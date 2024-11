Max : quels films et quelles séries voir en décembre 2024 ?

Qu'est-ce qu'on regarde dans les prochains jours sur la plateforme de streaming Max ? On fait le point sur les nouvelles entrées du catalogue, que ça soit pour les séries ou les films.

Quelles sont les nouveautés du mois au catalogue de Max ? Les fans de Friends pourront découvrir un divertissement qui mettra au défi leurs connaissances du programmes, quand il sera possible pour les cinéphiles de se plonger dans le documentaire Super/Man : l'histoire de Christopher Reeves. Si vous avez souscrits à l'option sport, plusieurs épreuves des sports d'hiver seront programmés tout au long du mois de décembre. Découvrez le calendrier des nouveautés films et séries du mois ci-dessous.

Les séries à voir en décembre 2024 sur Max :

Creature commandos : 5 décembre

: 5 décembre Top of the lake (saisons 1 et 2) : 7 décembre

The convict (saisons 1 à 4) : 10 décembre

Bookie (saison 2) : 13 décembre

We're here (saisons 1 à 4) : 17 décembre

La reine du X : 20 décembre

Les films à voir en décembre 2024 sur Max :

The Holiday : 1er décembre

: 1er décembre La Méthode Williams : 1er décembre

Godzilla vs Kong : 2 décembre

King Kong : 2 décembre

Sex and the city le film : 3 décembre

Les 3 ninjas : 4 décembre

Manchester by the sea : 8 décembre

Le Pole Express : 11 décembre

: 11 décembre Capitaine superslip : 11 décembre

Wallace et Gromit le mystère du lapin garou : 13 décembre

Shaun le mouton, le film : 13 décembre

Shaun le mouton la ferme contre-attaque : 13 décembre

L'astronaute : 15 décembre

Coup de foudre à Notting Hill : 15 décembre

Beethoven : 18 décembre

Barbie : 19 décembre

La cité de la peur : 20 décembre

Le grand méchant renard et autrs contes : 20 décembre

Pan : 21 décembre

Nanny McPhee : 21 décembre

Matrix resurrections : 22 décembre

Petit vampire : 22 décembre

Astérix et les indiens : 23 décembre

Fourmiz : 24 décembre

Le manoir magique : 25 décembre

: 25 décembre Mortal engines : 25 décembre

Mister Bean : 27 décembre

Johnny English : 27 décembre

Miami Vice - deux flics à Miami : 27 décembre

Mortal Kombat : 30 décembre

La plateforme de streaming Max propose trois abonnements distincts, à des tarifs et des avantages différents. Une option sport sera également possible, et à ajouter avec n'importe quel forfait de base. Les prix seront annoncés avant le lancement de la plateforme, en France. Voici ci-dessous le détail des prix et les avantages de chaque offre :

Max Basic avec pub Max standard Max Premium Publicités Oui Non Non Nombre d'écrans simultanés 2 2 4 Qualité de visionnage Full HD Full HD Full HD ou 4K, Dolby Atmos Contenus hors connexion Non 30 100 Accès aux chaînes TV supplémentaires Non Oui Oui Prix 5,99 euros par mois (ou 59,90 euros par an) 9,99 euros par mois (ou 99,90 euros par an) 13,99 euros par mois (ou 139 euros par an)

L'option sport à 5,99 euros par mois permettra de bénéficier de la couverture d'événement sportifs en supplément des forfaits. Parmi les événements que l'on retrouvera, citons les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les grands tours du cyclistes, les chaînse en direct Eurosport 1 et Eurosport 2...

Dans le catalogue de Max, on retrouvera aussi toutes les productions HBO, anciennes et futures, mais aussi une librairie de productions Warner Bros., New Line Cinema, Turner Classic Movies, Adult Swim, Crunchyroll et bien d'autres. Le catalogue sera également agrémenté de productions tierces dont les droits de diffusion ont été acquis par HBO Max. Voici une liste non-exhaustive des programmes disponibles sur Max en France :