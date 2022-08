Umbrella Academy : la saison 4 sera la dernière, quelle date sur Netflix ?

UMBRELLA ACADEMY. La série Netflix Umbrella Academy aura bien droit à une saison 4. Il s'agira cependant de la dernière mettant en scène la famille Hargreeves.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 10h55] Bonne nouvelle : Umbrella Academy aura bien droit à une saison 4. Mauvaise nouvelle : ce sera la dernière de la série. C'est ce qu'a annoncé Netflix sur Twitter ce jeudi 25 août 2022, évoquant même la "dernière réunion de famille" des Hargreeves. Pour l'heure, la date de sortie n'est pas connue, la plateforme de streaming n'ayant pas donné plus de précisions à ce sujet. Il semble toutefois difficile d'espérer la conclusion de la série avant 2024, la production de chaque saison durant, en moyenne, deux ans.

Le créateur de Umbrella Academy, Steve Blackman, avait déjà précisé auprès de ScreenRant qu'il "savait de quoi parlera la saison 4". Pour rappel, les Hargreeves sont revenus dans leur ligne temporelle initiale, mais ils ont tous perdus leurs pouvoirs. Les Sparrows, à l'exception de Ben, ont également disparus. Difficile de faire davantage de prédictions sur le sort réservé à la famille dysfonctionnelle de super-héros, Umbrella Academy déjouant régulièrement les pronostics des fans.

fiche série

Umbrella Academy est une série télévisée américaine de super-héros visible en streaming sur Netflix. Créée en 2019, elle compte à l'heure actuelle deux saisons, dont une troisième est en préparation. Elle s'inspire de la bande-dessinée du même nom de Gerard Way et Gabriel Ba. Au casting, on retrouve Elliot Page, Tom Hooper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H.Min.

Selon les chiffres rapportés par Netflix, Umbrella Academy est l'une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming : la première saison aurait été vue par près de 45 millions de téléspectateurs au cours de son premier mois de disponibilité. La saison 3 sort sur Netflix le 22 juin 2022.

Synopsis - En octobre 1989, 43 femmes à travers le monde donnent naissance sans être tombées enceinte d'enfants aux facultés extraordinaires. Le milliardaire Sir Reginald Hargreeves décide d'en adopter sept, qui formeront l'Umbrella Academy, une famille de super-héros capable de sauver le monde. Mais une fois adulte, les Hargreeves forment une famille dysfonctionnelle avec énormément de rancoeur. Le jour de la mort de leur père adoptif, ils découvrent que l'apocalypse se produira dans huit jours et détruira l'ensemble de l'humanité.

Umbrella Academy est une série créée en 2019 par Netflix. La première saison a été mise en ligne sur la plateforme de streaming, tout comme la saison 2, depuis le 31 juillet 2020. Pour voir les épisodes, rien de plus simple : il suffit d'être abonné à Netflix et de retrouver la série dans le catalogue. Un abonnement standard à Netflix coûte 11,90 euros par mois pour un visionnage illimité de tous les films et séries de la plateforme.

Plusieurs acteurs connus des cinéphiles et des sériephiles apparaissent dans Umbrella Academy. Au casting, on retrouve notamment l'acteur Elliot Page dans le rôle de Viktor (connu comme Vanya dans les deux premières saisons), Aidan Gallagher dans celui de Cinq, Robert Sheehan dans celui de Klaus ou encore Emmy Raver-Lampman dans celui d'Allison. Retrouvez ci-dessous la liste complète des acteurs d'Umbrella Academy :

Tom Hopper : Luther Hargreeves / Numéro 1

David Castañeda : Diego Hargreeves / Numéro 2

Emmy Raver-Lampman : Allison Hargreeves / Numéro 3

Robert Sheehan : Klaus Hargreeves / Numéro 4

Aidan Gallagher : Numéro 5 / Cinq

Justin H. Min : Ben Hargreeves / " Numéro 6

Elliot Page : Viktor Hargreeves / Numéro 7

Mary J. Blige : Cha-Cha

Cameron Britton : Hazel

Adam Godley : Pogo

Colm Feore : Sir Reginald Hargreeves

Jordan Claire Robbins : Grace Hargreeves / Maman

Kate Walsh : la directrice de la Commission

Ritu Arya : Lila

Yusuf Gatewood : Raymond

Marin Ireland : Sissy

Justin Cornwell : Marcus

Britne Oldford : Fei

Jake Epstein : Alphonso

Genesis Rodriguez : Sloane

Cazzie David : Jayme

T.J. McGibbon : Viktor Hargreeves (enfant)

