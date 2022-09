Comment faire pour s'abonner à Amazon Prime Video ? Le guide

PRIME VIDEO ABONNEMENT. Vous êtes amateur de séries ou de films et vous souhaitez vous abonner à l'offre Amazon Prime Video ? Il existe plusieurs solutions pour souscrire à cet abonnement Prime Video.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 17h] Créée par Amazon, Prime Video est un abonnement permettant de profiter chaque mois de nouvelles sorties streaming, que ce soient des films, des séries ou encore des documentaires ou même des rencontres sportives. Deux solutions s'offrent à vous pour souscrire à l'abonnement Amazon Prime Video qui permet d'accéder à la plateforme de streaming. La première solution, et celle qui est privilégiée par de nombreux clients d'Amazon, n'est autre que l'abonnement à Amazon Prime. Cette souscription, qui inclut notamment bon nombre d'avantages concernant vos achats sur la plateforme d'e-commerce (dont les offres du Prime Day), apporte également un accès à Prime Video. Notez que chaque nouvel abonné peut profiter de 30 jours d'essai gratuit pour tester Amazon Prime Video et décider ensuite s'il souhaite s'abonner ou non.

S'abonner à à Amazon Prime Video

Amazon Prime Video propose de tester son catalogue pendant une durée de trente jours après quoi vous aurez l'occasion de vous rétracter ou non. Si vous souhaitez ne pas être débité au terme de votre essai de trente jours, il faudra vous prononcer avant l'échéance du mois. Il est possible de vous acquitter de votre abonnement à Amazon Prime en une seule fois. Auquel cas, l'abonnement coûte 69,90€ par an. Une deuxième solution est possible pour souscrire à Prime Video : vous pouvez aussi vous abonner à Amazon Prime Video (et donc à Amazon Prime) dans une formule de souscription mensuelle. Il vous en coûtera 5,99€ par mois (soit un total de 71,88€ à l'année). Vous savez tout sur les modalités d'abonnement à l'offre. Profitez bien des nombreux films et séries présents dans le vaste catalogue d'Amazon Prime Video !