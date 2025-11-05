Prime Video : les nouveautés à voir en novembre 2025 pour ne pas gâcher son abonnement Amazon

On fait le point sur tous les films et toutes les séries qu'il ne faudra pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

En novembre, les abonnés de Prime Video pourront découvrir plusieurs nouveaux programmes. Les fans de LOL : qui rit sort vont pouvoir voir dès le 21 novembre la déclinaison "Real life" de l'émission, toujours présentée par Philippe Lacheau. Redouane Bougheraba, Franck Dubosc, Paola Locatelli, Clara Luciani et Michou auront pour défi de piéger les voyageurs d'un aéroport en caméras cachée.

Autre série événement à revenir en novembre 2025 : la saison 2 de Maxton Hall, série romantique très populaire de Prime Video en 2024. Dès le 7 novembre, le couple formé par Ruby et James bat de l'aile suite au décès de la mère du garçon. La saison 1 de Malice, drame avec Jack Whitehall, David Duchovny, Carice van Houten, sera à découvrir le 14 novembre.

Côté films, les abonnés d'Amazon pourront lancer la comédie d'action Une journée incontrôlable à partir du 12 novembre, ou l'épisode de la saga Bad Boys : Ride or die à partir du 5 novembre. Quant aux fans d'Orelsan, ils ne voudront pas manquer le documentaire consacré au tournage du film Yoroï, actuellement en salles. Le documentaire, lui, sort le 28 novembre sur Prime Video.

Les nouvelles séries

Luther (saisons 1 à 5) : 01 novembre 2025

Au plaisir de ne pas faire ta connaissance (saison 1) : 03 novembre 2025

Maxton Hall : Le monde qui nous sépare (saison 2) : 07 novembre 2025

Tatsuki Fujimoto Anthologie 17-26 (saison 1) : 08 novembre 2025

Ba-Fam (saison 1) : 10 novembre 2025

Malice (saison 1) : 14 novembre 2025

Gossip Girl (saisons 1 à 6) : 15 novembre 2025

The Mighty Nein (saison 1) : 19 novembre 2025

Karaoké Club (saison 1) : 21 novembre 2025

LOL in real life (saison 1) : 21 novembre 2025

Nowhere Man (saison 1) : 28 novembre 2025

Les nouveaux films

C'est quoi cette famille ?! : 1er novembre 2025

C'est quoi ce papy ?! : 1er novembre 2025

C'est quoi cette Mamie ?! : 1er novembre 2025

Hyper Tension 2 : 1er novembre 2025

Overdrive : 1er novembre 2025

Portés disparus 1 à 3 : 1er novembre 2025

Delta Force 1 et 2 : 1er novembre 2025

Dans la chaleur de la nuit : 1er novembre 2025

Hostage Game : 1er novembre 2025

The Matador : 1er novembre 2025

Rob Roy : 1er novembre 2025

War Games : 1er novembre 2025

Guerre et Amour : 1er novembre 2025

L'aube rouge : 1er novembre 2025

Stigmata : 1er novembre 2025

Nerve : 1er novembre 2025

Red Eagle : 1er novembre 2025

Kin: le commencement : 1er novembre 2025

En cavale : 1er novembre 2025

Cody Banks : agent secret 1 et 2 : 1er novembre 2025

Radio Days : 1er novembre 2025

Manhattan : 1er novembre 2025

Annie Hall : 1er novembre 2025

Le Dernier Tango à Paris : 1er novembre 2025

La rose pourpre du Caire : 1er novembre 2025

Le feu sur la glace 1 et 2 : 1er novembre 2025

Compulsion : 1er novembre 2025

Droit au cœur : 1er novembre 2025

Un Noël magique : 1er novembre 2025

Jeu d'enfant : 1er novembre 2025

La mutante 1 à 4 : 1er novembre 2025

Candyman, le spectre maléfique 2021 : 1er novembre 2025

La Sirène : 1er novembre 2025

Joy et moi de Tyler Perry : 5 novembre 2025

Bad Boys: Ride or Die : 5 novembre 2025

Marquis de Sade : 9 novembre 2025

Mesures Absolues : 9 novembre 2025

Une Journée Incontrôlable : 12 novembre 2025

Sentinel : 13 novembre 2025

Belén : 14 novembre 2025 –

Levels : 14 novembre 2025

Panama : 14 novembre 2025

Inferno : 15 novembre 2025

Forever my Love : 15 novembre 2025

The Bikeriders : 19 novembre 2025 –

Ultimatum : 21 novembre 2025

Hyper Tension 2 : 22 novembre 2025

Infinite Storm : 23 novembre 2025

River : 24 novembre 2025

High Life : 25 novembre 2025

Jurassic Reborn : 25 novembre 2025

She Rides Shotgun : 26 novembre 2025

Orelsan : Yoroï, un an dans l'armure : 28 novembre 2025

Los Angeles '92 : 30 novembre 2025

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.