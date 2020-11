The Crown : la série Netflix est-elle fidèle à la réalité historique ?

THE CROWN SAISON 4 - La série Netflix sur le règne d'Elizabeth II, dont la saison 4 est mise en ligne le 15 novembre, propose de découvrir les coulisses de Buckingham Palace. Mais les faits évoqués sont-ils fidèles à la réalité ?

[Mis à jour le 15 novembre 2020 à 9h00] Depuis novembre 2016, The Crown propose de regarder par le trou de l'imposante serrure de Buckingham Palace. La série revient sur le règne d'Elizabeth II, des années 1950 à l'époque contemporaine. La saison 4, mise en ligne sur Netflix, revient sur les années 1980, marquées par les arrivées tumultueuses de Margaret Thatcher au 10 Downing Street et de la Princesse Diana à Buckingham Palace. Mais que les téléspectateurs ne s'y trompent pas : The Crown revient certes avec une grande précision sur de véritables événements historiques, mais certaines parties -les plus intimes notamment- sont en grande partie romancées. "Dans l'ensemble, ça raconte bien la véritable histoire mais, pour en faire une série, les scénaristes ont pris beaucoup de libertés plus ou moins graves", a expliqué Joffrey Ricome, co-auteur de The Crown, le vrai du faux, au micro de Franceinfo.

The Crown a ainsi pris des libertés avec la réalité historique. A titre d'exemple, si des rumeurs ont bien laissé entendre que le prince Philip aurait eu une ou des liaisons, rien n'a été avéré, alors que la série semble prendre parti dans ce sens : "Il n'y a aucune preuve des liaisons extraconjugales du prince consort. Il y a certes eu des rumeurs mais rien d'avéré", a détaillé Joffrey Ricome dans son interview à Franceinfo. Selon lui, la jalousie supposée de la princesse Margaret envers sa soeur est également exagérée : "Ce n'était pas le cas, elle était bien où elle était. Margaret aimait faire la fête. Et comme être reine est très encombrant, elle était ravie d'être la numéro 2 !" La relation entre la reine et Jackie Kennedy a également suscité plusieurs critiques, et le séjour de l'ex-première dame des Etats-Unis ne s'est pas déroulé aussi mal que ce qui a été décrit. La saison 4

Que pense la famille royale de The Crown ?

Le chargé de la communication de la reine a indiqué en septembre 2019 au Guardian que "la maison royale n'a jamais accepté de vérifier ou d'approuver le contenu de The Crown, n'a jamais demandé à savoir quels sujets seraient abordés et n'exprimera jamais de point de vue sur l'exactitude du programme". Le Daily Express rapportait d'ailleurs en 2017 qu'Elizabeth II avait bien regardé les deux premières saisons : si elle aurait apprécié la première, bien qu'elle soit très "romancée", elle n'aurait pas aimé la manière dont la seconde dépeint des rapports glaciales entre le prince Philip et son fils Charles.

Si les trois premières salves d'épisodes de The Crown avaient ravi la critique, celle-ci est dithyrambique sur cette saison 4 : "Envoutante, émouvante, audacieuse, elle a dépassé toutes nos attentes" commente Le Figaro. "Sublime et passionnant, [The Crown est] plus que jamais la meilleure série Netflix", commente sans détour Première. Le journaliste spécialisé dans les cinémas et les séries télévisées loue "un drama d'une extraordinaire beauté, dans lequel la réalité (certes romancée) sublime la fiction [...] Les dialogues, d'une férocité souvent cinglantes, sont toujours aussi fantastiques, de confessions bouleversantes en joutes drôlissimes. Et encore une fois, la plume de Peter Morgan est magnifiée par une "production value" dantesque, certainement la plus cinématographique du petit écran." Vanity Fair loue également de son côté "un nouveau chapitre de grande qualité" mais trouve à redire sur la manière dont est traité la relation entre Charles et Diana : "la déconstruction du conte de fées finit par prendre un tour un brin répétitif, nous faisant acquiescer aux remontrances finales de la reine." Plus que quelques jours d'attente avant de découvrir la saison 4 de The Crown, qui est également le dernier tour de piste des acteurs actuels avant d'être remplacé pour la suite.

Tout savoir sur The crown

Synopsis - The Crown est une série Netflix qui suit la vie de la reine Elizabeth II. De son arrivée sur le trône britannique à son couronnement, en passant par les conflits personnels de la famille royale et les intrigues politiques, les épisodes reviennent sur ses années de règne.

