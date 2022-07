Amazon Prime Video : les prix augmentent, à quelle date ?

PRIME VIDEO. Les prix de l'abonnement Amazon Prime, qui inclut la plateforme de streaming Prime Video, vont augmenter à partir du 15 septembre prochain. Le détail des tarifs.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 8h56] Mauvaise nouvelle pour les abonnés d'Amazon. L'abonnement Prime, qui inclut la plateforme de streaming Prime Video, coûtera désormais plus cher. Amazon a annoncé à l'AFP mardi 26 juillet 2022 que les prix allaient prochainement augmenter. En France, l'abonnement coûtera désormais 6,99 euros par mois (au lieu de 5,99 euros actuellement) ou 69,90 euros par an (au lieu de 49 euros).

Pour ceux qui souhaitent prendre un abonnement à Amazon Prime, cette augmentation des prix interviendra à partir du 15 septembre 2022. Ceux qui ont déjà un abonnement mensuel verront également cette hausse des tarifs s'appliquer à partir de cette date. Pour ceux qui ont privilégié l'abonnement annuel, cette augmentation s'appliquera à la date du renouvellement de l'abonnement, à partir du 15 septembre. Amazon justifie cette hausse des prix par "l'augmentation des coûts d'exploitation de Prime en France".

Comme tous les mois, Amazon Prime Video fait le plein au mois de juillet 2022. A commencer, dès le 1er juillet par The Terminal List, sa nouvelle série d'action portée par Chris Pratt (Gardiens de la Galaxie). La bande-annonce de cette première saison est à découvrir ci-dessous. Comme souvent, de nombreuses sorties de films sont attendues sur Prime Video au mois de juillet. On s'intéressera particulièrement à Parasite, la Palme d'Or 2016 du réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, mais aussi à Split de M. Night Shyamalan ou encore à The Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis.

The Terminal List – Saison 1 – 1er juillet – Amazon Original

New York Unité Spéciale – Saison 14 à 21 – 14 juillet

Paper Girls – Saison 1 – 29 juillet – Amazon Original

Do, Re & Mi – Saison 1 – 29 juillet – Amazon Original

Parasite – 1er juillet

Phantom Thread – 1er juillet

Split – 1er juillet

Tag – 1er juillet

Cinquante nuances plus sombres – 1er juillet

Hollywoo – 8 juillet

Shadow in the cloud – 8 juillet - Amazon Exclusive

Jacky au Royaume des Filles – 8 juillet

Pitch Perfect 3 – 1er juillet

Lady Bird – 1er juillet

Chiken Run – 1er juillet

Baby Boss – 1er juillet

Atomic Blonde – 1er juillet

Geostorm – 1er juillet

Happy Birthdead – 1er juillet

Trilogie Divergente – 4 juillet

Les Incorruptibles – 4 juillet

Marseille – 11 juillet

Don't Make Me Go – 15 juillet - Amazon Original

The United Way – 15 juillet

Justice League – 15 juillet

The Lost City of Z – 15 juillet

Le Coup du siècle (a.k.a THE HUSTEL) – 18 juillet

Anything's Possible – 22 juillet - Amazon Original

Dog – 22 juillet - Amazon Exclusive

Crawl – 24 juillet

Memory – 29 juillet - Amazon Original

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.