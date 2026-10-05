Prime Video : les nouveautés films et séries à ne pas rater en octobre

On fait le point sur toutes les nouveautés de la plateforme de streaming d'Amazon du mois.

Vous êtes abonnés à Amazon et ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Prime Video propose plusieurs nouvelles sorties en octobre. Si vous cherchez des contenus horrifiques pour Halloween, vous pouvez lancer la série Carrie, nouvelle adaptation du roman de Stephen King par Mike Flanagan. Elle est mise en ligne le 7 octobre. A l'inverse, si vous préférez la comédie, la série Paul, faux documentaire sur l'humoriste Paul Mirabel, est disponible depuis le 2 octobre. Enfin, la série Le Charles, thriller qui se déroule à bord du porte-avions Charles de Gaulle avec Elodie Yung et Alban Lenoir, est disponible dès le 23 octobre.

Si vous ne souhaitez pas vous engager sur une série et que vous préférez les longs-métrages, le film de braquage Masterplan, avec Stanley Tucci et Victor Belmondo, est mis en ligne sur Prime Video le 16 octobre. A l'inverse, les amateurs de romance pourront se tourner vers L'amour de ta vie, avec Margaret Qualley, Gabriel Basso et Patrick Schwarzenegger, le 14 octobre. L'intégralité des sorties du mois d'Amazon est à retrouver ci-dessous.

