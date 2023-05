Fin du partage de compte sur Netflix : quelles modalités et quelles solutions pour les abonnés ?

Netflix a décidé de mettre fin au partage de mot de passe en France depuis le 23 mai 2023. Une solution, payante, existe néanmoins si vous souhaitez continuer à partager son compte.

[Mis à jour le 24 mai 2023 à 9h03] C'était attendu, c'est désormais officiel. Netflix met fin au partage de compte en France. Depuis le 23 mai 2023, les abonnés français ne pourront plus partager leur compte Netflix en dehors de leur foyer, c'est-à-dire hors de l'adresse de la personne qui a souscrit au compte. Les utilisateurs devront configurer leur propre foyer à partir d'une télévision. La plateforme de streaming vérifiera désormais les appareils connectés à Internet à l'adresse choisie pour le compte.

Netflix propose toutefois une solution pour poursuivre le partage de mot de passe. Néanmoins, celle-ci est payante. Pour 5,99€/mois, il est possible de partager son compte avec quelqu'un qui ne fait pas partie du foyer. Il est aussi possible de transférer un profil vers un nouvel abonnement, qui sera donc associé à un nouveau foyer.

Netflix s'est érigé, au fur et à mesure des années, comme l'une des plateformes de streaming les plus populaires à travers le monde. Selon les derniers chiffres, elle cumule plus de 200 millions d'abonnés payants et de nombreux programmes à succès, comme Stranger Things, Squid Game, Mercredi ou La Chronique des Bridgerton. Vous souhaitez vous abonner à Netflix ? Vous pouvez opter pour un abonnement moins cher avec des publicités, ou non.

Si vous préférez éviter d'être interrompus dans votre visionnage, vous pouvez opter pour l'un des trois abonnements sans pubs de la plateforme de streaming. Chacun possède ses avantages (tarif, qualité d'écran, écrans simultanés) et ses inconvénients. Ci-dessous, on vous détaille quel abonnement peut correspondre à votre profil, ainsi que toutes les informations pratiques (prix, partage de compte, essai gratuit...) à connaître sur la plateforme.

Netflix propose trois abonnements différents lorsqu'on veut s'inscrire sur le site. Il n'est en effet pas possible de bénéficier des contenus de la plateforme gratuitement, et la période d'essai n'est pas possible. Notons également que chacun des abonnements mensuels est peut être résilié à tout moment. Mais entre les différentes possibilités d'abonnement, le choisir ? Voici les différentes options qui s'offrent à vous :

Si votre budget est serré et que les publicités ne vous dérangent pas , il semble préférable d'opter pour l'abonnement Essentiel avec publicités, à 5,99 euros par mois. Cet abonnement ne propose cependant pas l'intégralité du catalogue de Netflix . Le visionnage est ponctué de 4 à 5 minutes de publicités en moyenne par heure. Il n'est toutefois pas possible d'avoir la HD ou de télécharger les programmes hors ligne.

Netflix propose différents abonnements, plus ou moins chers. Les tarifs varient de 5,99€ (avec publicités) à 17,99€ par mois (tous les avantages). Quel que soit le forfait mensuel choisi, les films et séries sont à voir en illimité, l'abonnement est annulable à tout moment, et il est possible de se connecter à la plateforme de streaming sur son ordinateur, sa TV, son smartphone ou sa tablette. Retrouvez ci-dessous le récapitulatif des différents prix et offres d'abonnements proposés par Netflix :

Avec pubs Essentiel Standard Premium Prix par mois 5,99€ 8,99 € 13,49 € 17,99 € HD Non Non Oui Oui Ultra HD Non Non Non Oui Ecrans simultanés 1 1 2 4 Publicités Oui Non Non Non Catalogue complet Non Oui Oui Oui

Des programmes ne sont pas disponibles dans l'offre avec publicités

Netflix l'avait précisé au moment de l'arrivée de son abonnement avec publicités : celui-ci ne contient pas l'intégralité du catalogue, pour des raisons de droits. Selon des données de Justwatch, 1588 films et 66 séries télévisées ne sont pas disponibles pour ceux qui souscrivent à cette offre moins chère avec des publicités. Parmi les programmes qui ne sont pas encore accessibles dans le cadre de cet abonnement, Justwatch cite des classiques de la télévision, à savoir Brooklyn 99, Viking, The Office (US), Downton Abbey, Dark, Suites, Superstore, House of Cards, The Good Place, Teen Wolf, Star Trek ou encore, Narcos.

