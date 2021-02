Prix de Disney+ : les tarifs augmentent avec Star, combien ça coûte ?

DISNEY+ TARIF. Si Disney+ proposait jusqu'alors des prix plus bas que les autres plateformes de streaming par abonnement, l'arrivée de Star induit une augmentation tarifaire. Le point sur les prix de la plateforme de Disney.

[Mis à jour le 23 février 2021 à 8h00] Avec l'arrivée des contenus Star au catalogue de Disney++, les tarifs de la plateforme de streaming augmentent. À compter de ce mardi 23 février 2021, l'abonnement en France passe à 8,99 euros par mois (contre 6,99 euros par mois avant Star). L'abonnement annuel lui augmente de 20 euros : de 69,99 €, le prix est désormais fixé à 89,90 € par an. Star n'est en effet pas une option, et cet ajout conséquent de contenu justifie cette augmentation de prix de 2 euros par mois.

Toutefois, ce changement concerne, pour le moment, seulement les personnes qui s'abonnent à Disney+ à partir de ce mardi 23 février 2021. La facture des personnes qui étaient déjà abonnées à Disney+ n'augmentera de deux euros par mois qu'à partir du 22 août 2021. Les personnes qui avaient déjà souscrit aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries de Canal+ bénéficient de leur côté de Disney+ dans leur abonnement sans changement.

Disney+ Star ajoute beaucoup de nouveaux contenus à la plateforme de streaming, d'où cette augmentation des tarifs. Ces nouveaux contenus sont essentiellement destinés aux adultes, avec plus de 300 nouveaux films, séries et documentaires. On retrouve ainsi des classiques, comme les séries 24 heures chrono, Lost, How I Met your mother, mais aussi les films À couteaux tirés, Deadpool, Die Hard, Alien...etc Cela s'ajoute évidemment à des originaux exclusifs, comme Big Sky et Love, Victor, mais aussi les contenus Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Disney déjà présents. Les abonnés ont également la possibilité de télécharger les contenus souhaités pour les regarder hors connexion à leur guise. Disney+ offre par ailleurs la possibilité de créer jusqu'à 7 profils différents (un pour tous les membres de la famille si elle n'est pas trop nombreuse donc) mais aussi d'utiliser le service avec 4 écrans en simultanée.