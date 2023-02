Amazon Prime Video : quelles nouveautés films et séries en mars 2023 ?

PRIME VIDEO. LOL : Qui rit sort, Star Trek Picard, The Last of Us, James Bond... Les nouveautés au catalogue de Prime Video sont nombreuses au mois de mars. On fait le point sur les arrivées streaming de la plateforme ce mois-ci.

[Mis à jour le 28 février 2023 à 16h56] Pour le mois de mars, Amazon Prime Video fait le point de nouveautés aussi bien films que séries. La plateforme de streaming verra par exemple la fin de diffusion de la première saison de la série événement The Last of Us. Les amateurs pourront également découvrir la troisième saison de l'émission LOL : Qui Rit, Sort ! Pour rappel, il s'agit d'une émission dans laquelle de nombreuses stars et humoristes ont pour mission de se faire rire les uns les autres. Très apprécié en France, ce format se décline donc en une troisième saison de 7 épisodes attendus pour mars. Toujours du côté des séries, notons l'arrivée de la série rock Daisy Jones & The Six. Enfin, on pourra voir ou revoir la saga James Bond de Daniel Craig sur Prime Video dès la mi-mars. Enfin, citons l'arrivée de la série Le Pouvoir avec Toni Colette qui met en scène notre monde contemporain à la seule différence que les femmes développent le super-pouvoir d'électrocuter qui elles veulent. Ce constat va bientôt renverser le monde établi. Le premier épisode est prévu le 31 mars sur Amazon Prime Video. Ci-dessous, la liste complète des ajouts du mois sur Prime Video.

S'abonner à Amazon Prime Video

LOL : Qui Rit, Sort ! – saison 3 – 4 épisodes le 10 mars puis 3 épisodes le 17 mars – Amazon Original

Daisy Jones & The Six – 3 mars – Amazon Original

Class of '07 – saison 1 – 16 mars – Amazon Original

Star Trek : Picard – saison 3 – 24 mars – Amazon Original

Le Pouvoir – saison 1 – 31 mars – Amazon Original

J'irai où tu iras – 1 er mars

mars Gunman – 1 er mars

mars Escape Room – 1 er mars

mars Réparer les vivants – 2 mars

Devotion – 3 mars – Amazon Original

Franchise 007 avec Daniel Craig – 15 mars

La Famille Addams 2 – 13 mars

Blue Valentine – 13 mars

Never Back Down : La Révolte – 15 mars

Agent Game – 17 mars – Amazon Exclusive

Bodies Bodies Bodies – 22 mars – Amazon Exclusive

Perfect Addiction – 24 mars – Amazon Original

Reggie – 24 mars – Amazon Original

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.