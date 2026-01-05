Prime Video : ces films et séries à voir en janvier pour que l'abonnement Amazon vaille le coup
On fait le point sur les nouveaux programmes qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.
Que regarde-t-on sur Prime Video en ce début d'année 2026 ? Comme chaque mois, plusieurs nouveautés vont venir rythmer le quotidien des abonnés de la plateforme de streaming d'Amazon. A commencer par la saison 2 de Beast Games, jeu mis en place par MrBeast, dans lequel 100 personnes concourent pour remporter 5 millions de dollars. La diffusion débute le 7 janvier.
A cette date, il sera également possible de reprendre le visionnage de la saison 2 de Fallout, qui diffuse un épisode par semaine tous les mercredis depuis le 17 décembre. Côté série également, ne manquez pas la seconde saison du thriller The Night Manager avec Tom Hiddleston, le 11 janvier. Le mois se conclura par la mise en ligne de The Wrecking Crew le 28 janvier, film d'action porté par Jason Momoa et Dave Bautista. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.
Les nouvelles séries
- Downton Abbey (saison 1 à 6) : 1er janvier 2026
- Ray Donovan (saison 1 à 7) : 1er janvier 2026
- Beast Games (saison 2) : 07 janvier 2026
- Fallout (saison 2) : 1 épisode tous les mercredis
- The Night Manager (saison 2) : 11 janvier 2026
- The Borgias : 15 janvier 2026
- New York : Unité spéciale (saison 1 à S16 : 17 janvier 2026
- Steal : 21 janvier 2026
Les nouveaux films
- Brice 3 : 1er janvier 2026
- Fight or Flight : 1er janvier 2026
- Blacklight : 1er janvier 2026
- Il reste du jambon? : 1er janvier 2026
- Der Tiger : 02 janvier 2026
- Crescent City : 02 janvier 2026
- La Pat' Patrouille (Le film) : 03 janvier 2026
- Mission: Impossible Dead Reckoning : 03 janvier 2026
- King of Killers : 05 janvier 2026
- Kill'em All 2 : 06 janvier 2026
- Borderlands : 09 janvier 2026
- Mission: Impossible – Fallout : 10 janvier 2026
- Intégrale de Twilight : 10 janvier 2026
- Les Baronnes : 10 janvier 2026
- Mission: Impossible : Rogue Nation : 10 janvier 2026
- The Damned : 10 janvier 2026
- 28 jours plus tard : 14 janvier 2026
- One of Them Days : 14 janvier 2026
- Les beaux gosses : 15 janvier 2026
- Jamais plus : It Ends with Us : 16 janvier 2026
- Beyond After : 17 janvier 2026
- Le dindon : 18 janvier 2026
- Preparation for the Next Life : 19 janvier 2026
- Summer Camp : 21 janvier 2026
- The Crow : 21 janvier 2026
- Blink Twice : 24 janvier 2026
- Ninja Turtles : 25 janvier 2026
- Brotherhood : 26 janvier 2026
- Universal : 27 janvier 2026
- The Wrecking Crew : 28 janvier 2026
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.