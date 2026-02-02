Prime Video : voici les films et séries à voir en février pour rentabiliser son abonnement
On fait le point sur les nouveaux programmes qui sortent sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.
Que voir sur Prime Video en ce mois de février ? La plateforme de streaming propose plusieurs sorties incontournables pour ses abonnés. Les fans de Fallout pourront découvrir l'épisode final de la saison 2 le 4 février, tandis que la série policière Cross revient le 11 février pour de nouveaux épisodes. Un nouveau programme en plusieurs épisodes fait également son entrée dans le catalogue d'Amazon : 56 Days, qui suit en parallèle une enquête policière et une liaison passionnée entre deux jeunes amants mêlés à un meurtre. Dove Cameron est au casting de cette série, en ligne le 18 février.
Enfin, les abonnés de Netflix à la recherche d'un moment de rigolade vont pouvoir lancer Tout simplement fan, un jeu dans lequel les admirateurs d'Eric et Ramzy s'affrontent officiellement pour décrocher 20 000 euros... Sauf qu'il s'agit d'une énorme mascarade : tous sont des comédiens, à l'exception de l'un d'entre eux. Ce concept d'émission assez particulier, avec Eric Judor et Ramzy Bedia, débarque sur la plateforme de streaming le 27 février.
Enfin, si vous préférez vous poser devant un film, Prime Video a plusieurs nouveautés en stock : les fans de Closer peuvent découvrir le second film de la saga romantique à partir du 5 février, tandis que les amateurs de triangles amoureux peuvent lancer la romance Love me Love me à partir du 13 février. Si vous êtes plutôt portés sur les films d'action, La Falaise est fait pour vous : ce film de pirates avec Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Karl Urban (The Boys) est mis en ligne le 25 février. L'intégralité des nouveautés sont détaillées un peu plus bas dans cet article.
Les nouvelles séries
- Penny Dreadful (saison 1 à 3) : 1er février 2026
- Ghost Whisperer (saison 1 à 5) : 05 février 2026
- Cross (saison 2) : 11 février 2026
- Lost : Les Disparus (saison 1 à 6) : 15 février 2026
- Falling Skies (saison 1 à 5) : 15 février 2026
- 56 Days (saison 1) : 18 février 2026
- The CEO Club (saison 1) : 23 février 2026
Les nouveaux films
- Alexandre le Grand : 1er février 2026
- Avant toi : 1er février 2026
- Blue Velvet : 1er février 2026
- Des souris et des hommes : 1er février 2026
- La Femme au portrait : 1er février 2026
- L'affaire Thomas Crown : 1er février 2026
- L'Armée des ténèbres - Evil Dead III : 1er février 2026
- Le Décaméron : 1er février 2026
- Le prisonnier d'Alcatraz : 1er février 2026
- Licorice Pizza : 1er février 2026
- Network - Main basse sur la TV : 1er février 2026
- Papa ou Maman 1 et 2 : 1er février 2026
- Robocop 1 à 3 : 1er février 2026
- Women Talking : 1er février 2026
- Inheritance : 02 février 2026
- Gangs of New York : 03 février 2026
- Jackie Brown : 03 février 2026
- Kill Bill 1 et 2 : 03 février 2026
- P.S. I Love You : 03 février 2026
- Saw : 03 février 2026
- Relationship Goals : 04 février 2026
- Closer II : l'un contre l'autre : 05 février 2026
- Prière de m'épouser : 05 février 2026
- Saga Transformers : 05 février 2026
- Batman v Superman - L'Aube de la Justice : 05 février 2026
- A Cure for Life : 06 février 2026
- Appelez:moi Dave : 06 février 2026
- Big Movie : 06 février 2026
- Daredevil : 06 février 2026
- Elektra : 06 février 2026
- Jet Lag : 06 février 2026
- Jumper : 06 février 2026
- Le Chevalier Black : 06 février 2026
- Négociateur : 06 février 2026
- Noé : 06 février 2026
- The Darkest Hour : 06 février 2026
- True Story : 06 février 2026
- Les Zintrus : 06 février 2026
- F: La Saint:Valentin : 07 février 2026
- La Grande Aventure LEGO 2 : 10 février 2026
- Neuilly sa mère, sa mère ! : 10 février 2026
- Dieu n'est pas mort : 12 février 2026
- Love Me, Love Me : 13 février 2026
- Jackdaw : 15 février 2026
- Shazam! : 15 février 2026
- Saga Star Trek : 20 février 2026
- In Vitro : 20 février 2026
- Impossible Mais Vrai : 23 février 2026
- La Falaise : 25 février 2026
- Lara Croft Tomb Raider : le berceau de la vie : 28 février 2026
Comment avoir Max via Prime Video ?
Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.