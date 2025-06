Prime Video : quelles nouveautés voir absolument en juin ? Les films et séries du mois sur Amazon

On fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video pour le mois de juin 2025.

Comme tous les mois, Prime Video ajoute de nouveaux films et de nouvelles séries à son catalogue. Parmi les nouveautés à ne pas manquer en juin 2025, citons la saison 2 d'Escort Boys avec Guillaume Labbé, programmée pour le 13 juin. Il sera également possible de voir le film d'action Shadow Force, porté par Omar Sy et les acteurs anglophones Kerry Washington et Mark Strong, le 27 juin

Les abonnés d'Amazon pourront également retrouver l'intégrale de John Wick, mais aussi la première saison de la série Nous les menteurs, le 18 juin 2025. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en mai 2025.

Chicago Med (saison 8) : 1er juin

(saison 8) : 1er juin Chicago PD (saison 10) : 1er juin

Chicago Fire (saison 11) : 1er juin

New York unité spéciale (saison 24) : 1er juin

The Good Wife saison 1 à 7 : 1er juin

Mentiras (saison 1) : 11 juin

Escort Boys (saison 2) : 13 juin

Oddbods (saison 9) : 13 juin

Nous les menteurs (saison 1) : 18 juin

Saga John Wick : 1er juin

: 1er juin Les 7 Mercenaires : 1er juin

Le prisonnier d'Alcatraz : 1er juin

: 1er juin Platoon : 1er juin

12 hommes en colère : 1er juin

Carrie au bal du diable :1er juin

Avant toi : 1er juin

Network : main basse sur la tv : 1er juin

Hair : 1er juin

Baywatch : alerte à Malibu : 1er juin

Dead Sea : 4 juin

The Accountant 2 : 5 juin

SOS Fantômes l'héritage : 6 juin

Ma France à moi : 6 juin

Un braquage en or : 10 juin

Deep Cover : 12 juin

American Thunder Nascar to le Mans : 12 juin

Abigail : le pouvoir de l'Elue : 12 juin

Forrest Gump : 15 juin

Terminator : Dark Fate : 15 juin

Spider-Man : No way home : 15 juin

Arrête-moi si tu peux : 15 juin

Warfare : 15 juin

The Night Clerk : 15 juin

Hard Kill : 20 juin

Shadow Force : 27 juin

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.