Prime Video : les films et séries qui vont faire l'événement en octobre 2025

On fait le point sur toutes les nouveautés incontournables de la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Prime Video en octobre ? La plateforme de streaming d'Amazon propose plusieurs nouveautés pour ses abonnés en quête de nouveaux programmes à binger. L'événement du mois est sans conteste la sortie d'A contre-sens 3. La romance dans le milieu automobile reste l'une des franchises phares de la plateforme de streaming, et ce troisième film devrait une nouvelle fois prouver sa popularité à partir du 16 octobre. Si vous êtes amateurs d'action, vous pouvez également lancés Play Dirty, en ligne depuis le 1er octobre. Le dernier film de Shane Black raconte un cambriolage mené par Mark Wahlberg et LaKeith Stanfield.

En revanche, si c'est une série que vous cherchez, il faudra attendre le 24 octobre pour découvrir la saison 2 de la série anthologique Culte. Après avoir raconté les coulisses de la création de Loft Story, la série déterre la création du boys band français 2Be3 pour épingler les travers de l'industrie musicale. Mais avant ça, vous pourrez vous distraire avec la première saison de la série policière Lazarus, portée par Sam Claflin et Bill Nighy.

Enfin, si le sport est votre dada, sachez que la NBA arrive sur Prime Video à partir du 25 octobre 2025. A cette date, il sera possible de découvrir à partir de 1h30 le match entre les Boston Celtics et les New York Knicks, avant la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Lakers à 4 heures. Le dimanche, ce seront les San Antonio Spurs et les Brooklyn Nets qui s'affrontent à 19h. La plateforme de streaming proposera 86 matchs de NBA, dont 29 matchs en prime time.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.