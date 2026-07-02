Prime Video : quels films et quelles séries voir dans les prochains jours ?

On fait le point sur toutes les nouveautés qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon en juillet.

Vous êtes abonnés à Amazon et ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Prime Video propose plusieurs nouvelles sorties en juillet. L'événement du mois est la sortie de la première saison de Elle, prequel de La Revanche d'une blonde, film culte des années 2000. Reese Witherspoon laisse sa place à Lexi Minetree dans la peau d'Elle Woods, qui vit ses années lycées. La série est disponible depuis le 1er juillet.

Autre série à ne pas manquer en juillet sur Prime Video : Ride or Die, avec Octavia Spencer, Hannah Waddingham et Bill Nighy. Les deux actrices incarnent deux meilleures amies, dont la relation bascule lorsque la première découvre que la seconde est une tueuse à gages internationale, traquée par des tueurs d'élite et les forces de l'ordre. La série débarque sur la plateforme de streaming d'Amazon le 15 juillet.

Côté films, l'événement du mois sera la sortie de In the Grey, nouveau film de Guy Ritchie (The Gentlemen, Snatch) avec Jake Gyllenhaal, Henry Cavill et Eiza Gonzalez. Ce film d'action qui se déroule dans le milieu du crime et du braquage (terrain de jeu habituel du réalisateur) sort le 31 juillet 2026. Ceux qui préfèrent l'humour et les films français vont pouvoir se tourner vers Marave, nouveau long-métrage porté par Ramzy Bedia et Redouane Gougheraba, le 8 juillet.

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Les nouvelles séries

Elle (saison 1) : 1er juillet 2026

Superman and Lois (saison 3 à 4) : 1er juillet 2026

Following (saison 3) : 1er juillet 2026

Jujutsu Kaisen (saison 2) : 1er juillet 2026

Kabushiki Gaisha Majirumie (saison 2) : 4 juillet 2026

New York : Unité spéciale (saison 23) : 14 juillet 2026

Ride or Die (saison 1) : 15 juillet 2026

Flow (saison 1) : 15 juillet 2026

Batman, le justicier masqué (saison 2) : 31 juillet 2026

Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

Old : 1er juillet 2026

Truman Capote : 1er juillet 2026

Comme des bêtes 2 : 1er juillet 2026

Bones and All : 1er juillet 2026

Un dimanche comme les autres : 1er juillet 2026

Bottoms : 1er juillet 2026

Les 7 mercenaires : 1er juillet 2026

Tueur malgré lui : 1er juillet 2026

Divergente 1 à 3 : 1er juillet 2026

Cinquante nuances plus sombres : 1er juillet 2026

Paysage à la main invisible : 1er juillet 2026

Priscilla, folle du désert : 1er juillet 2026

Tous en scène 2 : 1er juillet 2026

Baby Boss : 1er juillet 2026

Baby Boss 2: Une affaire de famille : 1er juillet 2026

Le Bon, la Brute et le Truand : 1er juillet 2026

Radin ! : 1er juillet 2026

Un violon sur le toit : 1er juillet 2026

Surrounded : 1er juillet 2026

La Momie : 1er juillet 2026

#JeSuisLà : 1er juillet 2026

Les Sept Mercenaires : 1er juillet 2026

Un été en Louisiane : 1er juillet 2026

Lions et agneaux : 1er juillet 2026

Jugement à Nuremberg : 1er juillet 2026

Vol à haut risque : 2 juillet 2026

Jurassic World : 3 juillet 2026

Les Deguns : 4 juillet 2026

Captive State : 5 juillet 2026

Marave : 8 juillet 2026

L'ombre d'Emily : 10 juillet 2026

Kissing Is the Easy Part : 13 juillet 2026

Identité secrète : 15 juillet 2026

Les Lyonnais : 15 juillet 2026

Hustle : 21 juillet 2026

Chaos : 22 juillet 2026

The Devil's Mouth : 29 juillet 2026

In the Grey : 31 juillet 2026

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.