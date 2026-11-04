Prime Video : les films et séries qu'il ne faut surtout pas manquer en novembre

Découvrez toutes les nouveautés de la plateforme de streaming d'Amazon du mois.

Vous avez une offre Amazon et vous voulez rentabiliser votre abonnement ? Prime Video propose plusieurs sorties à voir au mois de novembre. Avec surtout deux événements qu'il ne faudra pas rater du côté des séries : d'abord, la mise en ligne de la saison 3 des Anneaux de pouvoir, prequel du Seigneur des anneaux, diffusés du 11 au 25 novembre 2026.

Ensuite, il ne faudra pas manquer la première saison de Blade Runner 2099, suite du film Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve. Cette nouvelle série, portée par Michelle Yeoh et Hunter Schaffer, débute sa diffusion sur Prime Video le 25 novembre. Les amateurs de séries romantiques peuvent également lancer Campus Drivers, adaptation d'une saga française littéraire, dès le 6 novembre. L'intégralité des sorties du mois d'Amazon est à retrouver ci-dessous.

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Les nouvelles séries

Desperate Housewives (saison 1 à 8) : 1er novembre 2026

Chicago Police (saison 1 à 4) : 1er novembre 2026

Heroes (saison 1 à 4) : 1er novembre 2026

The Walking Dead (saison 11) : 1er novembre 2026

The Greatest (saison 1) : 4 novembre 2026

Campus Drivers (saison 1) : 6 novembre 2026

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, S3 : 11 novembre 2026

Body of Proof (saison 1 à 3) : 12 novembre 2026

Koba LaD – Demain j'arrête (saison 1) : 14 novembre 2026

Blade Runner 2099 (saison 1) : 25 novembre 2026



Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

La panthère rose 2 : 1er novembre 2026

Tank Girl : 1er novembre 2026

Soul Plane : 1er novembre 2026

Delta Force : 1er novembre 2026

Cody Banks agent secret 2 : Destination Londres : 1er novembre 2026

Cody Banks : Agent secret : 1er novembre 2026

Le Dernier Tango à Paris : 1er novembre 2026

La Mutante : 1er novembre 2026

Valley Girl : 1er novembre 2026

Les Segpa : 1er novembre 2026

Snowpiercer : Le Transperceneige : 1er novembre 2026

Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes : 1er novembre 2026

Annie Hall : 1er novembre 2026

Gretel & Hansel : 1er novembre 2026

Adorables : 1er novembre 2026

The Wolf of Snow Hollow : 1er novembre 2026

Esprit de famille : 1er novembre 2026

Zaï Zaï Zaï Zaï : 1er novembre 2026

Belle comme la femme d'un autre : 1er novembre 2026

Le Grinch : 1er novembre 2026

Pendez-les haut et court : 1er novembre 2026

Un crime dans la tête : 1er novembre 2026

Un Noël chez les Loud : 1er novembre 2026

Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore : 1er novembre 2026

Kung Fu Panda : 1er novembre 2026

Legend : 1er novembre 2026

The Tourist : 1er novembre 2026

La Course au jouet : 1er novembre 2026

Be Cool : 1er novembre 2026

La Panthère rose – 1963 : 1er novembre 2026

La Panthère rose : 1er novembre 2026

Dragons : 1er novembre 2026

L'origine du monde : 1er novembre 2026

La machine à démonter le temps : 1er novembre 2026

La machine à démonter le temps 2 : 1er novembre 2026

Les 2 sirènes : 1er novembre 2026

Sans identité : 1er novembre 2026

Jeepers Creepers : Le Chant du diable 2 : 1er novembre 2026

Get Shorty (Stars et truands) : 1er novembre 2026

The Mongoose : 4 novembre 2026

Transformers : L'Âge de l'extinction : 5 novembre 2026

Transformers : 5 novembre 2026

Transformers: The Last Knight : 5 novembre 2026

Transformers 2 : La Revanche : 5 novembre 2026

Gad Elmaleh : Lui Même : 6 novembre 2026

John Wick : 6 novembre 2026

John Wick 2 : 6 novembre 2026

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum : 6 novembre 2026

John Wick : Chapitre 4 : 6 novembre 2026

La Malédiction de la Dame blanche : 10 novembre 2026

Sexy Dance : 15 novembre 2026

La Deuxième Étoile : 15 novembre 2026

Horse Soldiers : 15 novembre 2026

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur : 15 novembre 2026

Anastasia : 15 novembre 2026

Madden : 18 novembre 2026

The Last Meal : 19 novembre 2026

Menteurs parfaits : 20 novembre 2026

Star Trek : 20 novembre 2026

Star Trek : Sans limites : 20 novembre 2026

Star Trek Into Darkness : 20 novembre 2026

Star Trek: Nemesis : 20 novembre 2026

Clashing Through the Snow : 23 novembre 2026

World War Z : 25 novembre 2026

Annihilation : 25 novembre 2026

Lolita malgré moi : 25 novembre 2026

Tonnerre sous les tropiques : 25 novembre 2026

Dumb Money : 29 novembre 2026

Sonic 2, le film : 30 novembre 2026

Sonic, le film : 30 novembre 2026

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.