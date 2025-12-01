Prime Video : les films et séries à voir en décembre 2025 pour rentabiliser son abonnement Amazon

Voici toutes les nouveautés à ne pas rater ce mois-ci pour ne pas gâcher son abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon.

Pour la fin d'année 2025, Prime Video prévoit plusieurs sorties. L'événement du mois reste l'arrivée sur la plateforme de streaming d'Amazon de la saison 2 de Fallout. Série très populaire, elle a atteint les 100 millions de spectateurs quelques mois après sa sortie en 2024. Cette adaptation des jeux vidéos dans un univers post-apocalyptique décalé a également été plutôt bien accueillie par la critique. Les nouveaux épisodes sont mis en ligne le 17 décembre 2025.

Les autres nouveautés à ne pas manquer sur Prime Video sont des films. Le 3 décembre, les abonnés d'Amazon peuvent découvrir un nouveau film de Noël familial avec Michelle Pfeiffer, Eva Longoria et Felicity Jones, intitulé Joyeux Noël, maman ! Quelques jours plus tard, le 10 décembre, c'est le couple formé par Zooey Deschanel et Charlie Cox, co-parents d'un chien, que l'on va suivre dans la comédie romantique Merv. Les amateurs de romances et de triangles amoureux pourront lancer Dis-le-moi tout bas à partir du 12 décembre. L'intégralité des nouveautés de décembre sont détaillées un peu plus bas dans cet article.

S'abonner à Amazon Prime Video

Les nouvelles séries

Fringe (saison 1 à 5) : 1er décembre 2025

Superman & Lois (saison 1 à 2) : 1er décembre 2025

The 100 (saison 1 à 7) : 15 décembre 2025

Unforgettable (saison 1 à 4) : 15 décembre 2025

Arabesque (saison 1 à 12) : 15 décembre 2025

Fallout (saison 2) : 17 décembre 2025

Shameless (saison 1 à saison 11) : 31 décembre 2025

Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

Le loup de Wall Street : 1er décembre 2025

Les Infiltrés : 1er décembre 2025

Moonfall : 1er décembre 2025

MR 73 : 1er décembre 2025

Les Kaïra : 1er décembre 2025

Eyjafjallajökull : 1er décembre 2025

Telle Mère, Telle Fille : 1er décembre 2025

Un Mariage trop parfait : 1er décembre 2025

Bloodshot : 1er décembre 2025

Follow Me : 1er décembre 2025

Palais Royal ! : 1er décembre 2025

Watch Out : 1er décembre 2025

Un Homme à la hauteur : 1er décembre 2025

Criminal Squad : 1er décembre 2025

Andy : 1er décembre 2025

Loue-Moi ! : 1er décembre 2025

Sniper Redemption : 1er décembre 2025

Jurassic Park 1, 2 : 1er décembre 2025

Jurassic World 1 et 2 : 1er décembre 2025

Les Marchands de Joie : 1er décembre 2025

Mr Christmas and Me : 1er décembre 2025

Les Voleurs de Noël : 1er décembre 2025

Joyeux Noël, Maman ! : 3 décembre 2025

Merv : 10 décembre 2025

Venom: Let There Be Carnage : 10 décembre 2025

Pour Elle : 11 décembre 2025

Dis-le-moi tout bas : 12 décembre 2025

Le Seigneur des Anneaux 1 à 3 : 15 décembre 2025

Mainstream : 15 décembre 2025

Comment Je Suis Devenue Une Jeune Femme Influente : 15 décembre 2025

Horizon - Une Saga Américaine, chapitre 1 : 21 décembre 2025

Your Lucky Day : 21 décembre 2025

Roofman : 26 décembre 2025

Garfield : Héros malgré lui : 31 décembre 2025

Trap House : 31 décembre 2025

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.