de streaming est riche et regorge de nombreux films pour enfants et comédies romantiques à regarder pendant les fêtes de fin d'année. Retrouvez ci-dessous une sélection non-exhaustive des meilleures productions originales Netflix qui fleurent bon le sapin à découvrir sur la plateforme de streaming :

Klaus

Noël à Snow falls

A Christmas Prince

A Christmas Prince : the royal wedding

A Christmas Prince : the royal baby

Les chroniques de Noël

La princesse de Chicago

Holiday Rush

L'alchimie de Noël

Flocon d'amour

Merry Happy Whatever

Sugar Rush Christmas

La famille Claus

The Holiday Calendar

Holidate

Lovehard

Noël tombe à pic

Au cinéma, à la télévision ou en streaming, Noël rime avec romantisme. La plupart des films de Noël sont d'ailleurs des films romantiques, où deux êtres se rencontrent et tombent amoureuses au son de Jingle Bell et devant des sapins décorés. Ci-dessous, retrouvez une sélection non-exhaustive de films de Noël romantiques. Certains sont diffusés sur les plateformes de streaming, quand d'autres sont des classiques de la comédie romantique :