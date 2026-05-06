Prime Video : les films et séries qu'il ne faut pas manquer en mai 2026

On fait le point sur les nouveautés qu'Amazon ajoute ce mois-ci à sa plateforme de streaming Prime Video.

Comme c'est le cas chaque mois, la plateforme de streaming Prime Video met en ligne des nouveautés dans son catalogue en mai 2026. L'événement du mois reste Jack Ryan de Tom Clancy : Guerre fantôme. John Krasinski incarne de nouveau l'espion qui se retrouve à devoir déjouer une nouvelle conspiration mortelle. Le film est mis en ligne le 20 mai 2026.

Côté séries, on pourra découvrir dès le 27 mai la première saison de Spider-Noir, inspirée de la bande-dessinée, avec Nicolas Cage dans la peau d'un détective privée vieillissant confronté à son passé de super-héros. La première saison de Off Campus, inspirée de la saga romantique à succès, sort de son côté le 13 mai, tout comme l'ultime saison de Good Omens. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.

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Les nouvelles séries

Vitrerie Joyal (saison 1) : 1er mai 2026

The Grand Tour : le plus ou moins best of (saison 1) : 1er mai 2026

Le Négociateur (saison 1 à 2) : 1er mai 2026

The Good Wife (saison 1 à 7) : 1er mai 2026

NCIS : Los Angeles (saison 1 à 7) : 1er mai 2026

Medium (saison 1 à 7) : 1er mai 2026

Citadel (saison 2) : 6 mai 2026

Off Campus (saison 1) :13 mai 2026

Good Omens (saison 3) : 13 mai 2026

Memory of a Killer : 15 mai 2026

It's Not Like That (saison 1) : 15 mai 2026

Nina (saison 1 à saison 6) : 15 mai 2026

R.I.S : Police Scientifique (saison 1 à saison 9) : 15 mai 2026

The Walking Dead (saison 1 à 10) : 20 mai 2026

Fear The Walking Dead (saison 1 à 8) : 25 mai 2026

Falco (saison 1 à 4) : 25 mai 2026

Spider-Noir (saison 1) : 27 mai 2026

Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

Annie Hall : 1er mai 2026

Be Cool : 1er mai 2026

Bienvenue à Zombieland : 1er mai 2026

Cody Banks : Agent secret : 1er mai 2026

Cody Banks Agent Secret 2 : Destination Londres : 1er mai 2026

Dans la chaleur de la nuit : 1er mai 2026

Delta Force : 1er mai 2026

Get Shorty (Stars et truands) : 1er mai 2026

Gretel & Hansel : 1er mai 2026

Jeepers Creepers 2 : Le Chant du diable : 1er mai 2026

La légende d'Hercule : 1er mai 2026

Le Lion : 1er mai 2026

La machine à démonter le temps 1 et 2 : 1er mai 2026

La Mutante : 1er mai 2026

La Panthère Rose (1963) : 1er mai 2026

La Panthère Rose (2006) : 1er mai 2026

La Panthère Rose 2 : 1er mai 2026

Le dernier tango à Paris : 1er mai 2026

Le retour des morts vivants : 1er mai 2026

Les 2 sirènes : 1er mai 2026

Men In Black 3 : 1er mai 2026

Men in Black : International : 1er mai 2026

Millenium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes : 1er mai 2026

Pendez-les haut et court : 1er mai 2026

Quand l'inspecteur s'emmêle : 1er mai 2026

Season Of The Witch : 1er mai 2026

Sicario : 1er mai 2026

Sicario : La Guerre des cartels : 1er mai 2026

Soul Plane : 1er mai 2026

Tank Girl : 1er mai 2026

The Wolf of Snow Hollow : 1er mai 2026

Un crime dans la tête : 1er mai 2026

Un homme en colère : 1er mai 2026

Valley Girl : 1er mai 2026

WarGames : 1er mai 2026

Le Parrain 1 et 2 : 3 mai 2026

Power Rangers : 5 mai 2026

Warrior : 5 mai 2026

Saga Twilight : 6 mai 2026

Amour, Chianti et Tutti Quanti : 8 mai 2026

13 Hours : 10 mai 2026

Spy game Jeu d'espions : 10 mai 2026

Very Bad Job : 16 mai 2026

Kraven the Hunter : 18 mai 2026

Jack Ryan de Tom Clancy- Guerre Fantôme : 20 mai 2026

Ice Road : 20 mai 2026

System : 22 mai 2026

Peppermint : 25 mai 2026

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.