Prime Video : quelles sont les nouveautés films et séries de mars ?

On fait le point sur les nouveaux programmes qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Prime Video en mars 2026 ? Comme chaque mois, plusieurs sorties valent le coup d'oeil sur la plateforme de streaming dans les semaines à venir. Et ça commence très fort avec la sortie de la série Young Sherlock, qui revient sur la jeunesse du détective de Baker Street. La série réalisée par Guy Ritchie (qui a déjà porté le héros de Sir Arthur Conan Doyle au cinéma) lève le voile sur la rencontre entre Holmes et celui qui deviendra son ennemi juré, Moriarty. La série est mise en ligne dès le 4 mars 2026.

Autre série à ne pas manquer sur Amazon dans les semaines à venir : la saison 1 de Scarpetta. Portée par Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis et Ariana DeBose, ce programme suit le médecin légiste qui enquête sur un tueur en série, personnage inventé par la romancière Patricia Cornwell. Les épisodes sont mis en ligne dès le 11 mars. Quelques jours plus tard, le 18 mars, les abonnés de Prime Video pourront également découvrir la saison 4 de la série d'animation Invincible, avant la sortie de la série dérivée de Fonction Juré, dans laquelle l'un des participants ne sait pas que toutes les autres personnes qu'il croise sont en réalité des acteurs. Alors que la première série se déroulait dans un tribunal, celle-ci prend comme cadre un séminaire d'entreprises.

Enfin, il ne faudra pas manquer la première saison de la série comique Bait, portée par Riz Ahmed, qui suit un acteur en galère. Cela sort dès le 25 mars 2026. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.

Les nouvelles séries

Friday Night Lights (saison 1 à 5) : 01 mars 2026

Grimm (saison 1 à 6) : 01 mars 2026

Blue Bloods (saison 1 à 10) : 01 mars 2026

New York : Police Judiciaire (saison 17 à 20) : 01 mars 2026

Young Sherlock (saison 1) : 04 mars 2026

Scarpetta (saison 1) : 11 mars 2026

Invincible (saison 4) : 18 mars 2026

Fonction Juré saison 2 : le Séminaire d'entreprise (saison 1) : 20 mars 2026

Bait (saison 1) : 25 mars 2026

Under Salt Marsh : 27 mars 2026



Les nouveaux films

Bob l'Eponge, le Film : 01 mars 2026

Carrie au Bal du Diable : 01 mars 2026

Le Silence des Agneaux : 01 mars 2026

Rain Man : 01 mars 2026

La Famille Addams 1 et 2 : 01 mars 2026

Raging Bull : 01 mars 2026

Une Virée en Enfer : 06 mars 2026

The Sentinel : 06 mars 2026

Heat : 06 mars 2026

My Hero Academia: You'Re Next : 09 mars 2026

Arcadian : 09 mars 2026

Il Corpo : 10 mars 2026

Underwater : 15 mars 2026

Marseille : 15 mars 2026

Alienoid 2 : L'Affrontement : 17 mars 2026

Agent Zeta : 20 mars 2026

Pirouette Fatale : 25 mars 2026

Le Menu : 28 mars 2026

Sonic 1 et 2 : 30 mars 2026

Venom 3 : The Last Dance : 30 mars 2026

Joker : 31 mars 2026

Dunkerque : 31 mars 2026

Green Lantern : 31 mars 2026

Man of Steel : 31 mars 2026

The Blind Side : 31 mars 2026

Wonder Woman : 31 mars 2026

Aquaman : 31 mars 2026

La trilogie Dark Knight : 31 mars 2026

Inception : 31 mars 2026

Tenet : 31 mars 2026

Interstellar : 31 mars 2026

Les Affranchis : 31 mars 2026

Sex and the City: Le Film : 31 mars 2026

Yes Man : 31 mars 2026

Ça 1 et 2 : 31 mars 2026

Kong : Skull Island : 31 mars 2026

Contagion : 31 mars 2026

Rush Hour 3 : 31 mars 2026

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.