Prime Video : les nouveautés films et séries à ne pas rater en octobre
On fait le point sur toutes les nouveautés de la plateforme de streaming d'Amazon du mois.
Vous êtes abonnés à Amazon et ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Prime Video propose plusieurs nouvelles sorties en octobre. Si vous cherchez des contenus horrifiques pour Halloween, vous pouvez lancer la série Carrie, nouvelle adaptation du roman de Stephen King par Mike Flanagan. Elle est mise en ligne le 7 octobre. A l'inverse, si vous préférez la comédie, la série Paul, faux documentaire sur l'humoriste Paul Mirabel, est disponible depuis le 2 octobre. Enfin, la série Le Charles, thriller qui se déroule à bord du porte-avions Charles de Gaulle avec Elodie Yung et Alban Lenoir, est disponible dès le 23 octobre.
Si vous ne souhaitez pas vous engager sur une série et que vous préférez les longs-métrages, le film de braquage Masterplan, avec Stanley Tucci et Victor Belmondo, est mis en ligne sur Prime Video le 16 octobre. A l'inverse, les amateurs de romance pourront se tourner vers L'amour de ta vie, avec Margaret Qualley, Gabriel Basso et Patrick Schwarzenegger, le 14 octobre. L'intégralité des sorties du mois d'Amazon est à retrouver ci-dessous.
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Les nouvelles séries
- Justified (saison 1 à 6) :1er octobre 2026
- The Strain (saison 1 à 4) :1er octobre 2026
- Une nounou d'enfer (saison 1 à 6) :1er octobre 2026
- Scandal (saison 1 à 7) :1er octobre 2026
- Once Upon a Time (saison 1 à 7) :1er octobre 2026
- NCIS : Enquêtes spéciales (saison 1 à 8) :1er octobre 2026
- Paul, la série (saison 1) : 2 octobre 2026
- Reine rouge (saison 2) : 2 octobre 2026
- Tank Chair (saison 1) : 4 octobre 2026
- Carrie (saison 1) : 7 octobre 2026
- Les fous du bus (saison 1) : 12 octobre 2026
- Peppa Pig (saison 1 à 2) : 15 octobre 2026
- Friends Sex and Games (saison 1) : 16 octobre 2026
- The Terminal List (saison 2) : 21 octobre 2026
- Le Charles (saison 1) : 23 octobre 2026
- 7vs.Wild (saison 6) : 23 octobre 2026
Les meilleures séries de Prime Video
Les nouveaux films
- Over the Top : Le bras de fer :1er octobre 2026
- Le monde ne suffit pas :1er octobre 2026
- Brüno :1er octobre 2026
- Moonraker :1er octobre 2026
- Demi-sœurs :1er octobre 2026
- Le Hobbit : Un Voyage Inattendu :1er octobre 2026
- La bataille de la vallée du diable :1er octobre 2026
- Lifeforce : L'étoile du mal :1er octobre 2026
- Casino Royale – 1967 :1er octobre 2026
- Casino Royale : 2006 :1er octobre 2026
- Love actually :1er octobre 2026
- Les diamants sont éternels :1er octobre 2026
- Blade Runner 2049 :1er octobre 2026
- Sherlock Holmes :1er octobre 2026
- Halloween chez les Loud :1er octobre 2026
- Le roi et quatre reines :1er octobre 2026
- Les Indomptés :1er octobre 2026
- Un monde fou, fou, fou, fou :1er octobre 2026
- Rocky :1er octobre 2026
- Rocky Balboa :1er octobre 2026
- Rocky II: La Revanche :1er octobre 2026
- Rocky III : L'Œil du tigre :1er octobre 2026
- Rocky Balboa :1er octobre 2026
- Pour l'honneur :1er octobre 2026
- Rocky V :1er octobre 2026
- Vivre et laisser mourir :1er octobre 2026
- Jeu d'enfant :1er octobre 2026
- Meurs un autre jour :1er octobre 2026
- Pièce montée :1er octobre 2026
- LEGO DC Super Hero Girls : Le Collège des super-méchants :1er octobre 2026
- LEGO Batman, le film : Unité des super héros :1er octobre 2026
- Lego DC Shazam! : Monstres et Magie :1er octobre 2026
- DC Super Hero Girls: Héroïne de l'année :1er octobre 2026
- Les Crimes du futur :1er octobre 2026
- Candyman :1er octobre 2026
- Bob l'éponge, le film :1er octobre 2026
- Tuer n'est pas jouer :1er octobre 2026
- Octopussy :1er octobre 2026
- L'espion qui m'aimait :1er octobre 2026
