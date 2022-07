Amazon Prime Video : comment passer de l'abonnement annuel à mensuel ?

PRIME VIDEO. L'abonnement à Amazon Prime, incluant Prime Video, va augmenter le 15 septembre 2022. Cette hausse peut motiver les utilisateurs à passer de l'abonnement annuel à mensuel. Explications.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 9h41] Amazon Prime, qui comprend la souscription à la plateforme de streaming Prime Video, va voir ses prix augmenter d'ici quelques semaines. En France, l'abonnement coûtera désormais 6,99 euros par mois (au lieu de 5,99 euros actuellement) ou 69,90 euros par an (au lieu de 49 euros). Amazon justifie cette hausse des prix par "l'augmentation des coûts d'exploitation de Prime en France".

Cette hausse peut convaincre les actuels utilisateurs de passer à l'abonnement mensuel. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site Amazon Prime, onglets Votre Compte -> adhésion et abonnements (en bas de la page). Il est ensuite nécessaire de cliquer sur Paramètre d'abonnement Amazon Prime, puis, en haut de la page, sur changer la durée d'abonnement.

S'abonner à Amazon Prime Video

Comment retarder l'augmentation des prix d'Amazon Prime ?

Pour ceux qui souhaitent prendre un abonnement à Amazon Prime, sachez que cette augmentation des prix interviendra à partir du 15 septembre 2022. Il peut donc être conseillé de souscrire un abonnement annuel à Prime avant cette date, afin que la hausse des tarifs ne vous impacte pas avant le renouvellement. Pour les abonnés qui ont privilégié le virement annuel, cette augmentation s'appliquera à la date du renouvellement de l'abonnement, à partir du 15 septembre. Si vous avez choisi l'abonnement mensuel, l'augmentation des prix intervient directement à partir du 15 septembre 2022.

Passer d'un abonnement annuel à mensuel est-il vraiment avantageux ?

Beaucoup d'abonnés d'Amazon Prime Video ont révélé leur désir de passer à l'abonnement mensuel suite à l'annonce de l'augmentation des tarifs. Si la facture au moment du paiement est, évidemment, moins douloureuse avec l'abonnement mensuel, est-ce vraiment si avantageux ? Sachez que si on rapporte le prix au mois, l'abonnement annuel reste moins cher (5,75 euros) que le mensuel (6,99 euros). Par ailleurs, ces deux tarifs restent surtout l'un des moins chers du marché : l'abonnement le plus bas pour Netflix est de 8,99 euros par mois, le tarif de base est le même pour Disney+. Pour MyCanal, l'offre de base coûte 24,99 euros par mois. Seul Apple TV propose un abonnement moins cher qu'Amazon, avec une offre à 4,99 euros par mois.

Comme tous les mois, Amazon Prime Video fait le plein au mois de juillet 2022. A commencer, dès le 1er juillet par The Terminal List, sa nouvelle série d'action portée par Chris Pratt (Gardiens de la Galaxie). La bande-annonce de cette première saison est à découvrir ci-dessous. Comme souvent, de nombreuses sorties de films sont attendues sur Prime Video au mois de juillet. On s'intéressera particulièrement à Parasite, la Palme d'Or 2016 du réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, mais aussi à Split de M. Night Shyamalan ou encore à The Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis.

The Terminal List – Saison 1 – 1er juillet – Amazon Original

New York Unité Spéciale – Saison 14 à 21 – 14 juillet

Paper Girls – Saison 1 – 29 juillet – Amazon Original

Do, Re & Mi – Saison 1 – 29 juillet – Amazon Original

Parasite – 1er juillet

Phantom Thread – 1er juillet

Split – 1er juillet

Tag – 1er juillet

Cinquante nuances plus sombres – 1er juillet

Hollywoo – 8 juillet

Shadow in the cloud – 8 juillet - Amazon Exclusive

Jacky au Royaume des Filles – 8 juillet

Pitch Perfect 3 – 1er juillet

Lady Bird – 1er juillet

Chiken Run – 1er juillet

Baby Boss – 1er juillet

Atomic Blonde – 1er juillet

Geostorm – 1er juillet

Happy Birthdead – 1er juillet

Trilogie Divergente – 4 juillet

Les Incorruptibles – 4 juillet

Marseille – 11 juillet

Don't Make Me Go – 15 juillet - Amazon Original

The United Way – 15 juillet

Justice League – 15 juillet

The Lost City of Z – 15 juillet

Le Coup du siècle (a.k.a THE HUSTEL) – 18 juillet

Anything's Possible – 22 juillet - Amazon Original

Dog – 22 juillet - Amazon Exclusive

Crawl – 24 juillet

Memory – 29 juillet - Amazon Original

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.