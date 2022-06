Amazon Prime Video : quelles sont les nouveautés de juin 2022 ?

PRIME VIDEO. La plateforme de streaming d'Amazon propose plusieurs nouveautés films et séries à ses abonnés ce mois-ci. Le programme et le calendrier.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 14h10] Quelles nouveautés sont mises en ligne sur Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon, ce mois-ci ? En juin, l'événement est sans conteste la sortie de la saison 3 de The Boys, dont chaque nouvel épisode est à découvrir les vendredi jusqu'au 8 juillet. Les abonnés pourront également binge-watcher la série d'espionnage Harry Palmer : the Ipcress (1er juin), Sans limites (24 juin) ou encore Chloé (24 juin).

Côté films, plusieurs propositions sont à découvrir sur Amazon Prime Video en juin 2022. Parmi les inédits de la plateforme, on peut citer la comédie romantique My fake boyfriend. On peut également revoir l'intégrale de John Wick ou Un espion ordinaire avec Bénédict Cumberbatch. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité des entrées du catalogue de Prime Video du mois de juin.

Comme tous les mois, Prime Video fait le plein au mois de juin 2022. Parmi les entrées les plus attendues du catalogue, citons la saison 3 de The Boys, disponible dès le vendredi 3 juin sur Prime Video. Trois épisodes sont mis en ligne à cette date, puis le reste de la saison est diffusée à raison d'un épisode par semaine jusqu'au final, le 8 juillet 2022. Il est également possible de découvrir la première saison de la série d'espionnage Harry Palmer : the Ipcress file le 1er juin, avant de binge-watcher la saison 2 de Fairfax le 10 juin. Parmi les autres séries à suivre ce mois-ci, citons également L'été où je suis devenue jolie (17 juin), The Lake (17 juin), Sans limites (24 juin) ou encore Chloe (24 juin).

Harry Palmer : The Ipcress file (saison 1) - 1er juin

The Boys (saison 3) - 3 juin

Fairfax (saison 2) - 10 juin

L'été où je suis devenue jolie (saison 1) - 17 juin

The Lake (saison 1) - 17 juin

Chloe (saison 1) - 24 juin

The one that got away (saison 1) - 24 juin

Le monde est à toi - 1er juin

Basic Instinct - 1er juin

Ready Player one - 1er juin

Into the wild - 1er juin

127 heures - 1er juin

Gangs of New York - 1er juin

La chasse - 1er juin

Highlander - 1er juin

Le scaphandre et le papillon - 1er juin

Coming-out - 1er juin

Ali - 1er juin

Patients - 1er juin

John Wick (l'intégrale) - 6 juin

Un espion ordinaire - 13 juin

First love, le dernier Yakuza - 15 juin

My fake boyfriend - 24 juin

A$AP Rocky : Stockholm syndrome - 24 juin

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.