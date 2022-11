Pourquoi la saison 5 de "The Crown" fait polémique ?

THE CROWN. La saison 5 de The Crown est enfin disponible sur Netflix. Celle-ci traite des différentes crises traversées par la famille royale britannique dans les années 1990, et fait déjà polémique.

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 10h45] C'est le grand jour pour les fans des têtes couronnées. La saison 5 de The Crown est disponible sur Netflix, deux mois seulement après le décès de la reine Elisabeth II. Cette cinquième saison est autant attendue par les abonnés de la plateforme de streaming que crainte par les principaux protagonistes. Dans cette nouvelle salve d'épisodes, The Crown revient sur les différentes crises qui ont ébranlé la famille royale dans les années 1990 : les tensions entre Charles et Diana qui les entraîne vers un explosif divorce, l'incendie qui a ravagé le château de Windsor, des querelles entre la princesse Margaret et la reine, et des rumeurs de prise de pouvoir de la part du prince Charles...

Le torchon brûle, et cela ne plaît pas du tout aux proches de Buckingham Palace. La sortie de la saison 5 de The Crown provoque de vives inquiétudes, et nombreux sont les observateurs de l'époque qui tiennent à rappeler que la série de Netflix est une fiction, et non pas un documentaire. L'ancien Premier ministre britannique John Major, incarné par Jonny Lee Miller dans la série, a réagi dans un communiqué de presse adressé au Daily Mail par son porte-parole qu'il n'a jamais eu de conversation avec le prince Charles dans le but de forcer l'abdication de la reine Elisabeth II, contrairement à ce qu'affirme la série. "On manque de respect envers ceux qui ne sont plus parmi nous, ou l'on met des mots dans la bouche de ceux qui le sont encore mais qui ne sont pas en mesure de se défendre." Judi Dench a également pris la parole pour défendre la famille royale et rappeler la nature fictive de The Crown.

La famille royale britannique ne s'est jamais exprimée publiquement sur The Crown. Mais ils sont parfaitement au courant de ce que raconte la série. Le prince Charles aurait révélé lors d'une rencontre avec des politiciens écossais en août 2022 "être loin de la manière dont ils [le] dépeignent sur Netflix", a révélé le chef du parti travailliste écossais Anas Sarwar. De son côté, le prince Harry a indiqué en interview à Oprah Winfrey en 2021 avoir "vu une partie" de la série The Crown, tout en précisant à James Corden avoir moins de soucis avec la série qu'avec les tabloïds britanniques. Il a toutefois tenu à rappeler que "ça ne prétend pas être de l'information. C'est une fiction. Cela vous donne une idée approximative de ce qu'est ce mode de vie, des pressions exercées pour faire passer le devoir et le service avant la famille et tout le reste."

Le chargé de la communication de la reine a indiqué en septembre 2019 au Guardian que "la maison royale n'a jamais accepté de vérifier ou d'approuver le contenu de The Crown, n'a jamais demandé à savoir quels sujets seraient abordés et n'exprimera jamais de point de vue sur l'exactitude du programme". Le Daily Express rapportait d'ailleurs en 2017 qu'Elizabeth II avait bien regardé les deux premières saisons : si elle aurait apprécié la première, bien qu'elle soit très "romancée", elle n'aurait pas aimé la manière dont la seconde dépeint des rapports glaciales entre le prince Philip et son fils Charles.

La saison 5 de The Crown est enfin disponible sur Netflix. La plateforme de streaming a mis en ligne sa cinquième salve d'épisodes ce mercredi 9 novembre 2022. Les abonnés peuvent d'ores et déjà binge-watcher la série, qui dévoile de nouvelles tensions et de nouveaux scandales au sein de la famille royale britannique.

Comme on change d'époque et de génération, The Crown va changer de casting pour la saison 5, comme ça a été le cas pour la saison 3. Imelda Staunton (Harry Potter 5) succède à Claire Foy et Olivia Colman dans le rôle d'Elisabeth II, tandis que Jonathan Pryce incarnera son mari, le prince Philip. La sœur de la reine d'Angleterre, la princesse Margaret, sera interprétée par la comédienne Lesley Manville. Elizabeth Debicki se retrouve à jouer la princesse Diana, tandis que Dominic West incarne le Prince Charles. Jonny Lee Miller (Elementary, Emma) a été choisi pour incarner John Major.