- Coup de chance :1er octobre 2026
- Les règles de l'art :1er octobre 2026
- The Circle :1er octobre 2026
- Situation amoureuse: C'est compliqué :1er octobre 2026
- Teen Titans Go! See Space Jam :1er octobre 2026
- Rien que pour vos yeux :1er octobre 2026
- L'homme au pistolet d'or :1er octobre 2026
- Scooby-Doo! et Courage le chien froussard :1er octobre 2026
- Opération Tonnerre :1er octobre 2026
- Permis de tuer :1er octobre 2026
- Skyfall :1er octobre 2026
- GoldenEye :1er octobre 2026
- James Bond 007 contre Dr. No :1er octobre 2026
- Demain ne meurt jamais :1er octobre 2026
- Dangereusement vôtre :1er octobre 2026
- Le Hobbit: La Bataille des Cinq Armées :1er octobre 2026
- Goldfinger :1er octobre 2026
- Quand Harry rencontre Sally... :1er octobre 2026
- Ils étaient un seul homme :1er octobre 2026
- Mission Pays Basque :1er octobre 2026
- Farang :1er octobre 2026
- House of Gucci :1er octobre 2026
- Solomon Kane :1er octobre 2026
- Brillantissime :1er octobre 2026
- Scooby-Doo! Le Clash des Sammys :1er octobre 2026
- Podium :1er octobre 2026
- Safe :1er octobre 2026
- Creed II :1er octobre 2026
- Creed III :1er octobre 2026
- Mariage à l'anglaise :1er octobre 2026
- Fiction à l'américaine :1er octobre 2026
- Lucky :1er octobre 2026
- Amityville : La Maison du diable :1er octobre 2026
- Mister Mom : Profession : Père au foyer :1er octobre 2026
- En cavale :1er octobre 2026
- Tolérance zéro 2 :1er octobre 2026
- Dark Harvest :1er octobre 2026
- Amityville :1er octobre 2026
- The Prodigy :1er octobre 2026
- Quantum of Solace :1er octobre 2026
- Canailles :1er octobre 2026
- Les Razmoket à Paris, le film :1er octobre 2026
- Lego Batman: une histoire de famille :1er octobre 2026
- Le Hobbit : La Désolation de Smaug :1er octobre 2026
- Us :1er octobre 2026
- Arrête-moi si tu peux : 5 octobre 2026
- Normal : 9 octobre 2026
- Joyeux Halloween, Scooby-Doo! : 9 octobre 2026
- Ben 10: Destroy All Aliens : 9 octobre 2026
- Scooby-Doo! et le Fantôme gourmand : 9 octobre 2026
- Scooby-Doo! & WWE : La Malédiction du pilote fantôme : 9 octobre 2026
- Scooby-Doo! et la malédiction du 13ème fantôme : 9 octobre 2026
- Batman : Le Retour des justiciers masqués : 9 octobre 2026
- DC Super Hero Girls: Jeux intergalactiques : 9 octobre 2026
- LEGO DC Super Hero Girls : Rêve ou Réalité : 9 octobre 2026
- Tom et Jerry : Retour à Oz : 9 octobre 2026
- Teen Titans Go! Vs. Teen Titans : 9 octobre 2026
- Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie : 9 octobre 2026
- La Maison du bonheur : 10 octobre 2026
- Mission: Impossible : Protocole fantôme : 10 octobre 2026
- Mission: Impossible – Fallout : 10 octobre 2026
- Mission: Impossible : Rogue Nation : 10 octobre 2026
- You're My Favourite Place : 11 octobre 2026
- Love of your life : 14 octobre 2026
- Un Noël à toute épreuve : 15 octobre 2026
- Le Grinch : 15 octobre 2026
- Marseille : 15 octobre 2026
- Last Christmas : 15 octobre 2026
- Les Rivières pourpres : 15 octobre 2026
- Tom et Jerry: mission espionnage : 15 octobre 2026
- The Holiday : 15 octobre 2026
- Régression : 15 octobre 2026
- Bad Moms : 15 octobre 2026
- Bad Moms 2 : 15 octobre 2026
- Joyeux bordel! : 15 octobre 2026
- L'Aube rouge : 15 octobre 2026
- Need for Speed : 15 octobre 2026
- Masterplan : 16 octobre 2026
- The Get Out : 24 octobre 2026
- Ninja Turtles 1 et 2: 25 octobre 2026
- Saw X : 25 octobre 2026
- Le Seigneur des anneaux 1 à 3 : Les Deux Tours : 26 octobre 2026
- Drive : The Pretenders : 28 octobre 2026
- Sakamoto Deizu : 29 octobre 2026
- Apocalypse Z: New World : 30 octobre 2026
- This Is Not A Nollywood Movie : 30 octobre 2026
Les meilleurs films de Prime Video
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.