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Les nouvelles séries

Justified (saison 1 à 6) :1er octobre 2026

The Strain (saison 1 à 4) :1er octobre 2026

Une nounou d'enfer (saison 1 à 6) :1er octobre 2026

Scandal (saison 1 à 7) :1er octobre 2026

Once Upon a Time (saison 1 à 7) :1er octobre 2026

NCIS : Enquêtes spéciales (saison 1 à 8) :1er octobre 2026

Paul, la série (saison 1) : 2 octobre 2026

Reine rouge (saison 2) : 2 octobre 2026

Tank Chair (saison 1) : 4 octobre 2026

Carrie (saison 1) : 7 octobre 2026

Les fous du bus (saison 1) : 12 octobre 2026

Peppa Pig (saison 1 à 2) : 15 octobre 2026

Friends Sex and Games (saison 1) : 16 octobre 2026

The Terminal List (saison 2) : 21 octobre 2026

Le Charles (saison 1) : 23 octobre 2026

7vs.Wild (saison 6) : 23 octobre 2026

Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

Over the Top : Le bras de fer :1er octobre 2026

Le monde ne suffit pas :1er octobre 2026

Brüno :1er octobre 2026

Moonraker :1er octobre 2026

Demi-sœurs :1er octobre 2026

Le Hobbit : Un Voyage Inattendu :1er octobre 2026

La bataille de la vallée du diable :1er octobre 2026

Lifeforce : L'étoile du mal :1er octobre 2026

Casino Royale – 1967 :1er octobre 2026

Casino Royale : 2006 :1er octobre 2026

Love actually :1er octobre 2026

Les diamants sont éternels :1er octobre 2026

Blade Runner 2049 :1er octobre 2026

Sherlock Holmes :1er octobre 2026

Halloween chez les Loud :1er octobre 2026

Le roi et quatre reines :1er octobre 2026

Les Indomptés :1er octobre 2026

Un monde fou, fou, fou, fou :1er octobre 2026

Rocky :1er octobre 2026

Rocky Balboa :1er octobre 2026

Rocky II: La Revanche :1er octobre 2026

Rocky III : L'Œil du tigre :1er octobre 2026

Rocky Balboa :1er octobre 2026

Pour l'honneur :1er octobre 2026

Rocky V :1er octobre 2026

Vivre et laisser mourir :1er octobre 2026

Jeu d'enfant :1er octobre 2026

Meurs un autre jour :1er octobre 2026

Pièce montée :1er octobre 2026

LEGO DC Super Hero Girls : Le Collège des super-méchants :1er octobre 2026

LEGO Batman, le film : Unité des super héros :1er octobre 2026

Lego DC Shazam! : Monstres et Magie :1er octobre 2026

DC Super Hero Girls: Héroïne de l'année :1er octobre 2026

Les Crimes du futur :1er octobre 2026

Candyman :1er octobre 2026

Bob l'éponge, le film :1er octobre 2026

Tuer n'est pas jouer :1er octobre 2026

Octopussy :1er octobre 2026

L'espion qui m'aimait :1er octobre 2026

Coup de chance :1er octobre 2026

Les règles de l'art :1er octobre 2026

The Circle :1er octobre 2026

Situation amoureuse: C'est compliqué :1er octobre 2026

Teen Titans Go! See Space Jam :1er octobre 2026

Rien que pour vos yeux :1er octobre 2026

L'homme au pistolet d'or :1er octobre 2026

Scooby-Doo! et Courage le chien froussard :1er octobre 2026

Opération Tonnerre :1er octobre 2026

Permis de tuer :1er octobre 2026

Skyfall :1er octobre 2026

GoldenEye :1er octobre 2026

James Bond 007 contre Dr. No :1er octobre 2026

Demain ne meurt jamais :1er octobre 2026

Dangereusement vôtre :1er octobre 2026

Le Hobbit: La Bataille des Cinq Armées :1er octobre 2026

Goldfinger :1er octobre 2026

Quand Harry rencontre Sally... :1er octobre 2026

Ils étaient un seul homme :1er octobre 2026

Mission Pays Basque :1er octobre 2026

Farang :1er octobre 2026

House of Gucci :1er octobre 2026

Solomon Kane :1er octobre 2026

Brillantissime :1er octobre 2026

Scooby-Doo! Le Clash des Sammys :1er octobre 2026

Podium :1er octobre 2026

Safe :1er octobre 2026

Creed II :1er octobre 2026

Creed III :1er octobre 2026

Mariage à l'anglaise :1er octobre 2026

Fiction à l'américaine :1er octobre 2026

Lucky :1er octobre 2026

Amityville : La Maison du diable :1er octobre 2026

Mister Mom : Profession : Père au foyer :1er octobre 2026

En cavale :1er octobre 2026

Tolérance zéro 2 :1er octobre 2026

Dark Harvest :1er octobre 2026

Amityville :1er octobre 2026

The Prodigy :1er octobre 2026

Quantum of Solace :1er octobre 2026

Canailles :1er octobre 2026

Les Razmoket à Paris, le film :1er octobre 2026

Lego Batman: une histoire de famille :1er octobre 2026

Le Hobbit : La Désolation de Smaug :1er octobre 2026

Us :1er octobre 2026

Arrête-moi si tu peux : 5 octobre 2026

Normal : 9 octobre 2026

Joyeux Halloween, Scooby-Doo! : 9 octobre 2026

Ben 10: Destroy All Aliens : 9 octobre 2026

Scooby-Doo! et le Fantôme gourmand : 9 octobre 2026

Scooby-Doo! & WWE : La Malédiction du pilote fantôme : 9 octobre 2026

Scooby-Doo! et la malédiction du 13ème fantôme : 9 octobre 2026

Batman : Le Retour des justiciers masqués : 9 octobre 2026

DC Super Hero Girls: Jeux intergalactiques : 9 octobre 2026

LEGO DC Super Hero Girls : Rêve ou Réalité : 9 octobre 2026

Tom et Jerry : Retour à Oz : 9 octobre 2026

Teen Titans Go! Vs. Teen Titans : 9 octobre 2026

Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie : 9 octobre 2026

La Maison du bonheur : 10 octobre 2026

Mission: Impossible : Protocole fantôme : 10 octobre 2026

Mission: Impossible – Fallout : 10 octobre 2026

Mission: Impossible : Rogue Nation : 10 octobre 2026

You're My Favourite Place : 11 octobre 2026

Love of your life : 14 octobre 2026

Un Noël à toute épreuve : 15 octobre 2026

Le Grinch : 15 octobre 2026

Marseille : 15 octobre 2026

Last Christmas : 15 octobre 2026

Les Rivières pourpres : 15 octobre 2026

Tom et Jerry: mission espionnage : 15 octobre 2026

The Holiday : 15 octobre 2026

Régression : 15 octobre 2026

Bad Moms : 15 octobre 2026

Bad Moms 2 : 15 octobre 2026

Joyeux bordel! : 15 octobre 2026

L'Aube rouge : 15 octobre 2026

Need for Speed : 15 octobre 2026

Masterplan : 16 octobre 2026

The Get Out : 24 octobre 2026

Ninja Turtles 1 et 2: 25 octobre 2026

Saw X : 25 octobre 2026

Le Seigneur des anneaux 1 à 3 : Les Deux Tours : 26 octobre 2026

Drive : The Pretenders : 28 octobre 2026

Sakamoto Deizu : 29 octobre 2026

Apocalypse Z: New World : 30 octobre 2026

This Is Not A Nollywood Movie : 30 octobre 2026

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.