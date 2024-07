Max en France : les nouveautés films et séries à voir en août 2024

Qu'est-ce qu'on regarde sur la plateforme de streaming Max ? On fait le point sur les nouvelles entrées du catalogue, que ça soit pour les séries ou les films.

Quelles sont les nouveautés du mois au catalogue de Max ? En août, les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir découvrir la saison 3 de Industry, qui accueille pour l'occasion l'acteur Kit Harrington (Game of Thrones) au casting, mais aussi la série La cité de dieu.

Plusieurs films font également leur entrée au catalogue, comme Tenet, Les affranchis, Mamma Mia et sa suite, ou encore un documentaire sur Elizabeth Taylor. Et ceux qui ont souscrit à l'option Sport peuvent également profiter de leur abonnement pour suivre l'intégralité des épreuves de Jeux olympiques 2024. Découvrez le calendrier des nouveautés films et séries du mois ci-dessous.

Les séries à voir en août 2024 sur Max :

The Great (saison 1 à 3) : 7 août

(saison 1 à 3) : 7 août Double kidnapping : qui a tué les fillettes d'Evansdale : 8 août

Industry (saison 3) : 12 août

Rick and Morty : the anime : 16 août

Tell me everything (saison 1 à 2) : 17 août

Chimp Crazy : 19 août

Odwilz le dégel (saison 2) : 23 août

La cité de dieu : la lutte continue : 26 août

90 jours pour se marier : premières rencontres (saisons 2 à 4) : 27 août

Les films à voir en août 2024 sur Max :

La cité de dieu : 1er août

: 1er août Split : 1er août

Les affranchis : 1er août

No sudden move : 1er août

Training day : 1er août

Diversion : 1er août

The Ghost Writer : 1er août

Le goût des merveilles : 2 août

Sans Sarah, rien ne va : 2 août

Thérapie de couples : 2 août

Elizabeth Taylor : the lost tapes : 4 août

Brooklyn Affairs : 7 août

Mamma Mia : 9 août

Mamma Mia ! Here we go again : 9 août

Mr Wolff : 9 août

The Town : 9 août

Beetlejuice : 14 août

Edge of Tomorrow : 14 août

La momie : 15 août

: 15 août Le retour de la momie : 15 août

Reminiscence : 25 août

Tenet : 27 août

Shazam ! La rage des dieux : 29 août

La plateforme de streaming Max propose trois abonnements distincts, à des tarifs et des avantages différents. Une option sport sera également possible, et à ajouter avec n'importe quel forfait de base. Les prix seront annoncés avant le lancement de la plateforme, en France. Voici ci-dessous le détail des prix et les avantages de chaque offre :

Max Basic avec pub Max standard Max Premium Publicités Oui Non Non Nombre d'écrans simultanés 2 2 4 Qualité de visionnage Full HD Full HD Full HD ou 4K, Dolby Atmos Contenus hors connexion Non 30 100 Accès aux chaînes TV supplémentaires Non Oui Oui Prix 5,99 euros par mois (ou 59,90 euros par an) 9,99 euros par mois (ou 99,90 euros par an) 13,99 euros par mois (ou 139 euros par an)

L'option sport à 5,99 euros par mois permettra de bénéficier de la couverture d'événement sportifs en supplément des forfaits. Parmi les événements que l'on retrouvera, citons les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les grands tours du cyclistes, les chaînse en direct Eurosport 1 et Eurosport 2...

Dans le catalogue de Max, on retrouvera aussi toutes les productions HBO, anciennes et futures, mais aussi une librairie de productions Warner Bros., New Line Cinema, Turner Classic Movies, Adult Swim, Crunchyroll et bien d'autres. Le catalogue sera également agrémenté de productions tierces dont les droits de diffusion ont été acquis par HBO Max. Voici une liste non-exhaustive des programmes disponibles sur Max en France :