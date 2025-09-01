Prime Video : les films et séries à regarder sur Amazon en septembre 2025

Voici toutes les nouveautés qui rejoignent le catalogue de Prime Video ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Amazon au mois de septembre ? Parmi les nouveautés à ne pas manquer, citons la sortie de McWalter, film de Simon Astier avec Mister V et Géraldine Nakache, qui suit les aventures d'un agent secret déjanté. Le long-métrage est mis en ligne le 12 septembre. Il sera également possible de voir le dernier film d'action de Liam Neeson, Ice Road : la vengeance, dès le lendemain.

Côté séries, il sera possible de retrouver Eric et Ramzy pour la saison 2 de Comedy Class, les 26 septembre et 3 octobre. L'événeent du mois reste toutefois la sortie de la saison 2 de Gen V, spin-off de The Boys, dont la diffusion débute le 17 septembre. Enfin, il sera possible de découvrir le 10 septembre la première saison de The Girlfriend, une série basée sur le roman de Michelle Frances avec Robin Wright incarne une belle-mère suspicieuse de sa nouvelle belle-fille, jouée par Olivia Cooke. Enfin, la première saison d'Hotel Costiera viendra un peu prolonger les vacances avec Jesse Williams, le 24 septembre.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.