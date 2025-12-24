Films de Noël : voici les meilleurs à voir en famille et classés par âge

Découvrez notre sélection des meilleurs films de Noël à voir pour les fêtes, classés par tranches d'âge.

Le 24 décembre, il faut absolument regarder un film de Noël pour se mettre dans l'ambiance. Que ça soit au cinéma comme à la télévision et sur les plateformes de streaming, il y a beaucoup de choix. Installez-vous en famille sur les fauteuils rouges ou dans le salon à côté du sapin, bonnets rouges sur la tête (ou non), pour profiter d'une de ces belles histoires sur grand ou sur petit écran.

Des films d'animation aux comédies romantiques en passant par les films d'aventure familiaux, il en existe pour tous les goûts et pour tous les âges. Le film de Noël doit en tout cas permettre de s'immerger dans l'ambiance festives de la fin d'année. Et il y donc a de quoi faire avant l'arrivée du Père Noël : en plus de la déferlante dans les salles obscures et en streaming, les chaînes télévisées comme TF1 ou M6 profitent de la période de fin d'année pour (re)diffuser les téléfilms de Noël américains chaque après-midi.

Nous avons pris notre courage à deux mains et établi une sélection des films de Noël à voir en famille, classés par âge. Notons toutefois que la classification est purement indicative et se base sur les classifications émises par les plateformes de streaming ou par les organismes dédiés de plusieurs pays (en France, ils sont souvent indiqués avec le très vague "Tous publics"). Mais chaque enfant a sa propre sensibilité, et il est recommandé de se renseigner au préalable sur le synopsis ou les avertissements potentiels avant de proposer n'importe quel film aux enfants (le site IMDB et son "parental guide" est une mine d'or d'information). Plus largement, il est recommandé de ne pas regarder de films avant l'âge de 3 ans.

Les meilleurs films de Noël à voir, tous genres et tout âge confondus, sont aussi listés de manière non exhaustive plus bas dans cet article. En cliquant sur chacun d'entre eux, vous pourrez découvrir leur synopsis, casting, bande-annonce, mais aussi où les voir, à la télévision ou en streaming. On vous propose enfin une sélection des meilleures productions originales Netflix à découvrir sur la plateforme par abonnement.

Joyeux Noël, Mog !

Monsieur Bout-de-Bois

Mickey, il était une fois Noël

Niko, le petit renne

La Reine des Neiges (dès 6 ans)

Le Pôle Express (dès 6 ans)

L'Âge de glace fête Noël (dès 6 ans)

Les 5 Légendes (dès 6 ans)

Klaus (dès 7 ans)

Les Chroniques de Noël (dès 7 ans)

Super Noël (dès 8 ans)

Maman, j'ai raté l'avion (dès 8 ans)

Le Grinch (dès 8 ans)

Noël chez les Muppets (dès 8 ans)

L'Étrange Noël de Monsieur Jack (dès 8 ans)

Harry Potter à l'École des Sorciers (dès 10 ans)

Jingle Jangle : Un Noël enchanté (dès 10 ans)

Elfe (dès 10 ans)

Santa & Cie (dès 12 ans)

Les Gremlins (dès 12 ans)

Le Drôle de Noël de Scrooge (dès 12 ans)

The Holiday

Love Actually

Last Christmas

Holidate

A Christmas Prince

La Vie est belle (de Franck Capra)

Le Journal de Bridget Jones

Les Tuche 4

Voici une sélection des meilleurs films de Noël à savourer pendant les fêtes. Que ça soit des dessins animés pour les enfants, des films à découvrir en famille ou des classiques du cinéma d'action ou romantique, ces longs-métrages sont intemporels mais riment définitivement avec Noël. Vous pouvez cliquer dessus pour découvrir les bande-annonces, le casting, le synopsis, mais surtout les plateformes de streaming ou de VOD pour les découvrir. Le classement suit toutefois l'ordre alphabétique, et non pas un ordre de préférence.

Sur les plateformes de streaming aussi, on peut retrouver des films de Noël, et quelque soit la saison ! Le catalogue de la plateforme de streaming est riche et regorge de nombreux films pour enfants et comédies romantiques à regarder pendant les fêtes de fin d'année. Retrouvez ci-dessous une sélection non exhaustive des meilleures productions originales Netflix qui fleurent bon le sapin à découvrir sur la plateforme de streaming.

Klaus

Ce Noël-là

Noël à Snow falls

A Christmas Prince

A Christmas Prince : the royal wedding

A Christmas Prince : the royal baby

Les chroniques de Noël

La princesse de Chicago

Holiday Rush

L'alchimie de Noël

Flocon d'amour

Merry Happy Whatever

Sugar Rush Christmas

La famille Claus

The Holiday Calendar

Holidate

Lovehard

Noël tombe à pic

Au cinéma, à la télévision ou en streaming, Noël rime avec romantisme. La plupart des films de Noël sont d'ailleurs des films romantiques, où deux êtres se rencontrent et tombent amoureuses au son de Jingle Bell et devant des sapins décorés. Ci-dessous, retrouvez une sélection non exhaustive de films de Noël romantiques. Certains sont diffusés sur les plateformes de streaming, quand d'autres sont des classiques de la comédie romantique :