Prime Video : quels films et quelles séries sortent dans les prochains jours ?
Voici toutes les nouveautés qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon au mois de juin.
Vous êtes abonnés à Amazon et ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Prime Video propose plusieurs nouvelles sorties au mois de juin. Dès le 12 juin, les abonnés français vont pouvoir découvrir la comédie Une famille de bâtards avec Hakim Jemili, Laura Felpin et Kad Merad, dans lequel un homme découvre que son père lui cachait une vie de crimes ainsi qu'un demi-frère et une demi-soeur.
Si vous préférez davantage les films d'action, Prime Video met en ligne Shelter, dans lequel Jason Statham incarne un homme reclus sur une île écossais, forcé à faire face à son lourd passé lorsqu'il sauve une jeune fille. Un scénario classique qui a maintes fois fait ses preuves, à voir dès le 5 juin. De leur côté, Jason Segel et Samara Weaving incarnent un couple dysfonctionnel dont chacun essaie d'assassiner l'autre dans Over your dead body, le 10 juin. Les fans de la franchise A contre-sens, eux, vont pouvoir retrouver de la romance avec le second épisode du remake anglais, le 17 juin.
Côté séries, les abonnés d'Amazon peuvent se laisser tenter par la première saison de la série romantique Au fil des années, le 10 juin, quand les fans de la série animée La legende de Vox Machina peuvent enfin lancer la saison 4, le 3 juin. L'intégralité des nouveautés de Prime Video du mois sont détaillées un peu plus bas dans cet article.
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Les nouvelles séries
- Chicago Med (saison 5 à 7) : 1 juin 2026
- Chicago Fire (saison 8 à 10) : 1 juin 2026
- La Légende de Vox Machina (saison 4) : 3 juin 2026
- La Ferme de Clarkson (saison 5) : 3 juin 2026
- La Légende de Vox Machina (saison 4) : 3 juin 2026
- Every Year After (saison 1) : 10 juin 2026
- Bates Motel (saison 1 à 5) : 12 juin 2026
- De celles qui osent (saison 1 à 5) : 12 juin 2026
- New York : Police Judiciaire (saison 22) : 15 juin 2026
- Atomic (saison 1) : 27 juin 2026
Les meilleures séries de Prime Video
Les nouveaux films
- Les Maîtres de l'univers : 1er juin 2026
- Vicky Cristina Barcelona : 1er juin 2026
- West Side Story (1961) : 1er juin 2026
- Platoon : 1er juin 2026
- La Cage aux Folles 1 et 2 : 1er juin 2026
- Match Point : 1er juin 2026
- 12 Hommes en colère : 1er juin 2026
- Misery : 1er juin 2026
- Jigsaw : 5 juin 2026
- Shelter : 5 juin 2026
- 7 Jours et une vie : 5 juin 2026
- Simplement Irrésistible : 5 juin 2026
- Birdman ou (La Surprenante vertu de l'ignorance) : 5 juin 2026
- Mr. & Mrs. Smith : 5 juin 2026
- Terrible Jungle : 7 juin 2026
- Criminal Squad - Pantera : 8 juin 2026
- Over Your Dead Body : 10 juin 2026
- Une Famille De Bâtards : 12 juin 2026
- Babygirl : 15 juin 2026
- First Man : le premier homme sur la lune : 16 juin 2026
- À Contre-sens 2 - Londres : 17 juin 2026
- Limitless : 22 juin 2026
- Very Bad Job : 23 juin 2026
- Driver's Ed : 26 juin 2026
Les meilleurs films de Prime Video
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.