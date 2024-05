Max : date de sortie, films et séries... Que réserve la nouvelle plateforme de streaming ?

La nouvelle plateforme de Warner Bros Discovery fait bientôt son arrivée en France. On fait le point sur tout ce que va proposer Max.

Plus que quelques jours avant le lancement officiel de Max en France. C'est le 11 juin que la plateforme de streaming de Warner Bros Discovery sera disponible sur le territoire tricolore. L'occasion pour les abonnés d'avoir accès à de nombreux programmes phares, comme les Harry Potter, les films DC Comics, mais aussi des séries reines comme Game of Thrones, Succession, The White Lotus, Euphoria et The Last of Us. La saison 2 de House of the Dragon sera également disponible en exclusivité à partir du 17 juin 2024.

Au total, trois abonnements seront proposés aux utilisateurs, dont les tarifs varient de 5,99 euros par mois (avec publicités) à 13,99 euros par mois pour l'offre la plus avantageuse. Une option sport pourra être souscrite, moyennant un supplément de 5,99 euros par mois. La plateforme a également signé des partenariats de diffusion avec Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR, qui vont rendre la plateforme accessible via leurs supports.

Mais qu'en est-il des abonnés du Pass Warner de Prime Video ? La plateforme sera disponible à l'abonnement sur la plateforme de streaming d'Amazon dès son lancement, tandis que les abonnés actuels du Pass Warner continueront d'avoir accès aux contenus. A noter également que les abonnés de Canal+ Ciné Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné Séries auront accès à Max dès son lancement, sans surcoût. Découvrez ci-dessous toutes les informations sur la plateforme de streaming.

La plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery arrivera en France le 11 juin 2024. Deux ans après son lancement aux Etats-Unis, les spectateurs du territoire tricolore pourront enfin bénéficier du catalogue d'HBO et de Warner Bros sur une plateforme dédiée, mais aussi via MyCanal, Prime Video, les box Free, Orange et SFR et plusieurs télévisions connectées et consoles.

La plateforme de streaming Max propose trois abonnements distincts, à des tarifs et des avantages différents. Une option sport sera également possible, et à ajouter avec n'importe quel forfait de base. Les prix seront annoncés avant le lancement de la plateforme, en France. Voici ci-dessous le détail des prix et les avantages de chaque offre :

Max Basic avec pub Max standard Max Premium Publicités Oui Non Non Nombre d'écrans simultanés 2 2 4 Qualité de visionnage Full HD Full HD Full HD ou 4K, Dolby Atmos Contenus hors connexion Non 30 100 Accès aux chaînes TV supplémentaires Non Oui Oui Prix 5,99 euros par mois 9,99 euros par mois 13,99 euros par mois

L'option sport à 5,99 euros par mois permettra de bénéficier de la couverture d'événement sportifs en supplément des forfaits. Parmi les événements que l'on retrouvera, citons les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les grands tours du cyclistes, les chaînse en direct Eurosport 1 et Eurosport 2...

Dans le catalogue de Max, on retrouvera aussi toutes les productions HBO, anciennes et futures, mais aussi une librairie de productions Warner Bros., New Line Cinema, Turner Classic Movies, Adult Swim, Crunchyroll et bien d'autres. Le catalogue sera également agrémenté de productions tierces dont les droits de diffusion ont été acquis par HBO Max. Voici une liste non-exhaustive des programmes disponibles sur Max en France :