"The Mandalorian : la date de sortie officialisée, quand verra-t-on la saison 3 ?"

MANDALORIAN SAISON 3. Lucasfilm et Disney+ ont enfin annoncé la date de diffusion de la saison 3 de The Mandalorian. La série Star Wars arrivera au printemps 2023.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 11h19] Alors que les studios hollywoodiens profitent de la Comic Con de São Paulo pour faire leurs annonces, Lucasfilm et Disney ont profité de l'occasion pour annoncer une information très attendue : la date de diffusion de la saison 3 de The Mandalorian. La série Star Wars, véritable vaisseau amiral de Disney+ pour son lancement, se fait attendre. Et si les dernières nouvelles annonçaient une mise en ligne sur la plateforme en février 2023, la suite de The Mandalorian débarquera le 1er mars 2023 sur Disney++. Au menu, on y retrouvera Din Djarin (Pedro Pascal) alias le mercenaire mandalorien mais aussi Grogu, précédemment connu sous le nom de Baby Yoda, mais aussi l'infâme Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Le studio a profité de cette annonce pour présenter une nouvelle image de Din Djarin et de Grogu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

En savoir plus sur The Mandalorian

Côté casting, c'est Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) qui joue le rôle du personnage titre de The Mandalorian. Il est accompagné de Gina Carano dans le rôle de Cara Dune tandis que Giancarlo Esposito (Breaking Bad) incarne le personnage du Moff Gideon. Les acteurs comme Nick Nolte, Werner Herzog ou encore Carl Weathers font des apparitions dans la série. Notons également la présence de Taika Waititi dans la série, dans le rôle du robot tueur IG-11.

Distribution

Pedro Pascal : Le Mandalorien

Gina Carano : "Cara" Dune

Carl Weathers : Greef Karga

Nick Nolte : Kuiil

Werner Herzog : Le Client

Taika Waititi : IG-11

Emily Swallow : L'armurière mandalorienne

Omid Abtahi : Dr Pershing

Giancarlo Esposito : Moff Gideon

Sachez que The Mandalorian démarre entre l'épisode 6, Le Retour du Jedi, et l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Pour être tout à fait précis, selon le calendrier officiel, The Mandalorian se situe cinq ans après la bataille d'Endor (soit en l'an 9 après la Bataille de Yavin, dépeinte dans Un Nouvel Espoir). En terme de situation géopolitique, l'Empire Galactique a subi une lourde défaite sur Endor : l'Empereur Palpatine et son bras droit Dark Vador sont tous les deux morts. La Nouvelle République s'est créée sur les cendres de l'Empire et a instauré le siège du Sénat sur la planète Chandrila. Les forces de l'Empire restantes se sont dispatchées aux confins de la galaxie, dans la Bordure Extérieure où se déroule la série The Mandalorian.

Comme son nom l'indique, la série The Mandalorian suit un mandalorien, homme de peu de mots qui vit selon le code martial des Mandaloriens et travaille pour la guilde des chasseurs de prime. Il vend ses capacités martiales au plus offrant et effectue des contrats dans la Bordure Extérieure jusqu'au jour où un client énigmatique lui demande non pas de tuer quelqu'un mais de récupérer pour lui un "enfant" qu'il doit lui ramener sain et sauf, coûte que coûte. Le Mandalorien découvre par la suite qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, il s'agit d'un jeune issu de l'espèce de Yoda...

Même avec toute la bonne volonté du monde, il a été impossible d'échapper au phénomène "Baby Yoda" qui a explosé sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion américaine de The Mandalorian. Ce bébé de l'espèce de Yoda (et Yaddle, seul autre membre de l'espèce qu'on a pu voir dans la saga Star Wars) n'a pas de nom dans la série, où on le nomme simplement "l'enfant". C'est cet enfant que le mandalorien doit remettre à son client pour une raison qu'on ne lui a pas encore donnée. Un voile de mystère entoure ce personnage et il est certain que cette petite boule verte renferme un secret capital pour la suite de la série. La saison 2 de The Mandalorian a permis de révéler le véritable nom de Baby Yoda. C'est Ahsoka Tano qui nous donne cette information : "l'enfant" s'appelle en réalité Grogu.

The Mandalorian - Disponible sur Disney+