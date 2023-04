Star Wars : ce que l'on sait sur les prochains films

STAR WARS. Lors de la Star Wars Celebration, Lucasfilm a fait plusieurs annonces sur les projets à venir de la franchise. On vous détaille toutes les infos sur les prochains films.

[Mis à jour le 11 avril 2023 à 10h45] Le week-end de Pâques a été gratifiant pour les fans de la galaxie très très lointaine. La Star Wars Celebration s'est tenue à Londres du 7 au 10 avril. L'occasion pour Disney et Lucasfilm de faire de nombreuses annonces sur l'avenir de la franchise sur petit et grand écran.

Il a ainsi été annoncé que trois nouveaux films Star Wars ont été commandés. L'un d'eux, sans titre pour le moment, sera consacré à Rey, interprétée par Daisy Ridley. L'intrigue se déroulera quinze ans après les événements de L'ascension de Skywalker, et permettra de découvrir la création d'un nouvel Ordre Jedi. Le film sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel).

Un second film Star Wars réalisé par Dave Filoni sera centré sur la Nouvelle République. Le but affiché par Kathleen Kennedy : conclure le "Mandoverse" (The Mandalorian, Le livre de Boba Fett, Ahsoka). Un troisième film réalisé par James Mangold (Logan, Indiana Jones 5...) se concentrera enfin sur les origines de la Force et l'histoire du premier Jedi. L'intrigue se déroulera 25 000 ans avant La Menace Fantôme. Pour l'heure, les dates de sortie de ces différents projets n'ont pas été annoncées. Par ailleurs, Kathleen Kennedy a confirmé que Taika Waititi continuait de travailler sur son projet de film Star Wars, mais que le scénario n'était pas encore terminé. La trilogie de Rian Johnson n'est également pas abandonnée, la patronne de Lucasfilm ayant assuré à Variety que le réalisateur était pour l'heure trop occupé sur d'autres projets.

Créée par George Lucas en 1977, la saga Star Wars est produite par Lucasfilm, studio appartenant à Disney depuis 2014. On y suit notamment le parcours de la famille Skywalker dans une galaxie lointaine où les chevaliers Jedi tentent de maintenir la paix et l'équilibre grâce aux pouvoirs de la Force et à leurs sabres laser. Traditionnellement, la saga Star Wars s'est articulée autour de trilogies d'épisodes avant que Lucasfilm ne propose des épisodes spin-offs ou même des séries Disney+ qui détaillent un peu plus l'univers.

Il n'est pas toujours évident de suivre la chronologie des productions Star Wars entre les films, les films dérivés et les séries. Sur Twitter, le compte officiel de la saga a proposé aux internautes une timeline claire et simplifiée pour tous ceux qui souhaiteraient regarder les productions Star Wars de A à Z. La voici donc ci-dessous.

Star Wars Episode I : La Menace Fantôme

Star Wars Episode II : L'Attaque des clones

Star Wars Clone Wars (film puis série d'animation)

Star Wars Episode III : La Revanche des Sith

Solo : a Star Wars Story

Star Wars Rebels (série d'animation)

Rogue One : A Star Wars Story

Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir

Star Wars Episode V : L'Empire contre-attaque

Star Wars Episode VI : Le Retour du Jedi

The Mandalorian (série)

Star Wars Resistance (série d'animation)

Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force

Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi

Star Wars Episode IX : L'Ascension de Skywalker (sur Disney+ fin 2022)

Le catalogue Disney+ possède de nombreux films de la franchise Star Wars depuis son lancement en France, le 7 avril 2020. En 2012, la firme de Mickey a racheté Lucasfilm, et détient désormais les droits sur les productions qui prennent place dans la galaxie lointaine, très lointaine. Voici la liste complète des films Star Wars à voir sur Disney+ au lancement de la plateforme de streaming. La chronologie des médias fait que les films sortis au cinéma il y a moins de trois ans ne sont pas encore au catalogue.

Notez également que Disney+ propose à ses abonnés quelques courts-métrages qui mettent en scène des personnages faits de briques LEGO dans l'univers de Star Wars. Ceux-ci sont également les stars d'un épisode spéciale "Joyeuses Fêtes" produit en 2020 pour les fêtes de Noël.

The Mandalorian : Celle-ci met en scène un chasseau de prime (Pedro Pascal) en armure mandalorienne qui a pour mission de récupérer un jeune de l'espèce de Yoda. Mais le Mandalorien va bien vite ignorer ses ordres de mission et partir sillonner la galaxie en quête de sens et d'informations sur ce fameux "Bébé Yoda", dit Grogu.

