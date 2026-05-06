Prime Video : les films et séries qu'il ne faut pas manquer en mai 2026
On fait le point sur les nouveautés qu'Amazon ajoute ce mois-ci à sa plateforme de streaming Prime Video.
Comme c'est le cas chaque mois, la plateforme de streaming Prime Video met en ligne des nouveautés dans son catalogue en mai 2026. L'événement du mois reste Jack Ryan de Tom Clancy : Guerre fantôme. John Krasinski incarne de nouveau l'espion qui se retrouve à devoir déjouer une nouvelle conspiration mortelle. Le film est mis en ligne le 20 mai 2026.
Côté séries, on pourra découvrir dès le 27 mai la première saison de Spider-Noir, inspirée de la bande-dessinée, avec Nicolas Cage dans la peau d'un détective privée vieillissant confronté à son passé de super-héros. La première saison de Off Campus, inspirée de la saga romantique à succès, sort de son côté le 13 mai, tout comme l'ultime saison de Good Omens. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.
S'abonner à Amazon Prime Video
Les nouvelles séries
- Vitrerie Joyal (saison 1) : 1er mai 2026
- The Grand Tour : le plus ou moins best of (saison 1) : 1er mai 2026
- Le Négociateur (saison 1 à 2) : 1er mai 2026
- The Good Wife (saison 1 à 7) : 1er mai 2026
- NCIS : Los Angeles (saison 1 à 7) : 1er mai 2026
- Medium (saison 1 à 7) : 1er mai 2026
- Citadel (saison 2) : 6 mai 2026
- Off Campus (saison 1) :13 mai 2026
- Good Omens (saison 3) : 13 mai 2026
- Memory of a Killer : 15 mai 2026
- It's Not Like That (saison 1) : 15 mai 2026
- Nina (saison 1 à saison 6) : 15 mai 2026
- R.I.S : Police Scientifique (saison 1 à saison 9) : 15 mai 2026
- The Walking Dead (saison 1 à 10) : 20 mai 2026
- Fear The Walking Dead (saison 1 à 8) : 25 mai 2026
- Falco (saison 1 à 4) : 25 mai 2026
- Spider-Noir (saison 1) : 27 mai 2026
Les meilleures séries de Prime Video
Les nouveaux films
- Annie Hall : 1er mai 2026
- Be Cool : 1er mai 2026
- Bienvenue à Zombieland : 1er mai 2026
- Cody Banks : Agent secret : 1er mai 2026
- Cody Banks Agent Secret 2 : Destination Londres : 1er mai 2026
- Dans la chaleur de la nuit : 1er mai 2026
- Delta Force : 1er mai 2026
- Get Shorty (Stars et truands) : 1er mai 2026
- Gretel & Hansel : 1er mai 2026
- Jeepers Creepers 2 : Le Chant du diable : 1er mai 2026
- La légende d'Hercule : 1er mai 2026
- Le Lion : 1er mai 2026
- La machine à démonter le temps 1 et 2 : 1er mai 2026
- La Mutante : 1er mai 2026
- La Panthère Rose (1963) : 1er mai 2026
- La Panthère Rose (2006) : 1er mai 2026
- La Panthère Rose 2 : 1er mai 2026
- Le dernier tango à Paris : 1er mai 2026
- Le retour des morts vivants : 1er mai 2026
- Les 2 sirènes : 1er mai 2026
- Men In Black 3 : 1er mai 2026
- Men in Black : International : 1er mai 2026
- Millenium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes : 1er mai 2026
- Pendez-les haut et court : 1er mai 2026
- Quand l'inspecteur s'emmêle : 1er mai 2026
- Season Of The Witch : 1er mai 2026
- Sicario : 1er mai 2026
- Sicario : La Guerre des cartels : 1er mai 2026
- Soul Plane : 1er mai 2026
- Tank Girl : 1er mai 2026
- The Wolf of Snow Hollow : 1er mai 2026
- Un crime dans la tête : 1er mai 2026
- Un homme en colère : 1er mai 2026
- Valley Girl : 1er mai 2026
- WarGames : 1er mai 2026
- Le Parrain 1 et 2 : 3 mai 2026
- Power Rangers : 5 mai 2026
- Warrior : 5 mai 2026
- Saga Twilight : 6 mai 2026
- Amour, Chianti et Tutti Quanti : 8 mai 2026
- 13 Hours : 10 mai 2026
- Spy game Jeu d'espions : 10 mai 2026
- Very Bad Job : 16 mai 2026
- Kraven the Hunter : 18 mai 2026
- Jack Ryan de Tom Clancy- Guerre Fantôme : 20 mai 2026
- Ice Road : 20 mai 2026
- System : 22 mai 2026
- Peppermint : 25 mai 2026
Les meilleurs films de Prime Video
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.