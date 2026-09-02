Prime Video : les nouveaux films et nouvelles séries voir en septembre

Découvrez toutes les nouveautés de la plateforme de streaming d'Amazon pour le mois à venir.

Vous êtes abonnés à Amazon et ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Prime Video propose plusieurs nouvelles sorties en septembre. Plusieurs films ont de quoi satisfaire la curiosité des abonnés. D'abord, depuis ce mercredi 2 septembre, il est possible de découvrir le thriller psychologique The Runner, dans lequel Gad Gadot (Wonder Woman) incarne une femme brillante en plein jogging qui doit continuer à courir pour sauver son fils, kidnappé par un inconnu.

Autre événement du mois, l'actrice Ester Exposito, compagne de Kylian Mbappé, est à l'affiche de la romance Attirés malgré nous, qui sort le 9 septembre. Elle incarne la fille d'un puissant homme d'affaires qui tombe sous le charme de son garde du corps. L'une des autres romances du mois de Prime Video (et il y en a plusieurs) est également le film Toi+Moi : seuls contre tous, qui sort le 18 septembre. Enfin, l'adaptation du phénomène Booktok, The Love Hypothesis, dans lequel Lili Reinhart et Tom Bateman prétendent être en couple, sort le 23 septembre.

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Les nouvelles séries

Les Fumiers : Bienvenue à la Ferme (Dispo)

Sex And The City (saison 1 à 6) : 1 septembre 2026

The Grand Tour (saison 1) : 4 septembre 2026

Dear You (saison 2) : 26 septembre 2026

Banshee (saison 1 à 4) : 30 septembre 2026

Rome (saison 1 et 2) : 30 septembre 2026

Ballers (saison 1 à 4) : 30 septembre 2026

Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

Spider-Man No Way Home : 1 septembre 2026

Dark Places : 1 septembre 2026

Pulsions : 1 septembre 2026

Si je reste : 1 septembre 2026

RRRrrrr !!! : 1 septembre 2026

Donnie Darko : 1 septembre 2026

Incognito : 1 septembre 2026

Burn After Reading : 1 septembre 2026

Le Silence des Agneaux : 1 septembre 2026

La Cité de la Peur : 1 septembre 2026

Rain Man : 1 septembre 2026

Teen Wolf (1985) : 1 septembre 2026

Teen Wolf Le Film : 1 septembre 2026

The Runner : 2 septembre 2026

Les Mythos : 3 septembre 2026

Attirés malgré eux : 9 septembre 2026

Jack Reacher : 10 septembre 2026

Piégé : 11 septembre 2026

Guns Up : 11 septembre 2026

Hérédité : 15 septembre 2026

Les Sous-Doués en Vacances : 15 septembre 2026

Toi+Moi – Seuls contre tous : 18 septembre 2026

The Love Hypothesis : 23 septembre 2026

Until Dawn : 23 septembre 2026

Protector : 30 septembre 2026

Magic Mike XXL : 30 septembre 2026

Eyes Wide Shut : 30 septembre 2026

Serial Noceurs : 30 septembre 2026

Gravity : 30 septembre 2026

The Conjuring 2 : 30 septembre 2026

Ocean's 8 : 30 septembre 2026

Hairspray : 30 septembre 2026

The Meg : 30 septembre 2026

The Matrix Revolutions : 30 septembre 2026

Edge of Tomorrow : 30 septembre 2026

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.