: Celle-ci met en scène un chasseau de prime (Pedro Pascal) en armure mandalorienne qui a pour mission de récupérer un jeune de l'espèce de Yoda. Mais le Mandalorien va bien vite ignorer ses ordres de mission et partir sillonner la galaxie en quête de sens et d'informations sur ce fameux "Bébé Yoda", dit Grogu. Obi Wan Kenobi : Ewan McGregor rempile dans le rôle du Maître Jedi, toujours hanté par la corruption d'Anakin Skywalker qui est devenu Dark Vador. L'intrigue se déroule plusieurs années après La Revanche des Siths.

: Ewan McGregor rempile dans le rôle du Maître Jedi, toujours hanté par la corruption d'Anakin Skywalker qui est devenu Dark Vador. L'intrigue se déroule plusieurs années après La Revanche des Siths. Andor : Cinq ans avant les événements de Rogue One, Cassian Andor participe aux débuts de l'Alliance rebelle, qui résiste contre l'Empire galactique.

: Cinq ans avant les événements de Rogue One, Cassian Andor participe aux débuts de l'Alliance rebelle, qui résiste contre l'Empire galactique. Le livre de Boba Fett : Une série dérivée de The Mandalorian a vu le jour fin 2021 avec Le Livre de Boba Fett, série dédiée au chasseur de prime mandalorien de L'Empire contre-attaque. Elle donne suite à la saison 2 de Mandalorian et donne plus d'information sur ce qu'est devenu Boba Fett après Le Retour du Jedi.

: Une série dérivée de The Mandalorian a vu le jour fin 2021 avec Le Livre de Boba Fett, série dédiée au chasseur de prime mandalorien de L'Empire contre-attaque. Elle donne suite à la saison 2 de Mandalorian et donne plus d'information sur ce qu'est devenu Boba Fett après Le Retour du Jedi. Star Wars Clone War : une série d'animation qui met en scène Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano durant la guerre des clones entre les épisodes 2 et 3 de la saga.

: une série d'animation qui met en scène Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano durant la guerre des clones entre les épisodes 2 et 3 de la saga. Star Wars The Bad Batch : le spin-off de Clone Wars, qui suit une équipe de clones considérés comme défectueux dans des aventures très dangereuses.

: le spin-off de Clone Wars, qui suit une équipe de clones considérés comme défectueux dans des aventures très dangereuses. Star Wars Rebels est une série sur les aventures d'un jeune apprenti Jedi nommé Ezra dans sa quête d'apprentissage auprès de son maître Kanan, qui fait partie d'une bande de Rebelles amenés à lutter contre l'Empire Galactique.

est une série sur les aventures d'un jeune apprenti Jedi nommé Ezra dans sa quête d'apprentissage auprès de son maître Kanan, qui fait partie d'une bande de Rebelles amenés à lutter contre l'Empire Galactique. Star Wars : Visions : une anthologie de courts-métrages d'animation proposant des histoires inédites se déroulant dans l'univers de Star Wars.

: une anthologie de courts-métrages d'animation proposant des histoires inédites se déroulant dans l'univers de Star Wars. Tales of the Jedi : réalisée par Dave Filoni et Charles Murray, cette série raconte le passé de Jedi de la prélogie.

: réalisée par Dave Filoni et Charles Murray, cette série raconte le passé de Jedi de la prélogie. Star Wars Resistance : Cette série de Dave Filoni raconte les quelques mois qui précèdent Le Réveil de la Force.

Ahsoka : série Disney+ écrite par Dave Filon et produite par Jon Favreau et Filon. Située dans la chronologie de la série The Mandalorian, cette série est dédiée au personnage d'Ahsoka Tano, joué par Rosario Dawson, ancienne apprentie d'Anakin Skywalker ayant fui l'ordre Jedi. Elle est disponible sur Disney+ à partir d'août 2023.

: série Disney+ écrite par Dave Filon et produite par Jon Favreau et Filon. Située dans la chronologie de la série The Mandalorian, cette série est dédiée au personnage d'Ahsoka Tano, joué par Rosario Dawson, ancienne apprentie d'Anakin Skywalker ayant fui l'ordre Jedi. Elle est disponible sur Disney+ à partir d'août 2023. Lando : série Disney+ dédiée à Lando Calrissian. "Au début de son développement", cette nouvelle création est la charge de Justin Simien à qui l'on doit Dear White People.