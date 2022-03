Prix Netflix : vers une nouvelle augmentation des tarifs ?

Les prix de Netflix augmentent aux Etats-Unis et dans deux pays d'Europe. La France pourrait-elle être bientôt concernée par cette hausse des tarifs de la plateforme de streaming ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 15 mars 2022 à 14h31] Bientôt une nouvelle augmentation des prix de Netflix en France ? C'est en tout cas l'inquiétude des abonnés de la plateforme de streaming. Après les Etats-Unis, deux pays d'Europe sont concernés par une hausse des tarifs de la plateforme par abonnement. Au Royaume-Uni, l'abonnement Premium (le plus cher avec le plus d'options) est désormais fixé à 15,99 livres sterling (soit 19,02 €), 10,99 livres sterling (13,08 €) pour l'abonnement standard et 6,99 livres sterling (8,32 €) pour l'abonnement essentiel. L'Irlande est également concernée par cette augmentation des prix : l'abonnement premium coûte désormais 20,99 €, l'abonnement standard 14,99 € et l'abonnement essentiel 8,99 €.

Pour l'heure, on ne sait pas si cette augmentation des prix de Netflix impactera la France ou non. Ce n'est pas officiellement le cas pour le moment. Les prix ont déjà augmenté en toute discrétion en août dernier, avant que l'annonce ne soit publiquement officialisée par la plateforme en octobre. Sachant qu'un délai de 18 mois s'est écoulé entre les deux dernières augmentations des prix au Royaume-Uni, et 15 mois aux Etats-Unis, on peut espérer que la hausse des prix de l'abonnement à Netflix ne touche pas la France cette année. Il faudra toutefois attendre une officialisation de la plateforme pour en être certain.

Quel que soit le forfait mensuel choisi, les films et séries sont à voir en illimité, l'abonnement est annulable à tout moment, et il est possible de se connecter à la plateforme de streaming sur son ordinateur, sa TV, son smartphone ou sa tablette. Notons qu'en France, la dernière augmentation des prix date du 19 août 2021, avant qu'elle ne soit officialisée par la plateforme en octobre. Retrouvez ci-dessous le récapitulatif des différents prix et offres d'abonnements proposés par Netflix :

Essentiel Standard Premium Prix par mois 8,99 € 13,49 € 17,99 € HD Non Oui Oui Ultra HD Non Non Oui Ecrans disponibles en simultané 1 2 4

Service de streaming incontournable dans le monde entier, Netflix propose trois abonnements mensuels à ses clients français pour découvrir des centaines de séries et films. Pour s'abonner à Netflix, il suffit de se rendre sur la page d'accueil du site, rentrer son adresse mail dans le champ proposé et de cliquer sur "inscrivez-vous maintenant". La plateforme propose ensuite de choisir le forfait désiré et de rentrer un mail, mot de passe et des informations de facturation. Mais quel abonnement choisir entre l'Essentiel, le Standard et le premium ? Ci-dessous, on vous récapitule les avantages et les inconvénients des différents abonnements :

L'abonnement essentiel est le moins cher. Pour 8,99 € par mois, il est possible de découvrir le contenu de la plateforme en HD avec deux écrans simultanés seulement. Cet abonnement le moins cher est à privilégier si vous êtes seul ou un utilisateur occasionnel de Netflix.

est le moins cher. Pour 8,99 € par mois, il est possible de découvrir le contenu de la plateforme en HD avec deux écrans simultanés seulement. Cet abonnement le moins cher est à privilégier si vous êtes seul ou un utilisateur occasionnel de Netflix. L'abonnement standard à 13,49 € par mois propose de découvrir le contenu de la plateforme en HD avec deux écrans simultanés. Cet abonnement est idéal pour les personnes seules ou en couple qui utilisent régulièrement Netflix.

à 13,49 € par mois propose de découvrir le contenu de la plateforme en HD avec deux écrans simultanés. Cet abonnement est idéal pour les personnes seules ou en couple qui utilisent régulièrement Netflix. L'abonnement Premier est aussi le plus cher, mais il propose toutes les fonctionnalités de Netflix. Moyennant 17,99 €, il est possible de visionner les films et séries en HD et ultra HD, avec 4 écrans en simultané. Cet abonnement est à privilégier pour les colocations de plus de deux personnes ou les familles nombreuses dont les membres utilisent régulièrement Netflix.

Durant plusieurs années, Netflix proposait en France de bénéficier d'un mois d'essai gratuit pour se familiariser à la plateforme et valider son abonnement. Depuis février 2020, il n'est plus possible de bénéficier de 30 jours d'essais gratuits : l'abonnement est payé dès le premier mois d'utilisation. Il reste toutefois toujours possible d'annuler son abonnement à tout moment. A ce jour, il n'existe pas de possibilité pour tester Netflix grauitement en toute légalité.