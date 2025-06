Prime Video : les films et séries à ne surtout pas rater sur Amazon

Voici toutes les nouvelles entrées du catalogue de Prime Video en juillet 2025.

Comme tous les mois, Prime Video ajoute de nouveaux films et de nouvelles séries à son catalogue. Parmi les nouveautés à ne pas manquer en juin 2025, citons la saison 2 d'Escort Boys avec Guillaume Labbé, programmée pour le 13 juin. Il sera également possible de voir le film d'action Shadow Force, porté par Omar Sy et les acteurs anglophones Kerry Washington et Mark Strong, le 27 juin

Les abonnés d'Amazon pourront également retrouver l'intégrale de John Wick, mais aussi la première saison de la série Nous les menteurs, le 18 juin 2025. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en mai 2025.

S'abonner à Amazon Prime Video

Friends (saison 1 à 10) : 1er juillet

(saison 1 à 10) : 1er juillet Newport Beach (saison 1 à 4) : 1er juillet

True Blood (saison 1 à 7) : 1er juillet

(saison 1 à 7) : 1er juillet Les 100 (saison 1 à 7) : 1er juillet

Superman et Lois (saison 1 à 4) : 1er juillet

Flash (saison 1 à 9) : 1er juillet

Fringe (saison 1 à 5) : 1er juillet

The Winchesters (saison 1) : 1er juillet

Lego Friends : un nouveau chapitre (saison 1) : 1er juillet

City the Animation (saison 1) : 6 juillet

Ballard (saison 1) : 9 juillet

Une nuit dans l'Idaho : massacre à l'université (saison 1) : 11 juillet

Oddbots (saison 10) : 12 juillet

L'été où je suis devenue jolie (saison 3) : 16 juillet

Surf Girls (saison 2) : 17 juillet

Suits (saison 1 à 9) : 17 juillet

Tout ce qui brille n'est pas or (saison 2) : 23 juillet

Les meilleures séries de Prime Video

Saga Rocky : 1er juillet

: 1er juillet Saga La panthère Rose : 1er juillet

La famille Addams 1 et 2 : 1er juillet

1 et 2 : 1er juillet Heads of States : 2 juillet

Deadly Ruphoria : 6 juillet

: 6 juillet Christmas Holidate : 6 juillet

Opération Portugal 2 : la vie de château : 7 juillet

Sunray : fallen soldier : 11 juillet

Maison de retraite 2 : 14 juillet

Rien à foutre : 15 juillet

Ninja Turtles 1 et 2 : 15 juillet

Atoman : 17 juillet

Sleeping dogs : 25 juillet

Le défi de Molly Singer : 31 juillet

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.