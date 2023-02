"The Mandalorian : de quoi faut-il se souvenir avant la saison 3 ?"

MANDALORIAN SAISON 3. Le Mandalorien est de retour sur Disney+ ce mercredi 1er mars et il est accompagné de Grogu. Vous n'êtes plus très au clair sur les événements précédents ? Voici notre récap avant la saison 3.

[Mis à jour le 28 février 2023 à 11h23] La série The Mandalorian signe son grand retour sur Disney++ ce mercredi 1er mars 2023. De quoi faut-il se souvenir avant de regarder l'épisode 1 ? Durant la saison 2 de la série, Din Djarin, alias le Mandalorian ou "Mando", faisait la rencontre de la Jedi Ahsoka Tano qui avait refusé d'entraîner Grogu (que certains appellent toujours "Baby Yoda") aux voies de la Force. Le petit avait ensuite été capturé par les forces impériales du Moff Gideon. Mando et ses alliés dont la Mandalorienne Bo-Katan avaient alors organisé une opération de sauvetage qui aurait pu tourner court sans le concours du Maître Jedi Luke Skywalker qui avait répondu à l'appel de Grogu. Après une scène d'adieux déchirantes entre Grogu et Din Djarin - qui enlevait d'ailleurs son casque devant lui pour la première fois - Luke était ensuite parti avec l'enfant sous le bras pour l'entraîner à devenir Jedi. Après avoir battu le Moff Gideon en duel, Din Djarin est désormais en possession du Sabre Noir que recherchait Bo-Katan. Il s'agit d'un symbole qui légitime l'accession au trône de la planète Mandalore, dont sont originaires les Mandaloriens.

Si vous en êtes restés là, sachez que vous avez raté trois épisodes de la série Book of Boba Fett dans lesquels apparaissait le Mandalorien. Dans ces épisodes, Din Djarin se mettait à la recherche d'autres Mandaloriens et trouvaient la planque de la forgeronne et de Pav Viszla, le descendant du créateur du Sabre Noir qui tente de lui ravir après un duel. Le Mandalorien tient son rang mais leur révèle qu'il est allé à l'encontre du crédo de Mandalore et a révélé son visage. De fait, il n'est plus considéré comme un Mandalorien à part entière et va devoir faire acte de repentance en se rendant sur la planète. Sur Tatooine, le Mandalorien obtient un nouveau vaisseau grâce à son amie réparatrice nommée Peli.

Din Djarin retourne voir Grogu mais Ahsoka Tano lui recommande de ne pas rentrer en contact avec lui, pour éviter de réveiller son sentiment d'attachement qui pourrait mettre à mal sa formation de Jedi. Din Djarin lui dépose cependant une cotte de mailles en beskar (l'acier ultra-résistant qui forme l'armure des Mandaloriens) avant de partir. Luke Skywalker lui donne un choix : rester avec lui et obtenir un sabre laser (celui du Maître Yoda) ou bien retourner auprès de Mando et obtenir la cotte de mailles qu'il a confectionnée pour lui. Au bout du compte, alors que le Mandalorien aide Boba Fett sur Tatooine à Mos Espa, Grogu revient auprès de Din Djarin à l'aide du X-Wing de Luke piloté par R2-D2. Le duo est donc réuni au moment où la saison 3 de The Mandalorian commence.

Le 17 janvier 2023, Disney et Lucasfilm ont levé le voile sur la bande-annonce très attendue de la saison 3 de The Mandalorian. La série Star Wars est attendue le 1er mars prochain sur Disney+ en streaming et révèle donc un trailer d'intérêt avec de nombreuses images inédites. On peut y entendre la voix de Din Djarin (Pedro Pascal) expliquer qu'il compte retourner sur Mandalore, la planète de son peuple, pour y demander pardon pour les transgressions qu'il a pu faire à la Voie. On rappelle en effet que les Mandaloriens ne sont pas censés retirer leur casque, peu importe les circonstances car "telle est la Voie". On peut par ailleurs découvrir que Grogu maîtrise de mieux en mieux ses pouvoirs puisqu'il se débarrasse seul d'une créature qui l'agresse à la fin de la bande-annonce. Enfin, notons également un plan particulièrement surprenant qui nous permet de découvrir des Jedi armés de leurs sabres laser. S'agit-il d'un flashback d'une époque où les Jedi étaient plus nombreux ou bien allons-nous découvrir de nouveaux personnages de Jedi qui restent cachés ? Il s'agit vraisemblablement d'une séquence dans le passé, au moment de l'exécution de l'Ordre 66, ce qui devrait sans doute nous renseigner un peu plus sur le passé de Grogu alias Baby Yoda. Nous serons fixés lors de la diffusion prochaine de la saison 3 de The Mandalorian. En attendant, découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Alors que les studios hollywoodiens profitent de la Comic Con de São Paulo pour faire leurs annonces, Lucasfilm et Disney ont profité de l'occasion pour annoncer une information très attendue : la date de diffusion de la saison 3 de The Mandalorian. La série Star Wars, véritable vaisseau amiral de Disney+ pour son lancement, se fait attendre. Et si les dernières nouvelles annonçaient une mise en ligne sur la plateforme en février 2023, la suite de The Mandalorian débarquera le 1er mars 2023 sur Disney+. Au menu, on y retrouvera Din Djarin (Pedro Pascal) alias le mercenaire mandalorien mais aussi Grogu, précédemment connu sous le nom de Baby Yoda, mais aussi l'infâme Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Le studio a profité de cette annonce pour présenter une nouvelle image de Din Djarin et de Grogu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

