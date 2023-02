Amazon Prime Video : quelles nouveautés films et séries en février 2023 ?

PRIME VIDEO. Carnival Row, Star Trek, The Last of Us... Que réserve le mois de février 2023 pour les abonnés à la plateforme Amazon Prime Video ? On fait le point sur les nouveautés au catalogue.

[Mis à jour le 7 février 2023 à 11h] Nouveau mois = nouveautés sur la plateforme Amazon Prime Video. Le service de streaming prévoit de nombreux ajouts au catalogue pour le mois de février 2023. Parmi celles-ci, la série française Coeurs Noirs, la série fantastique Carnival Row qui revient pour une deuxième et dernière saison ainsi que la série de SF Star Trek : Picard pour sa saison 3 avec Patrick Stewart. Du côté des films, citons les arrivées au catalogue de films comme Detective Pikachu, Dunkerque, ou encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Enfin, rappelons que Prime Video est le diffuseur français de la série événement The Last of Us, proposée aux abonnés Prime sans surcoût.

S'abonner à Amazon Prime Video

Before 30 – saison 1 – 1 er février

février Cœurs noirs – saison 1 – 3 février – Amazon Exclusive

Toppen – saison 1 – 3 février – Amazon Original

Harlem – saison 2 – 3 février – Amazon Original

The Sexe Lives of College Girl – saison 1 – 10 février – Amazon Exclusive

Carnival Row – saison 2 – 17 février – Amazon Original

Star Trek: Picard – saison 3 – 17 février – Amazon Exclusive

Game of Love – 1 er février

février Dunkerque – 1 er février

février Crazy Rich Asians – 1 er février

février L'étrange histoire de Benjamin Button – 1 er février

février L'homme d'acier – 1 er février

février Moi, moche et méchant – 1 er février

février Moi, moche et méchant 2 – 1 er février

février La liste de Schindler – 1 er février

février Les Misérables – 1 er février

février Pokémon : Détective Pikachu – 1 er février

février Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur – 1 er février

février Eternal Sunshine of Spotless Mind – 1 er février

février Les Minions – 1 er février

février La Franchise du mois : Jason Bourne – 1 er février

février Clara Luciani : Ça commence comme ça – 8 février – Amazon Exclusive

Somebody I used to know – 10 février – Amazon Original

Sonic, le Film – 12 février

Et (beaucoup) plus si affinités – 15 février

BDE – 24 février – Amazon Exclusive

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.