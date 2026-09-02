Prime Video : les nouveaux films et nouvelles séries voir en septembre
Découvrez toutes les nouveautés de la plateforme de streaming d'Amazon pour le mois à venir.
Vous êtes abonnés à Amazon et ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Prime Video propose plusieurs nouvelles sorties en septembre. Plusieurs films ont de quoi satisfaire la curiosité des abonnés. D'abord, depuis ce mercredi 2 septembre, il est possible de découvrir le thriller psychologique The Runner, dans lequel Gad Gadot (Wonder Woman) incarne une femme brillante en plein jogging qui doit continuer à courir pour sauver son fils, kidnappé par un inconnu.
Autre événement du mois, l'actrice Ester Exposito, compagne de Kylian Mbappé, est à l'affiche de la romance Attirés malgré nous, qui sort le 9 septembre. Elle incarne la fille d'un puissant homme d'affaires qui tombe sous le charme de son garde du corps. L'une des autres romances du mois de Prime Video (et il y en a plusieurs) est également le film Toi+Moi : seuls contre tous, qui sort le 18 septembre. Enfin, l'adaptation du phénomène Booktok, The Love Hypothesis, dans lequel Lili Reinhart et Tom Bateman prétendent être en couple, sort le 23 septembre.
S'abonner à Amazon Prime Video
Les nouvelles séries
- Les Fumiers : Bienvenue à la Ferme (Dispo)
- Sex And The City (saison 1 à 6) : 1 septembre 2026
- The Grand Tour (saison 1) : 4 septembre 2026
- Dear You (saison 2) : 26 septembre 2026
- Banshee (saison 1 à 4) : 30 septembre 2026
- Rome (saison 1 et 2) : 30 septembre 2026
- Ballers (saison 1 à 4) : 30 septembre 2026
Les meilleures séries de Prime Video
Les nouveaux films
- Spider-Man No Way Home : 1 septembre 2026
- Dark Places : 1 septembre 2026
- Pulsions : 1 septembre 2026
- Si je reste : 1 septembre 2026
- RRRrrrr !!! : 1 septembre 2026
- Donnie Darko : 1 septembre 2026
- Incognito : 1 septembre 2026
- Burn After Reading : 1 septembre 2026
- Le Silence des Agneaux : 1 septembre 2026
- La Cité de la Peur : 1 septembre 2026
- Rain Man : 1 septembre 2026
- Teen Wolf (1985) : 1 septembre 2026
- Teen Wolf Le Film : 1 septembre 2026
- The Runner : 2 septembre 2026
- Les Mythos : 3 septembre 2026
- Attirés malgré eux : 9 septembre 2026
- Jack Reacher : 10 septembre 2026
- Piégé : 11 septembre 2026
- Guns Up : 11 septembre 2026
- Hérédité : 15 septembre 2026
- Les Sous-Doués en Vacances : 15 septembre 2026
- Toi+Moi – Seuls contre tous : 18 septembre 2026
- The Love Hypothesis : 23 septembre 2026
- Until Dawn : 23 septembre 2026
- Protector : 30 septembre 2026
- Magic Mike XXL : 30 septembre 2026
- Eyes Wide Shut : 30 septembre 2026
- Serial Noceurs : 30 septembre 2026
- Gravity : 30 septembre 2026
- The Conjuring 2 : 30 septembre 2026
- Ocean's 8 : 30 septembre 2026
- Hairspray : 30 septembre 2026
- The Meg : 30 septembre 2026
- The Matrix Revolutions : 30 septembre 2026
- Edge of Tomorrow : 30 septembre 2026
Les meilleurs films de Prime Video
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.