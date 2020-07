Umbrella Academy : à quelle heure la saison 2 est mise en ligne sur Netflix ?

UMBRELLA ACADEMY - Après un an et demi d'attente, les fans d'Umbrella Academy peuvent découvrir la saison 2 de la série vendredi 31 juillet. Mais à quel heure peut-on voir les nouveaux épisodes ?

[Mis à jour le 30 juillet 2020 à 14h41] Plus que quelques heures avant que la famille Hargreeves ne tente (encore) de mettre fin à l'apocalypse. Umbrella Academy revient pour une saison 2 ce vendredi 31 juillet 2020, près d'un an et demi après la diffusion des premiers épisodes. La série Netflix pourra donc bientôt être visionnée par les fans... mais à quelle heure exactement ? Comme toutes les productions de la plateforme de streaming, la saison 2 de la série de super-héros sera mise en ligne à 9h01 sur Netflix très précisément. Tous les nouveaux épisodes seront à découvrir d'une traite. A l'inverse, les films et séries que la plateforme ne produit pas sont à découvrir à minuit.

En 2019, la première saison d'Umbrella Academy avait été un véritable succès, puisque Netflix a annoncé deux mois après sa mise en ligne que la série avait déjà été vue par plus de 45 millions d'abonnés au premier mois de sa sortie. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire quant aux événements de la première saison adaptée des comics du même nom, voici un résumé, qui contient néanmoins des spoilers sur les dix premiers épisodes d'Umbrella Academy. La série suit les aventures de la famille Hargreeves, dont les enfants super-héros ont été adoptés par un riche visionnaire. Mais alors que la vie les sépare, ils se retrouvent à l'enterrement de leur père. Au même moment, leur frère, Cinq, qui avait disparu depuis des années, revient du futur où il a été envoyé et leur annonce que l'apocalypse doit se dérouler d'ici huit jours. Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinq et Ben finissent par découvrir que contrairement à ce qu'ils ont cru, leur septième soeur, Vanya, est aussi détentrice de pouvoirs qu'elle ne contrôle pas, et que c'est elle qui déclenche l'apocalypse. A la fin de la saison 1, la fratrie décide alors de revenir dans le passé afin d'empêcher que leur soeur ne détruise le monde.

Les fans d'Umbrella Academy ont dû faire preuve de patience : la première saison a été mise en ligne sur Netflix le 15 février 2019. Pourtant, il a fallu attendre de nombreux mois pour découvrir la saison 2 : celle-ci sera mise en ligne sur la plateforme de streaming le 31 juillet 2020, soit environ un an et demi après. Les nouveaux épisodes seront disponibles au visionnage dès 9h01, comme les autres productions de Netflix.

Netflix a mis en ligne le 8 juillet 2020 la bande-annonce de la saison 2 d'Umbrella Academy, qui révèle enfin des informations sur l'intrigue des nouveaux épisodes. La famille Hargreeves va remonter le temps jusque dans les années 1960 aux Etats-Unis. Ils seront chacun séparés et vivront des expériences différentes. Mais ce saut dans le temps ne sera pas de tout repos pour la famille Hargreeves, puisque Cinq découvre qu'une nouvelle apocalypse se prépare. Nos super-héros vont une nouvelle fois devoir tenter d'y mettre fin, tandis que de nouveaux tueurs semblent à leurs trousses pour les empêcher de mettre à bien leur plan. Découvrez ci-dessous les premières images d'Umbrella Academy saison 2.

Umbrella Academy est une série créée en 2019 par Netflix. La première saison a été mise en ligne sur la plateforme de streaming, tout comme la saison 2, dès le 31 juillet 2020. Pour voir les épisodes, rien de plus simple : il suffit d'être abonné à Netflix et de retrouver la série dans le catalogue. Un abonnement standard à Netflix coûte 11,90 euros par mois pour un visionnage illimité de tous les films et séries de la plateforme.

Plusieurs acteurs connus des cinéphiles et des sériephiles apparaissent dans Umbrella Academy. Au casting, on retrouve notamment l'actrice Ellen Page dans le rôle de Vanya, Aidan Gallagher dans celui de Cinq, Robert Sheehan dans celui de Klaus ou encore Emmy Raver-Lampman dans celui d'Allison. Retrouvez ci-dessous la liste complète des acteurs d'Umbrella Academy :

Tom Hopper : Luther Hargreeves / Numéro 1

David Castañeda : Diego Hargreeves / Numéro 2

Emmy Raver-Lampman : Allison Hargreeves / Numéro 3

Robert Sheehan : Klaus Hargreeves / Numéro 4

Aidan Gallagher : Numéro 5 / Cinq

Justin H. Min : Ben Hargreeves / " Numéro 6

Ellen Page : Vanya Hargreeves / Numéro 7

Mary J. Blige : Cha-Cha

Cameron Britton : Hazel

Adam Godley : Pogo

Colm Feore : Sir Reginald Hargreeves

Jordan Claire Robbins : Grace Hargreeves / Maman

Kate Walsh : la directrice de la Commission

Ritu Arya : Lila

Yusuf Gatewood : Raymond

Marin Ireland : Sissy

T.J. McGibbon : Vanya Hargreeves (enfant)

Cameron Brodeur : Luther Hargreeves (enfant)

Blake Talabis : Diego Hargreeves (enfant)

Eden Cupid : Allison Hargreaves (enfant)

Dante Albidone : Klaus Hargreeves (enfant)

Ethan Hwang : Ben Hargreeves (enfant)

