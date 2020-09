The Crown : Lady Di et Margaret Thatcher se dévoilent sur des photos

THE CROWN SAISON 4 - Netflix a dévoilé de nouvelles images de la prochaine saison de sa série royale. La princesse Diana et la Dame de Fer sont enfin visibles sur ces photos.

Ce sont deux personnages qui vont profondément ébranler le quotidien de la famille royale. Netflix a dévoilé les premières images de la saison 4 de The Crown. Attendue pour le 15 novembre 2020, cette suite couvrira ainsi les années 1980, alors que la famille royale cherche une épouse au prince Charles pour assurer l'ordre de succession à la couronne. Les questions politiques seront également au coeur de l'intrigue, puisque la guerre des Malouines divise le Commonwealth, générant de vives tensions entre la Reine et sa nouvelle Première ministre, Margaret Thatcher.

Cette saison 4 de The Crown verra l'arrivée très attendue de Diana Spencer et la Dame de Fer. Ces premiers clichés permettent d'offrir un premier aperçu des actrices dans leur rôle respectif. La future épouse du Prince Charles est incarnée par Emma Corrin, une actrice britannique de 24 ans que l'on a pu voir dans Pennyworth et Misbehaviour. The Crown lui offre son premier grand rôle à la télévision avec Lady Di. De son côté, Margaret Thatcher est jouée par Gillian Anderson, bien connue des sériephiles : elle a joué Scully dans X-Files durant deux décennies, avant de jouer la sexologue Jean Milburn dans Sex Education. Pour ce qui est du reste du casting, la saison 4 de The Crown retrouve les acteurs de la saison 3, notamment Olivia Colman dans le rôle d'Elizabeth II.

Ces magnifiques premières images de la saison 4 de The Crown vont vous donner envie de prendre un petit thé.



Le 15 novembre. pic.twitter.com/YahCFdlFTX — Netflix France (@NetflixFR) September 29, 2020

Tout savoir sur The crown

Synopsis - The Crown est une série Netflix qui suit la vie de la reine Elizabeth II. De son arrivée sur le trône britannique à son couronnement, en passant par les conflits personnels de la famille royale et les intrigues politiques, les épisodes reviennent sur ses années de règne.

Une nouvelle saison de The Crown est un petit événement sur Netflix. Pour l'heure, la série compte trois saisons, de dix épisodes chacune. La saison 4 est attendue pour la fin de l'année 2020 : c'est le 15 novembre 2020 que les amateurs des intrigues royales pourront découvrir la suite de la série, qui verra notamment l'arrivée de Lady Diana et de Margaret Thatcher.

The Crown a une spécificité par rapport aux autres séries Netflix : le casting change toutes les deux saisons. La raison est simple : la série centrée sur le règne d'Elizabeth II revient sur différentes époques, des années 1940 à l'époque moderne. Au lieu de vieillir indéfiniment les acteurs, les showrunners ont fait le choix d'engager des acteurs différents pour chaque personnage, symbolisant chaque époque de leur vie. Retrouvez ci-dessous le casting principal de The Crown :

Elizabeth II : Claire Foy (saison 1 et 2), Olivia Colman (saison 3 et 4), Imelda Staunton (saison 5 et 6)

Philip Mountbatten : Matt Smith (saison 1 et 2), Tobias Menzies (saison 3 et 4), Jonathan Pryce (saison 5 et 6)

Prince Charles : Billy Jenkins (saison 1), Julian Baring (saison 2), Josh O'Connor (saison 3 et 4)

Princesse Anne : Erin Doherty (saison 3 et 4)

Princesse Margaret : Vanessa Kirby (saison 1 et 2), Helena Bonham Carter (saison 3 et 4), Lesley Manville (saison 5 et 6)

Diana Spencer : Emma Corrin (saison 4), Elizabeth Debicki (saison 5 et 6)

Prince Andrew : Tom Byrne (saison 4)

Camilla Shand : Emerald Fennell (saison 3 et 4)

Margaret Thatcher : Gillian Anderson (saison 4)

Elizabeth Bowes-Lyon : Victoria Hamilton (saison 1 et 2), Marion Bailey (saison 3 et 4)

Antony Armstrong-Jones : Matthew Goode (saison 2), Ben Daniels (saison 3 et 4)

Louis Mountbatten : Greg Wise (saison 1 et 2), Charles Dance (saison 3 et 4)

Edouard VIII : Alex Jennings (saison 1 et 2), Derek Jacobi (saison 3)

Wallis Simpson : Lia Williams (saison 1 et 2), Géraldine Chaplin (saison 3 et 4)

Anthony Eden : Jeremy Northam (saison 1 et 2)

Winston Churchill : John Lithgow (saison 1)

John Fitzgerald Kennedy : Michael C. Hall (saison 2)

Jackie Kennedy : Jodi Balfour (saison 2)

Alice de Battenberg : Rosalind Knight (saison 1), Jane Lapotaire (saison 3)

The Crown est une série créée et diffusée sur Netflix depuis le 4 novembre 2016. Pour découvrir les nouveaux épisodes, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. Les épisodes sont ensuite visibles en illimité directement sur le site.

The Crown saison 4 - sur Netflix le 15 novembre 2020