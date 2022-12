Films de Noël : quels sont les incontournables à voir ce dimanche ?

MEILLEUR FILM DE NOËL. Êtes-vous plutôt dessin animé, comédie ou film romantique ? De nombreux films de Noël sont diffusés ce dimanche 25 décembre 2022 à la télévision, mais aussi sur les plateformes de streaming. Voici notre sélection des meilleurs films à savourer entre amis ou en famille.

[Mis à jour le 25 décembre 2022 à 15h57] Les cadeaux de Noël ont été ouverts ce matin du dimanche 25 décembre 2022 et, après un repas de fêtes copieux, vous rêvez de digérer tranquillement devant un classique de saison, mais ne savez pas quel film choisir ? Préparez d'ores et déjà les plaids et les boîtes de chocolats, car nous vous avons concocté une sélection des meilleurs films de Noël diffusés à la télévision en ce jour si spécial, mais aussi des meilleurs films du genre disponibles sur les plateformes de streaming. De quoi calmer vos enfants surexcités par leurs jouets, ou esquiver un débat politique devenu trop houleux dans la salle à manger.

Films romantiques, comédies, dessins animés... Il y en a pour tous les goûts. Commençons tout d'abord par ce qui est diffusé ce dimanche 25 décembre à la télévision. A 16h50, le téléfilm L'Accord parfait de Noël sera diffusé sur TF1 Séries/Films. W9 met les petits plats dans les grands avec une programmation entièrement consacrée à Noël : le téléfilm Un Noël plein d'espoir sera diffusé à 17h30, suivi du téléfilm Un Noël pour s'aimer. Ce sera ensuite au tour du cinéma sur W9, avec la diffusion de Mary Poppins à 21h05 et de La Belle et la Bête à 23h40. De quoi prolonger l'esprit de Noël jusqu'au cœur de la nuit. Pour les fans des traditionnels bêtisiers de fin d'année, il faudra regarder C8 ou TFX.

Les abonnés à Netflix qui ne jurent que par les films de Noël romantiques ne vont pas être déçus puisqu'il y en a pléthore sur la plateforme de streaming : A Christmas Prince, La Princesse de Chicago, The Holiday Calendar ou encore Mariage sous la neige. Pour les amateurs de dessins animés, Klaus, le premier film d'animation produit par Netflix, est toujours disponible sur la plateforme de streaming. Il avait reçu une nomination aux Oscars 2020 dans la catégorie Meilleur film d'animation. Le nouveau film d'animation Avalonia, l'étrange voyage est quant à lui disponible depuis vendredi sur Disney+.

Vous ne jurez que par les classiques ? Linternaute vous a concocté un top des meilleurs films de Noël. Comédies romantiques ou comédies tout court, films familiaux, dessins animés, films fantastiques... Il y a l'embarras du choix, entre les décors à la fois macabres et féeriques de L'Étrange Noël de monsieur Jack et les gags inoubliables du Père Noël est une ordure. Dans cet article, vous retrouverez donc notre sélection non exhaustive des meilleurs films de Noël à voir. En cliquant sur chacun d'entre eux, vous pourrez découvrir leur synopsis, casting, bande-annonce, mais aussi où les voir, à la télévision ou en streaming. On vous propose également une sélection des meilleures productions originales Netflix à découvrir sur la plateforme par abonnement.

Vous retrouverez ci-dessous une sélection des meilleurs films de Noël à savourer pendant les fêtes. Que ça soit des dessins animés pour les enfants, des films à découvrir en famille ou des classiques du cinéma d'action ou romantique, ces longs-métrages sont intemporels mais riment définitivement avec Noël. Vous pouvez cliquer dessus pour découvrir les bande-annonces, le casting, le synopsis, mais surtout les plateformes de streaming ou de VOD pour les découvrir. Le classement suit toutefois l'ordre alphabétique, et non pas un ordre de préférence.

Sur les plateformes de streaming aussi, on peut retrouver des films de Noël, et quelque soit la saison ! Le catalogue de la plateforme de streaming est riche et regorge de nombreux films pour enfants et comédies romantiques à regarder pendant les fêtes de fin d'année. Retrouvez ci-dessous une sélection non exhaustive des meilleures productions originales Netflix qui fleurent bon le sapin à découvrir sur la plateforme de streaming :

Klaus

Noël à Snow falls

A Christmas Prince

A Christmas Prince : the royal wedding

A Christmas Prince : the royal baby

Les chroniques de Noël

La princesse de Chicago

Holiday Rush

L'alchimie de Noël

Flocon d'amour

Merry Happy Whatever

Sugar Rush Christmas

La famille Claus

The Holiday Calendar

Holidate

Lovehard

Noël tombe à pic

Au cinéma, à la télévision ou en streaming, Noël rime avec romantisme. La plupart des films de Noël sont d'ailleurs des films romantiques, où deux êtres se rencontrent et tombent amoureuses au son de Jingle Bell et devant des sapins décorés. Ci-dessous, retrouvez une sélection non exhaustive de films de Noël romantiques. Certains sont diffusés sur les plateformes de streaming, quand d'autres sont des classiques de la comédie romantique :