Wandavision : Marvel tente l'originalité avec sa nouvelle série

WANDAVISION. Les deux premiers épisodes de la série Marvel Wandavision sont disponibles sur Disney+ et force est de constater qu'il s'agit d'un des projets les plus originaux que Marvel Studios nous ait jamais proposé.

[Mis à jour le 15 janvier 2021 à 9h53] A l'approche de la diffusion de Wandavision sur Disney++, nous avons eu l'occasion de découvrir les trois premiers épisodes de la série événement produite par Marvel Studios. Portée par Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision), la série nous propose une exploration des codes du genre de la sitcom américaine, d'abord en noir et blanc puis en couleurs. Les deux personnages, que l'on a déjà eu l'occasion de voir dans les films Avengers, débarquent dans une petite ville américaine typée années 50 où ils doivent cacher leurs super-pouvoirs aux voisins curieux. Rires enregistrés, plans de caméra, décors, génériques, publicités rétros... Tous les codes du genre sont respectés et Marvel Studios joue la carte de l'hommage télévisuel à fond avec Wandavision.

Mais la série n'est pas qu'un hommage aux sitcoms d'antan. Au cours de ses trois premiers épisodes, Wandavision garde encore le mystère mais on sent bien que quelque chose cloche. D'abord parce que l'on sait ce qui est arrivé à Vision dans Avengers Infinity War. Ensuite parce que la série multiplie les incursions de l'étrange autour du personnage de Wanda. Si les trois premiers épisodes ne nous ont pas encore laissé l'occasion de découvrir de quoi il sera exactement question, on peut cependant se laisser aller à quelques théories qui viendront se confirmer ou non dans les prochaines semaines. En tout état de cause, pour une première incursion télévisuelle pour Marvel Studios, on voit bien que le studio tente une approche originale, ce qui est suffisamment rare pour être noté dans l'univers cinématographique Marvel.

Plus d'infos sur wandavision

Synopsis - Wanda/La Sorcière Rouge et Vision sont heureux dans une banlieue américaine typique des années 1950-1960. Mais alors qu'ils profitent d'une existence idéale loin des tourments des super-héros, ils commencent à se rendre compte que leur vraie vie n'est peut-être pas celle qu'il paraît.

Un trailer et des premiers visuels de Wandavision ont été partagés à l'occasion des Emmy Awards 2020, en septembre 2020. Sur ces premières images, on peut découvrir Wanda Maximoff et Jarvis/Vision jouer un couple modèle, comme s'ils étaient projetés dans une autre dimension ou une autre époque. On peut notamment retrouver le premier costume de Scarlet Witch, comme un clin d'oeil, mais également découvrir que Wanda et Vision ont eu deux enfants. Plus surprenant encore, la série Marvel semble alterner entre des phases en noir et blanc et des phases en couleur, comme pour reprendre les codes marquant l'évolution de la télévision depuis sa création à aujourd'hui... mais peut-être aussi une différence entre fiction et réalité ? A noter que suite à Avengers : Infinity War et Endgame (attention, spoilers), Vision est décédé : pourquoi réapparaît-il dans Wandavision, qui semble se dérouler après la bataille contre Thanos ? Pourquoi Wanda et Vision semblent avoir perdu la mémoire sur ces images ?

A l'occasion des 72e Emmy Awards dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, Marvel a dévoilé les premières images de la mini-série Wandavision. Cela s'est traduit par la sortie d'un premier trailer, mais également par la mise en ligne d'une première affiche très énigmatique. En noir et blanc, on peut reconnaître Wanda Maximoff et Vision/Jarvis en noir et blanc, symbolisant un couple traditionnel des années 1950-60. Mais en couleur, semblant rentrer dans l'image, on peut reconnaître les tenues de super-héros de Scarlet Witch et Vision.

Affiche de Wandavision © Disney/Marvel/Tous droits réservés

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Wandavision est disponible depuis le 15 janvier 2021 sur Disney+ : pour découvrir la mini-série Marvel, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming de Mickey. A noter qu'un abonnement à Disney+ coûte 6,99€ par mois, ou alors 69,99€ par an. Cliquez ici pour connaître en détail les prix de Disney+ et comment s'abonner.