En savoir plus sur The Mandalorian

Côté casting, c'est Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) qui joue le rôle du personnage titre de The Mandalorian. Il est accompagné de Gina Carano dans le rôle de Cara Dune tandis que Giancarlo Esposito (Breaking Bad) incarne le personnage du Moff Gideon. Les acteurs comme Nick Nolte, Werner Herzog ou encore Carl Weathers font des apparitions dans la série. Notons également la présence de Taika Waititi dans la série, dans le rôle du robot tueur IG-11.

Distribution

Pedro Pascal : Le Mandalorien

Gina Carano : "Cara" Dune

Carl Weathers : Greef Karga

Nick Nolte : Kuiil

Werner Herzog : Le Client

Taika Waititi : IG-11

Emily Swallow : L'armurière mandalorienne

Omid Abtahi : Dr Pershing

Giancarlo Esposito : Moff Gideon

Sachez que The Mandalorian démarre entre l'épisode 6, Le Retour du Jedi, et l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Pour être tout à fait précis, selon le calendrier officiel, The Mandalorian se situe cinq ans après la bataille d'Endor (soit en l'an 9 après la Bataille de Yavin, dépeinte dans Un Nouvel Espoir). En terme de situation géopolitique, l'Empire Galactique a subi une lourde défaite sur Endor : l'Empereur Palpatine et son bras droit Dark Vador sont tous les deux morts. La Nouvelle République s'est créée sur les cendres de l'Empire et a instauré le siège du Sénat sur la planète Chandrila. Les forces de l'Empire restantes se sont dispatchées aux confins de la galaxie, dans la Bordure Extérieure où se déroule la série The Mandalorian.

Comme son nom l'indique, la série The Mandalorian suit un mandalorien, homme de peu de mots qui vit selon le code martial des Mandaloriens et travaille pour la guilde des chasseurs de prime. Il vend ses capacités martiales au plus offrant et effectue des contrats dans la Bordure Extérieure jusqu'au jour où un client énigmatique lui demande non pas de tuer quelqu'un mais de récupérer pour lui un "enfant" qu'il doit lui ramener sain et sauf, coûte que coûte. Le Mandalorien découvre par la suite qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, il s'agit d'un jeune issu de l'espèce de Yoda...

Même avec toute la bonne volonté du monde, il a été impossible d'échapper au phénomène "Baby Yoda" qui a explosé sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion américaine de The Mandalorian. Ce bébé de l'espèce de Yoda (et Yaddle, seul autre membre de l'espèce qu'on a pu voir dans la saga Star Wars) n'a pas de nom au début de la série, où on le nomme simplement "l'enfant". C'est cet enfant que le mandalorien doit remettre à son client pour une raison qu'on ne lui a pas encore donnée. Un voile de mystère entoure ce personnage et il est certain que cette petite boule verte renferme un secret capital pour la suite de la série. La saison 2 de The Mandalorian a permis de révéler le véritable nom de Baby Yoda. C'est Ahsoka Tano qui nous donne cette information : "l'enfant" s'appelle en réalité Grogu.

A la suite des événements survenus dans la série Le Livre de Boba Fett, les téléspectateurs peuvent être en droit de se demander si Grogu va apparaître dans la saison 3 de The Mandalorian. La réponse est oui, si l'on en croit les bandes-annonces et images qui ont filtré autour de cette troisième saison. En effet, on peut régulièrement y voir Din Djarin, le Mandalorien, avec Grogu. Voilà donc une bonne nouvelle pour ceux qui s'imaginaient que Baby Yoda allait potentiellement disparaître de la série.