Une nouvelle saison de The Crown est un petit événement sur Netflix. Pour l'heure, la série compte trois saisons, de dix épisodes chacune. La saison 4 est attendue pour la fin de l'année 2020 : c'est le 15 novembre 2020, à partir de 9h01, que les amateurs des intrigues royales pourront découvrir la suite de la série, qui verra notamment l'arrivée de Lady Diana et de Margaret Thatcher.

Dans la saison 4 de The Crown, les fans de cette série vont pouvoir découvrir les années 1980 vue par la famille royale, entre la guerre des Malouines qui divise le Commonwealth, les tensions entre la Reine et Margaret Thatcher, et la romance compliquée entre Charles et Diana. La bande-annonce complète de la suite de la série a été partagé sur les réseaux sociaux de Netflix, et visible ci-dessous.

The Crown a une spécificité par rapport aux autres séries Netflix : le casting change toutes les deux saisons. La raison est simple : la série centrée sur le règne d'Elizabeth II revient sur différentes époques, des années 1940 à l'époque moderne. Au lieu de vieillir indéfiniment les acteurs, les showrunners ont fait le choix d'engager des acteurs différents pour chaque personnage, symbolisant chaque époque de leur vie. Retrouvez ci-dessous le casting principal de The Crown :

Elizabeth II : Claire Foy (saison 1 et 2), Olivia Colman (saison 3 et 4), Imelda Staunton (saison 5 et 6)

Philip Mountbatten : Matt Smith (saison 1 et 2), Tobias Menzies (saison 3 et 4), Jonathan Pryce (saison 5 et 6)

Prince Charles : Billy Jenkins (saison 1), Julian Baring (saison 2), Josh O'Connor (saison 3 et 4)

Princesse Anne : Erin Doherty (saison 3 et 4)

Princesse Margaret : Vanessa Kirby (saison 1 et 2), Helena Bonham Carter (saison 3 et 4), Lesley Manville (saison 5 et 6)

Diana Spencer : Emma Corrin (saison 4), Elizabeth Debicki (saison 5 et 6)

Prince Andrew : Tom Byrne (saison 4)

Camilla Shand : Emerald Fennell (saison 3 et 4)

Margaret Thatcher : Gillian Anderson (saison 4)

Elizabeth Bowes-Lyon : Victoria Hamilton (saison 1 et 2), Marion Bailey (saison 3 et 4)

Antony Armstrong-Jones : Matthew Goode (saison 2), Ben Daniels (saison 3 et 4)

Louis Mountbatten : Greg Wise (saison 1 et 2), Charles Dance (saison 3 et 4)

Edouard VIII : Alex Jennings (saison 1 et 2), Derek Jacobi (saison 3)

Wallis Simpson : Lia Williams (saison 1 et 2), Géraldine Chaplin (saison 3 et 4)

Anthony Eden : Jeremy Northam (saison 1 et 2)

Winston Churchill : John Lithgow (saison 1)

John Fitzgerald Kennedy : Michael C. Hall (saison 2)

Jackie Kennedy : Jodi Balfour (saison 2)

Alice de Battenberg : Rosalind Knight (saison 1), Jane Lapotaire (saison 3)

La jeune actrice Emma Corrin trouve son premier grand rôle dans The Crown, incarnant la jeune Diana Spencer au début de son mariage avec le prince de Galles. A quelques jours de la mise en ligne en streaming de la saison 4, l'actrice s'est confiée sur son rôle, et particulièrement sur une scène qui l'a "éprouvée émotionnellement", comme elle le révèle au magazine Point de vue : "Je me souviens du tournage de la scène où elle danse sur la scène du Royal Opera House pour l'anniversaire de Charles. Un moment clé dans le récit de leur mariage où Diana se met à nu, tend la main à son époux pour lui dire qu'elle l'aime. J'ai été bouleversée à un point que je n'imaginais pas." Pour entrer dans la peau de Lady Di, Emma Corrin a répété avec un professeur de phonétique pour reproduire sa prononciation, tout en prenant des cours de danse et travaillant sa démarche. Dans la saison 5 de The Crown, ce sera Elizabeth Debicki, vue dans Tenet, Les Veuves ou encore Gatsby le Magnifique, qui hérite du rôle.

The Crown est une série créée et diffusée sur Netflix depuis le 4 novembre 2016. Pour découvrir les nouveaux épisodes en streaming, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme. Ils sont ensuite visibles en illimité directement sur le site. A noter que les saisons 1, 2 et 3 sont également disponibles en DVD et Blu-Ray chez Sony Pictures.

The Crown saison 4 - sur Netflix le 15 novembre 2020