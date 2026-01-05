Prime Video : ces films et séries à voir en janvier pour que l'abonnement Amazon vaille le coup

On fait le point sur les nouveaux programmes qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.

Que regarde-t-on sur Prime Video en ce début d'année 2026 ? Comme chaque mois, plusieurs nouveautés vont venir rythmer le quotidien des abonnés de la plateforme de streaming d'Amazon. A commencer par la saison 2 de Beast Games, jeu mis en place par MrBeast, dans lequel 100 personnes concourent pour remporter 5 millions de dollars. La diffusion débute le 7 janvier.

A cette date, il sera également possible de reprendre le visionnage de la saison 2 de Fallout, qui diffuse un épisode par semaine tous les mercredis depuis le 17 décembre. Côté série également, ne manquez pas la seconde saison du thriller The Night Manager avec Tom Hiddleston, le 11 janvier. Le mois se conclura par la mise en ligne de The Wrecking Crew le 28 janvier, film d'action porté par Jason Momoa et Dave Bautista. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.

Les nouvelles séries

Downton Abbey (saison 1 à 6) : 1er janvier 2026

Ray Donovan (saison 1 à 7) : 1er janvier 2026

Beast Games (saison 2) : 07 janvier 2026

Fallout (saison 2) : 1 épisode tous les mercredis

The Night Manager (saison 2) : 11 janvier 2026

The Borgias : 15 janvier 2026

New York : Unité spéciale (saison 1 à S16 : 17 janvier 2026

Steal : 21 janvier 2026



Les nouveaux films

Brice 3 : 1er janvier 2026

Fight or Flight : 1er janvier 2026

Blacklight : 1er janvier 2026

Il reste du jambon? : 1er janvier 2026

Der Tiger : 02 janvier 2026

Crescent City : 02 janvier 2026

La Pat' Patrouille (Le film) : 03 janvier 2026

Mission: Impossible Dead Reckoning : 03 janvier 2026

King of Killers : 05 janvier 2026

Kill'em All 2 : 06 janvier 2026

Borderlands : 09 janvier 2026

Mission: Impossible – Fallout : 10 janvier 2026

Intégrale de Twilight : 10 janvier 2026

Les Baronnes : 10 janvier 2026

Mission: Impossible : Rogue Nation : 10 janvier 2026

The Damned : 10 janvier 2026

28 jours plus tard : 14 janvier 2026

One of Them Days : 14 janvier 2026

Les beaux gosses : 15 janvier 2026

Jamais plus : It Ends with Us : 16 janvier 2026

Beyond After : 17 janvier 2026

Le dindon : 18 janvier 2026

Preparation for the Next Life : 19 janvier 2026

Summer Camp : 21 janvier 2026

The Crow : 21 janvier 2026

Blink Twice : 24 janvier 2026

Ninja Turtles : 25 janvier 2026

Brotherhood : 26 janvier 2026

Universal : 27 janvier 2026

The Wrecking Crew : 28 janvier 2026

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.