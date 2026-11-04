Prime Video : les films et séries qu'il ne faut surtout pas manquer en novembre
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Vous avez une offre Amazon et vous voulez rentabiliser votre abonnement ? Prime Video propose plusieurs sorties à voir au mois de novembre. Avec surtout deux événements qu'il ne faudra pas rater du côté des séries : d'abord, la mise en ligne de la saison 3 des Anneaux de pouvoir, prequel du Seigneur des anneaux, diffusés du 11 au 25 novembre 2026.
Ensuite, il ne faudra pas manquer la première saison de Blade Runner 2099, suite du film Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve. Cette nouvelle série, portée par Michelle Yeoh et Hunter Schaffer, débute sa diffusion sur Prime Video le 25 novembre. Les amateurs de séries romantiques peuvent également lancer Campus Drivers, adaptation d'une saga française littéraire, dès le 6 novembre. L'intégralité des sorties du mois d'Amazon est à retrouver ci-dessous.
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Les nouvelles séries
- Desperate Housewives (saison 1 à 8) : 1er novembre 2026
- Chicago Police (saison 1 à 4) : 1er novembre 2026
- Heroes (saison 1 à 4) : 1er novembre 2026
- The Walking Dead (saison 11) : 1er novembre 2026
- The Greatest (saison 1) : 4 novembre 2026
- Campus Drivers (saison 1) : 6 novembre 2026
- Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, S3 : 11 novembre 2026
- Body of Proof (saison 1 à 3) : 12 novembre 2026
- Koba LaD – Demain j'arrête (saison 1) : 14 novembre 2026
- Blade Runner 2099 (saison 1) : 25 novembre 2026
Les meilleures séries de Prime Video
Les nouveaux films
- La panthère rose 2 : 1er novembre 2026
- Tank Girl : 1er novembre 2026
- Soul Plane : 1er novembre 2026
- Delta Force : 1er novembre 2026
- Cody Banks agent secret 2 : Destination Londres : 1er novembre 2026
- Cody Banks : Agent secret : 1er novembre 2026
- Le Dernier Tango à Paris : 1er novembre 2026
- La Mutante : 1er novembre 2026
- Valley Girl : 1er novembre 2026
- Les Segpa : 1er novembre 2026
- Snowpiercer : Le Transperceneige : 1er novembre 2026
- Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes : 1er novembre 2026
- Annie Hall : 1er novembre 2026
- Gretel & Hansel : 1er novembre 2026
- Adorables : 1er novembre 2026
- The Wolf of Snow Hollow : 1er novembre 2026
- Esprit de famille : 1er novembre 2026
- Zaï Zaï Zaï Zaï : 1er novembre 2026
- Belle comme la femme d'un autre : 1er novembre 2026
- Le Grinch : 1er novembre 2026
- Pendez-les haut et court : 1er novembre 2026
- Un crime dans la tête : 1er novembre 2026
- Un Noël chez les Loud : 1er novembre 2026
- Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore : 1er novembre 2026
- Kung Fu Panda : 1er novembre 2026
- Legend : 1er novembre 2026
- The Tourist : 1er novembre 2026
- La Course au jouet : 1er novembre 2026
- Be Cool : 1er novembre 2026
- La Panthère rose – 1963 : 1er novembre 2026
- La Panthère rose : 1er novembre 2026
- Dragons : 1er novembre 2026
- L'origine du monde : 1er novembre 2026
- La machine à démonter le temps : 1er novembre 2026
- La machine à démonter le temps 2 : 1er novembre 2026
- Les 2 sirènes : 1er novembre 2026
- Sans identité : 1er novembre 2026
- Jeepers Creepers : Le Chant du diable 2 : 1er novembre 2026
- Get Shorty (Stars et truands) : 1er novembre 2026
- The Mongoose : 4 novembre 2026
- Transformers : L'Âge de l'extinction : 5 novembre 2026
- Transformers : 5 novembre 2026
- Transformers: The Last Knight : 5 novembre 2026
- Transformers 2 : La Revanche : 5 novembre 2026
- Gad Elmaleh : Lui Même : 6 novembre 2026
- John Wick : 6 novembre 2026
- John Wick 2 : 6 novembre 2026
- John Wick: Chapitre 3 – Parabellum : 6 novembre 2026
- John Wick : Chapitre 4 : 6 novembre 2026
- La Malédiction de la Dame blanche : 10 novembre 2026
- Sexy Dance : 15 novembre 2026
- La Deuxième Étoile : 15 novembre 2026
- Horse Soldiers : 15 novembre 2026
- Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur : 15 novembre 2026
- Anastasia : 15 novembre 2026
- Madden : 18 novembre 2026
- The Last Meal : 19 novembre 2026
- Menteurs parfaits : 20 novembre 2026
- Star Trek : 20 novembre 2026
- Star Trek : Sans limites : 20 novembre 2026
- Star Trek Into Darkness : 20 novembre 2026
- Star Trek: Nemesis : 20 novembre 2026
- Clashing Through the Snow : 23 novembre 2026
- World War Z : 25 novembre 2026
- Annihilation : 25 novembre 2026
- Lolita malgré moi : 25 novembre 2026
- Tonnerre sous les tropiques : 25 novembre 2026
- Dumb Money : 29 novembre 2026
- Sonic 2, le film : 30 novembre 2026
- Sonic, le film : 30 novembre 2026
Les meilleurs films de Prime Video
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.