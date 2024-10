Max : les nouveautés films et séries à voir en novembre 2024

Qu'est-ce qu'on regarde sur la plateforme de streaming Max ? On fait le point sur les nouvelles entrées du catalogue, que ça soit pour les séries ou les films.

Quelles sont les nouveautés du mois au catalogue de Max ? L'événement du mois est sans conteste la sortie de la série Dune : Prophecy, prequel des films de Denis Villeneuve et des romans de Frank Herbert. Les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir se plonger dans les arcanes du pouvoir des Bene Gesserit, des années avant l'ascension de Paul Atréides. Les épisodes sont diffusés à partir du 18 novembre 2024. Découvrez le calendrier des nouveautés films et séries du mois ci-dessous.

Les séries à voir en novembre 2024 sur Max :

Extras (saisons 1 à 3) : 2 novembre

(saisons 1 à 3) : 2 novembre Chocolat amer : 3 novembre

Invincible Fight Girl : 3 novembre

Misfits (saisons 1 à 5) : 9 novembre

Top of the Lake : 11 novembre

Luther (saisons 1 à 5) : 16 novembre

Dune Prophecy : 18 novembre

The Sex lives of college girls (saison 3) : 21 novembre

The North Water : dans les eaux du grand nord : 23 novembre

Get Millie Black : 26 novembre

Kerviel : un trader, 50 milliards : 29 novembre

Oh hell ! : 30 novembre

Les films à voir en novembre 2024 sur Max :

Alexandre : 1er novembre

: 1er novembre Gladiator : 1er novembre

Les hommes du président : 1er novembre

Many Saints of Newark - une histoire des Soprano : 3 novembre

Da Vinci Code : 4 novembre

Spider-Man : 6 novembre

Judas and the Black Messiah : 6 novembre

Blade Runner 2049 : 8 novembre

Bienvenue à Gattaca : 8 novembre

Cry Macho : 10 novembre

Cinquante nuances de Grey : 11 novembre

Fauteuils d'orchestre : 11 novembre

The Flash : 14 novembre

L'intervention : 15 novembre

La rage au ventre : 15 novembre

Photo de famille : 15 novembre

Blood Diamond : 15 novembre

Elysium : 15 novembre

Inglorious Basterds : 20 novembre

Les huit salopards : 20 novembre

L'étrange histoire de Benjamin Button : 20 novembre

Le Pianiste : 20 novembre

Se souvenir des belles choses : 22 novembre

Snow therapy : 22 novembre

Yves Saint Laurent : 22 novembre

L'homme qu'on aimait trop : 22 novembre

Harry, un ami qui vous veut du bien : 22 novembre

Malabar princess : 22 novembre

Les fils de l'homme : 22 novembre

Magnificat : 23 novembre

: 23 novembre Sweethearts : 28 novembre

La plateforme de streaming Max propose trois abonnements distincts, à des tarifs et des avantages différents. Une option sport sera également possible, et à ajouter avec n'importe quel forfait de base. Les prix seront annoncés avant le lancement de la plateforme, en France. Voici ci-dessous le détail des prix et les avantages de chaque offre :

Max Basic avec pub Max standard Max Premium Publicités Oui Non Non Nombre d'écrans simultanés 2 2 4 Qualité de visionnage Full HD Full HD Full HD ou 4K, Dolby Atmos Contenus hors connexion Non 30 100 Accès aux chaînes TV supplémentaires Non Oui Oui Prix 5,99 euros par mois (ou 59,90 euros par an) 9,99 euros par mois (ou 99,90 euros par an) 13,99 euros par mois (ou 139 euros par an)

L'option sport à 5,99 euros par mois permettra de bénéficier de la couverture d'événement sportifs en supplément des forfaits. Parmi les événements que l'on retrouvera, citons les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les grands tours du cyclistes, les chaînse en direct Eurosport 1 et Eurosport 2...

Dans le catalogue de Max, on retrouvera aussi toutes les productions HBO, anciennes et futures, mais aussi une librairie de productions Warner Bros., New Line Cinema, Turner Classic Movies, Adult Swim, Crunchyroll et bien d'autres. Le catalogue sera également agrémenté de productions tierces dont les droits de diffusion ont été acquis par HBO Max. Voici une liste non-exhaustive des programmes disponibles sur Max en France :