Cameron Brodeur : Luther Hargreeves (enfant)

Blake Talabis : Diego Hargreeves (enfant)

Eden Cupid : Allison Hargreaves (enfant)

Dante Albidone : Klaus Hargreeves (enfant)

Ethan Hwang : Ben Hargreeves (enfant)

Saison 1 : La famille Hargreeves se retrouve après la mort de leur père. Disparu depuis dix-sept ans sans laisser de trace, l'un d'eux, Cinq réapparaît sans crier gare : il a été projeté dans le futur, où l'humanité a été détruite par l'apocalypse. L'Umbrella Academy doit mettre de côté ses gries et rancoeurs, puisqu'ils ont seulement huit jours pour empêcher cette catastrophe.

Episode 1 : On ne se voit qu'aux mariages et aux enterrements

Episode 2 : Cours !

Episode 3 : Extra-ordinaire

Episode 4 : L'homme sur la Lune

Episode 5 : Numéro cinq

Episode 6 : Le jour que l'on attend

Episode 7 : Le jour que l'on regrette

Episode 8 : J'ai entendu une rumeur

Episode 9 : Changements

Episode 10 : Le violon blanc

Saison 2 : l'Umbrella Academy se retrouve projeté à Dallas en 1963, mais sont tous séparés. Ils se retrouvent peu de temps avant l'assassinat de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963. Après cette date, une nouvelle apocalypse menace l'humanité. Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinq, Ben et Vanya vont une nouvelle fois tenter de l'en empêcher.

Episode 1 : Retour à la case départ

Episode 2 : Les Frankel

Episode 3 : Les Suédois

Episode 4 : Les douze magnifiques

Episode 5 : Valhalla

Episode 6 : Un dîner léger

Episode 7 : Öga för Öga

Episode 8 : Les sept phases

Episode 9 : 743

Episode 10 : La fin de quelque chose

Saison 3 : Les Hargreeves sont de retour le 2 avril 2019, au lendemain de l'Apocalypse. Mais ils découvrent que leur monde a bien changé : leur père, Reginald Hargreeves, est vivant, tout comme Ben. Mais il a bien changé... La Umbrella Academy n'a jamais existé, puisque leur père a créé la Sparrow Academy. Une nouvelle fois, nos héros ont totalement modifié l'espace-temps.

Episode 1 : Mes enfants

Episode 2 : La plus grosse pelote de ficelle du monde

Episode 3 : Les éclairs de Lester

Episode 4 : Kugelblitz

Episode 5 : Un moindre mal

Episode 6 : Marigold

Episode 7 : Auf Wiedersehen

Episode 8 : Le mariage de la fin du monde

Episode 9 : Les sept cloches

Episode 10 : Oblivion

Elliot Page a fait son coming-out transgenre le 2 décembre 2020. Cette annonce a lieu avant la sortie de la saison 3 de la série Netflix. Dans un premier temps, les créateurs de la série apportent leur soutien à l'acteur mais annoncent que cela n'aura pas d'impact sur le personnage qu'il incarne dans Umbrella Academy. Mais ils finissent par changer d'avis, décidant que leur personnage soit un homme trans qui s'appelle désormais Viktor. "Les scénarios étaient déjà bouclés, et la production allait commencer d'ici deux semaines. Il fallait qu'on trouve comment incorporer l'histoire de sa transition au sein de l'intrigue de cette série chorale, a expliqué le scénariste Thomas Page McBee auprès d'Esquire. Il fallait que sa transidentité existe comme une texture du personnage, mais pas comme un trait déterminant." Les scénaristes ont ainsi travailler de concert avec Elliot Page pour offrir au personnage et au public une intrigue aussi intime que juste pour ce membre fondamental de la famille Hargreeves : "C'était l'occasion de montrer une transition qui soit tellement organique, tellement fondamentale pour ce personnage, qu'elle existe de concert avec les arcs narratifs des personnages existants, sans les éclipser."