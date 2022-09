Combien coûte l'abonnement Amazon Prime Video ? Le guide des prix

La plateforme de streaming Amazon Prime Video est disponible sur abonnement. Il existe deux formules, une mensuelle et une annuelle. Découvrez les prix de Prime Video.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 18h] Amazon Prime Video est un service de streaming inclus dans l'abonnement Amazon Prime. Sachez qu'il n'est pas possible de souscrire uniquement à la plateforme de streaming d'Amazon. Pour obtenir un accès aux contenus en streaming, il faut donc d'abord en passer par l'abonnement à Amazon Prime qui, de fait, inclut Prime Video. Concernant son prix, l'abonnement à Amazon Prime vaut à l'heure actuelle 49€ par an (69,90€ l'année à partir du 15 septembre 2022). Sachez qu'il est également possible de passer sur une formule d'abonnement mensuelle. A l'heure qu'il est, le prix de l'abonnement mensuel à Prime Video est de 4€ et passe à 5,99€ par mois à partir du 15 septembre 2022 (soit 71,88€ rapportés sur 12 mois).

S'abonner à Amazon Prime Video

A noter qu'il est possible de tester le service d'abonnement à Amazon Prime pendant une période d'essai de 30 jours. Malgré une future hausse de prix, le gros avantage concurrentiel d'Amazon Prime Vidéo reste son prix, beaucoup moins élevé que celui de ses adversaires Netflix ou Disney+, mais aussi dans l'ajout à son offre de l'expérience Amazon Prime qui permet aux utilisateurs de faire leur shopping sur le site d'e-commerce avec la certitude que leurs colis seront livrés en un jour ouvré. L'abonnement permet également d'avoir accès aux soldes du Prime Day.