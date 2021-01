Amazon Prime Video : le catalogue du mois de février dévoilé

A quoi faut-il s'attendre en février pour les abonnés Amazon Prime Video ? L'offre de streaming par abonnement s'épaissit avec de nombreux films et séries tout au long du mois. Voici le récap des annonces.

[Mis à jour le 26 octobre 2020 à 11h16] Vous êtes abonnés Amazon Prime Video et vous ne savez pas encore ce que vous allez regarder au mois de février sur le service de streaming par abonnement ? Sachez que de nombreux films et séries sont prévus pour février 2021 sur Amazon Prime Video. A commencer par Moonlight, Oscar du meilleur film en 2017, disponible le 1er février dans l'offre. Le film français Seuls, où des adolescents sont livrés à eux-mêmes dans une étrange réalité où les adultes ont disparu, intègre le catalogue le 8 février. Autres films notables : Palm Springs, une comédie romantique sur fond de boucle temporelle avec Andy Samberg (Brooklyn 99) dès le 12 février mais aussi le biopic Moi, Tonya avec Margot Robbie dans le rôle de la patineuse Tonya Harding.

C'est bientôt la saison des amoureux : surtout des amoureux des films.



Voici les #SortiesPrimeVideo du mois de Février ! pic.twitter.com/GMMf8wKamK — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 25, 2021

Du côté des séries, les abonnés Amazon Prime Video ne seront pas en reste. En effet, ils pourront découvrir la saison 3 de The Good Doctor, la série médicale avec Freddie Highmore, ainsi que la saison 4 de The Bold Type, l'épisode final de Skylines ou encore la nouvelle série Soulmates. Enfin, les amateurs de one-man show pourront aussi profiter de deux spectacles français avec Anne Roumanoff et Laurent Gerra.