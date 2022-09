Comment regarder Amazon Prime Video gratuitement avec l'offre d'essai ?

Saviez-vous qu'il est possible de regarder Amazon Prime Video gratuitement ? Pendant une période de test, vous pouvez profiter de tout le contenu de Prime Video le temps d'un essai gratuit.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 17h30] Il est tout à fait possible de tester la plateforme Amazon Prime Video pendant une durée limitée avant de vous engager. En effet, Amazon permet à ses futurs abonnés de tester ses services pendant une durée de 30 jours. Cela représente donc un mois pour décider si vous souhaiter ou non poursuivre votre souscription au service de streaming Prime Video. Comment faire pour démarrer votre mois d'essai gratuit sur Amazon Prime Video ?

Une fois arrivé sur la page d'accueil d'Amazon Prime Video, cliquez en haut à droite sur le bouton "Essayez gratuitement". Vous devrez vous connecter à votre compte Amazon ou bien en créer un à l'aide d'une adresse mail et d'un mot de passe sécurisé. Vous arriverez ensuite sur une page de récapitulatif des informations sur l'offre Amazon Prime et Amazon Prime Video ainsi que vos informations personnelles : votre adresse mail, votre mode de paiement (nécessaire même pour l'offre gratuite) ainsi que votre adresse de facturation. Après vous être assuré que toutes ces informations sont correctes, vous pouvez cliquer sur le bouton "Débutez votre essai gratuit de 30 jours".

S'abonner à à Amazon Prime Video

Pour rappel, une fois cette période de 30 jours d'essai écoulée, vous serez débité de 69,90€ au regard de l'abonnement annuel Amazon Prime. Si vous ne souhaitez pas y souscrire après avoir testé l'offre, sachez que vous devrez le signaler avant la première échéance. Pour cela, il vous faudra vous rendre sur Amazon dans la rubrique "Votre Compte Amazon Prime". En haut de la page se trouve une section "Gérer Abonnement" qui vous permettra de mettre fin à votre abonnement Amazon Prime et donc à l'offre Amazon Prime Video. Une fois cette démarche effectuée, vous ne serez donc plus abonné à Amazon Prime et vous ne serez pas débité du montant annuel de l'abonnement. Vous ne pourrez donc plus bénéficier de la livraison en un jour ouvré ainsi que du catalogue d'Amazon Prime Video.