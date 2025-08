Prime Video : notre sélection des films et séries à voir absolument sur Amazon en août

On fait le point sur les nouveautés du catalogue de Prime Video auxquelles il faudra jeter un œil ce mois-ci.

Vous avez envie de profiter des congés d'été pour rattraper les dernières nouveautés de Prime Video ? La plateforme par abonnement d'Amazon propose de nombreux programmes à visionner en streaming dans les jours à venir.

Si vous aimez les comédies d'action, jetez un oeil à The Pickup. Portée par Eddie Murphy, Keke Palmer et Pete Davidson, cette fiction met en scène deux convoyeurs de fonds que tout oppose, qui se retrouvent pris à partie par des criminels. Le film est mis en ligne le 6 août.

Si vous aimez l'action, mais que vous préférez prendre votre temps avec une série, Amazon propose plusieurs nouveautés du style en août 2025. D'abord, la série Butterfly, thriller d'espionnage porté par l'acteur de Lost Daniel Dae Kim. Elle suit un ancien agent des services de renseignement américain qui se retrouve traqué en Corée du Sud par une jeune agente sociopathe chargée de le tuer. Six épisodes sont proposés à partir du 13 août.

Dans le même genre, The Terminal List : Dark Wolf est un prequel de la série d'action sortie en 2022. Elle se déroule cinq ans avant, et suit le personnage joué par Taylor Kitsch lors de sa transition entre la Navy SEAL et la CIA, où il devient opérateur paramilitaire. La première saison débute sa diffusion le 27 août 2025.

Mais si jamais l'action n'est pas votre truc, Prime Video met en ligne d'autres programmes dans les semaines à venir. Côté humour, la série Sausage Party est de retour le 13 août pour une saison 2. Côté documentaires, les séries The Hunt for Shannon Matthews (17 août) et Murder in concrete (31 août) devraient satisfaire votre curiosité.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.