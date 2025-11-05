Prime Video : les nouveautés à voir en novembre 2025 pour ne pas gâcher son abonnement Amazon
On fait le point sur tous les films et toutes les séries qu'il ne faudra pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.
En novembre, les abonnés de Prime Video pourront découvrir plusieurs nouveaux programmes. Les fans de LOL : qui rit sort vont pouvoir voir dès le 21 novembre la déclinaison "Real life" de l'émission, toujours présentée par Philippe Lacheau. Redouane Bougheraba, Franck Dubosc, Paola Locatelli, Clara Luciani et Michou auront pour défi de piéger les voyageurs d'un aéroport en caméras cachée.
Autre série événement à revenir en novembre 2025 : la saison 2 de Maxton Hall, série romantique très populaire de Prime Video en 2024. Dès le 7 novembre, le couple formé par Ruby et James bat de l'aile suite au décès de la mère du garçon. La saison 1 de Malice, drame avec Jack Whitehall, David Duchovny, Carice van Houten, sera à découvrir le 14 novembre.
Côté films, les abonnés d'Amazon pourront lancer la comédie d'action Une journée incontrôlable à partir du 12 novembre, ou l'épisode de la saga Bad Boys : Ride or die à partir du 5 novembre. Quant aux fans d'Orelsan, ils ne voudront pas manquer le documentaire consacré au tournage du film Yoroï, actuellement en salles. Le documentaire, lui, sort le 28 novembre sur Prime Video.
Les nouvelles séries
- Luther (saisons 1 à 5) : 01 novembre 2025
- Au plaisir de ne pas faire ta connaissance (saison 1) : 03 novembre 2025
- Maxton Hall : Le monde qui nous sépare (saison 2) : 07 novembre 2025
- Tatsuki Fujimoto Anthologie 17-26 (saison 1) : 08 novembre 2025
- Ba-Fam (saison 1) : 10 novembre 2025
- Malice (saison 1) : 14 novembre 2025
- Gossip Girl (saisons 1 à 6) : 15 novembre 2025
- The Mighty Nein (saison 1) : 19 novembre 2025
- Karaoké Club (saison 1) : 21 novembre 2025
- LOL in real life (saison 1) : 21 novembre 2025
- Nowhere Man (saison 1) : 28 novembre 2025
Les nouveaux films
- C'est quoi cette famille ?! : 1er novembre 2025
- C'est quoi ce papy ?! : 1er novembre 2025
- C'est quoi cette Mamie ?! : 1er novembre 2025
- Hyper Tension 2 : 1er novembre 2025
- Overdrive : 1er novembre 2025
- Portés disparus 1 à 3 : 1er novembre 2025
- Delta Force 1 et 2 : 1er novembre 2025
- Dans la chaleur de la nuit : 1er novembre 2025
- Hostage Game : 1er novembre 2025
- The Matador : 1er novembre 2025
- Rob Roy : 1er novembre 2025
- War Games : 1er novembre 2025
- Guerre et Amour : 1er novembre 2025
- L'aube rouge : 1er novembre 2025
- Stigmata : 1er novembre 2025
- Nerve : 1er novembre 2025
- Red Eagle : 1er novembre 2025
- Kin: le commencement : 1er novembre 2025
- En cavale : 1er novembre 2025
- Cody Banks : agent secret 1 et 2 : 1er novembre 2025
- Radio Days : 1er novembre 2025
- Manhattan : 1er novembre 2025
- Annie Hall : 1er novembre 2025
- Le Dernier Tango à Paris : 1er novembre 2025
- La rose pourpre du Caire : 1er novembre 2025
- Le feu sur la glace 1 et 2 : 1er novembre 2025
- Compulsion : 1er novembre 2025
- Droit au cœur : 1er novembre 2025
- Un Noël magique : 1er novembre 2025
- Jeu d'enfant : 1er novembre 2025
- La mutante 1 à 4 : 1er novembre 2025
- Candyman, le spectre maléfique 2021 : 1er novembre 2025
- La Sirène : 1er novembre 2025
- Joy et moi de Tyler Perry : 5 novembre 2025
- Bad Boys: Ride or Die : 5 novembre 2025
- Marquis de Sade : 9 novembre 2025
- Mesures Absolues : 9 novembre 2025
- Une Journée Incontrôlable : 12 novembre 2025
- Sentinel : 13 novembre 2025
- Belén : 14 novembre 2025 –
- Levels : 14 novembre 2025
- Panama : 14 novembre 2025
- Inferno : 15 novembre 2025
- Forever my Love : 15 novembre 2025
- The Bikeriders : 19 novembre 2025 –
- Ultimatum : 21 novembre 2025
- Hyper Tension 2 : 22 novembre 2025
- Infinite Storm : 23 novembre 2025
- River : 24 novembre 2025
- High Life : 25 novembre 2025
- Jurassic Reborn : 25 novembre 2025
- She Rides Shotgun : 26 novembre 2025
- Orelsan : Yoroï, un an dans l'armure : 28 novembre 2025
- Los Angeles '92 : 30 novembre 2025
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.