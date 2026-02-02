Prime Video : voici les films et séries à voir en février pour rentabiliser son abonnement

On fait le point sur les nouveaux programmes qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.

Que voir sur Prime Video en ce mois de février ? La plateforme de streaming propose plusieurs sorties incontournables pour ses abonnés. Les fans de Fallout pourront découvrir l'épisode final de la saison 2 le 4 février, tandis que la série policière Cross revient le 11 février pour de nouveaux épisodes. Un nouveau programme en plusieurs épisodes fait également son entrée dans le catalogue d'Amazon : 56 Days, qui suit en parallèle une enquête policière et une liaison passionnée entre deux jeunes amants mêlés à un meurtre. Dove Cameron est au casting de cette série, en ligne le 18 février.

Enfin, les abonnés de Netflix à la recherche d'un moment de rigolade vont pouvoir lancer Tout simplement fan, un jeu dans lequel les admirateurs d'Eric et Ramzy s'affrontent officiellement pour décrocher 20 000 euros... Sauf qu'il s'agit d'une énorme mascarade : tous sont des comédiens, à l'exception de l'un d'entre eux. Ce concept d'émission assez particulier, avec Eric Judor et Ramzy Bedia, débarque sur la plateforme de streaming le 27 février.

Enfin, si vous préférez vous poser devant un film, Prime Video a plusieurs nouveautés en stock : les fans de Closer peuvent découvrir le second film de la saga romantique à partir du 5 février, tandis que les amateurs de triangles amoureux peuvent lancer la romance Love me Love me à partir du 13 février. Si vous êtes plutôt portés sur les films d'action, La Falaise est fait pour vous : ce film de pirates avec Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Karl Urban (The Boys) est mis en ligne le 25 février. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.

S'abonner à Amazon Prime Video

Les nouvelles séries

Penny Dreadful (saison 1 à 3) : 1er février 2026

Ghost Whisperer (saison 1 à 5) : 05 février 2026

Cross (saison 2) : 11 février 2026

Lost : Les Disparus (saison 1 à 6) : 15 février 2026

Falling Skies (saison 1 à 5) : 15 février 2026

56 Days (saison 1) : 18 février 2026

The CEO Club (saison 1) : 23 février 2026



Les meilleures séries de Prime Video

Les nouveaux films

Alexandre le Grand : 1er février 2026

Avant toi : 1er février 2026

Blue Velvet : 1er février 2026

Des souris et des hommes : 1er février 2026

La Femme au portrait : 1er février 2026

L'affaire Thomas Crown : 1er février 2026

L'Armée des ténèbres - Evil Dead III : 1er février 2026

Le Décaméron : 1er février 2026

Le prisonnier d'Alcatraz : 1er février 2026

Licorice Pizza : 1er février 2026

Network - Main basse sur la TV : 1er février 2026

Papa ou Maman 1 et 2 : 1er février 2026

Robocop 1 à 3 : 1er février 2026

Women Talking : 1er février 2026

Inheritance : 02 février 2026

Gangs of New York : 03 février 2026

Jackie Brown : 03 février 2026

Kill Bill 1 et 2 : 03 février 2026

P.S. I Love You : 03 février 2026

Saw : 03 février 2026

Relationship Goals : 04 février 2026

Closer II : l'un contre l'autre : 05 février 2026

Prière de m'épouser : 05 février 2026

Saga Transformers : 05 février 2026

Batman v Superman - L'Aube de la Justice : 05 février 2026

A Cure for Life : 06 février 2026

Appelez:moi Dave : 06 février 2026

Big Movie : 06 février 2026

Daredevil : 06 février 2026

Elektra : 06 février 2026

Jet Lag : 06 février 2026

Jumper : 06 février 2026

Le Chevalier Black : 06 février 2026

Négociateur : 06 février 2026

Noé : 06 février 2026

The Darkest Hour : 06 février 2026

True Story : 06 février 2026

Les Zintrus : 06 février 2026

F: La Saint:Valentin : 07 février 2026

La Grande Aventure LEGO 2 : 10 février 2026

Neuilly sa mère, sa mère ! : 10 février 2026

Dieu n'est pas mort : 12 février 2026

Love Me, Love Me : 13 février 2026

Jackdaw : 15 février 2026

Shazam! : 15 février 2026

Saga Star Trek : 20 février 2026

In Vitro : 20 février 2026

Impossible Mais Vrai : 23 février 2026

La Falaise : 25 février 2026

Lara Croft Tomb Raider : le berceau de la vie : 28 février 2026

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.