Netflix cherche à limiter au maximum le partage de comptes. Le 23 mai 2023, la plateforme de streaming a annoncé la fin du partage de mots de passe pour la France. Désormais, un compte est uniquement fait pour les "personnes qui vivent avec" la personne qui a souscrit à l'abonnement. Il est néanmoins possible d'ajouter un abonné supplémentaire qui ne vit pas chez vous, moyennant un supplément de 5,99€/mois.

Durant plusieurs années, Netflix proposait en France de bénéficier d'un mois d'essai gratuit pour se familiariser à la plateforme et valider son abonnement. Depuis février 2020, il n'est plus possible de bénéficier de 30 jours d'essais gratuits : l'abonnement est payé dès le premier mois d'utilisation. Il reste toutefois toujours possible d'annuler son abonnement à tout moment. A ce jour, il n'existe pas de possibilité pour tester Netflix gratuitement en toute légalité.

Après l'augmentation des prix, Netflix propose un nouvel abonnement : l'Essentiel avec publicités. Depuis le 3 novembre 2022, il est possible de souscrire à cette nouvelle offre en France. Moyennant 5,99€/mois (tarif le moins cher), il est possible d'avoir accès à la plateforme de streaming en visionnant 4 à 5 minutes de publicités par heure. Cela peut débuter avant ou pendant le visionnage. Cependant, il n'est pas possible d'avoir la HD, l'ultra-HD ou de nombreux écrans simultanés. Notons également que dans un premier temps, certains programmes ne seront pas accessibles avec cet abonnement pour une question de droits.

C'est la nouvelle extension que tout le monde s'arrache en ce moment sur internet : Netflix Party, une extension Google Chrome qui permet à ses utilisateurs de partager une session de visionnage sur Netflix avec leurs amis et leur famille. L'idée est simple : tout le monde regarde le même épisode de la même série à distance en respectant une synchronisation stricte et chacun peut même participer à une discussion endiablée via un chat de discussion instantanée. En cette période de confinement que vivent les Français, les abonnés Netflix ont trouvé un moyen d'alléger un peu l'isolement en se dirigeant vers cette extension qui permet littéralement de "Netflix and chill" mais à distance.

Il vous suffit de vous diriger vers le site de Netflix Party et de cliquer sur "Install Netflix Party". Vous serez alors rediriger vers le Web Store de Google Chrome, cliquez ensuite sur le bouton "Add to Chrome" (ou Ajouter à Chrome). Une fenêtre apparaît dans le navigateur pour vous demander de confirmer l'ajout à Google Chrome, cliquez sur "Ajouter à Chrome". Pour rappel, l'extension n'est disponible que pour les utilisateurs du navigateur Google Chrome. Il n'est donc pas possible d'en profiter avec Safari, Mozilla Firefox ou Internet Explorer.

Une fois l'extension Netflix Party installée, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site de Netflix, de choisir l'épisode de série ou le film que vous souhaitez partager avec vos amis ou votre famille et de lancer le visionnage de la vidéo. Une fois la vidéo lancée, cliquez sur l'icone "NP" rouge en haut à droite de votre navigateur Google Chrome. L'extension vous demande alors si vous voulez être seul en contrôle du visionnage (cochez "Only I have control" si vous ne voulez pas partager le contrôle avec les autres). Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Start the party". Netflix Party vous donne ensuite un lien à partager avec ceux avec qui vous voulez visionner votre film ou épisode. Notez que chacun d'entre vous doit au préalable avoir installé Netflix Party sur Google Chrome et que chacun d'entre vous doit être abonné à Netflix pour profiter du visionnage synchronisé via Netflix Party.