Tout savoir sur The crown

Synopsis - The Crown est une série Netflix qui suit la vie de la reine Elizabeth II. De son arrivée sur le trône britannique à son couronnement, en passant par les conflits personnels de la famille royale et les intrigues politiques, les épisodes reviennent sur ses années de règne.

The Crown a une spécificité par rapport aux autres séries Netflix : le casting change toutes les deux saisons. La raison est simple : la série centrée sur le règne d'Elizabeth II revient sur différentes époques, des années 1940 à l'époque moderne. Au lieu de vieillir indéfiniment les acteurs, les showrunners ont fait le choix d'engager des acteurs différents pour chaque personnage, symbolisant chaque époque de leur vie. Retrouvez ci-dessous le casting principal de The Crown :

Elizabeth II : Claire Foy (saison 1 et 2), Olivia Colman (saison 3 et 4), Imelda Staunton (saison 5 et 6)

: Claire Foy (saison 1 et 2), Olivia Colman (saison 3 et 4), Imelda Staunton (saison 5 et 6) Philip Mountbatten : Matt Smith (saison 1 et 2), Tobias Menzies (saison 3 et 4), Jonathan Pryce (saison 5 et 6)

: Matt Smith (saison 1 et 2), Tobias Menzies (saison 3 et 4), Jonathan Pryce (saison 5 et 6) Prince Charles : Billy Jenkins (saison 1), Julian Baring (saison 2), Josh O'Connor (saison 3 et 4), Dominic West (saison 5 et 6)

: Billy Jenkins (saison 1), Julian Baring (saison 2), Josh O'Connor (saison 3 et 4), Dominic West (saison 5 et 6) Princesse Anne : Erin Doherty (saison 3 et 4), Claudia Harrison

: Erin Doherty (saison 3 et 4), Claudia Harrison Princesse Margaret : Vanessa Kirby (saison 1 et 2), Helena Bonham Carter (saison 3 et 4), Lesley Manville (saison 5 et 6)

: Vanessa Kirby (saison 1 et 2), Helena Bonham Carter (saison 3 et 4), Lesley Manville (saison 5 et 6) Diana Spencer : Emma Corrin (saison 4), Elizabeth Debicki (saison 5 et 6)

: Emma Corrin (saison 4), Elizabeth Debicki (saison 5 et 6) Camilla Shand/Parker Bowles : Emerald Fennell (saison 3 et 4), Olivia Williams (saison 5 et 6)

: Emerald Fennell (saison 3 et 4), Olivia Williams (saison 5 et 6) John Major : Jonny Lee Miller

: Jonny Lee Miller Tony Blair : Bertie Carvel

: Bertie Carvel Prince William : Senan West (saison 5), Rufus Kampa (saison 6), Ed McVey (saison 6)

: Senan West (saison 5), Rufus Kampa (saison 6), Ed McVey (saison 6) Prince Harry : Will Powell (saison 5)

: Will Powell (saison 5) Catherine Middleton : Meg Bellamy (saison 6)

: Meg Bellamy (saison 6) Prince Andrew : Tom Byrne (saison 4), James Murray (saison 5 et 6)

: Tom Byrne (saison 4), James Murray (saison 5 et 6) Margaret Thatcher : Gillian Anderson (saison 4)

: Gillian Anderson (saison 4) Elizabeth Bowes-Lyon : Victoria Hamilton (saison 1 et 2), Marion Bailey (saison 3 et 4), Marcia Warren (saison 5 et 6)

: Victoria Hamilton (saison 1 et 2), Marion Bailey (saison 3 et 4), Marcia Warren (saison 5 et 6) Antony Armstrong-Jones : Matthew Goode (saison 2), Ben Daniels (saison 3 et 4)

: Matthew Goode (saison 2), Ben Daniels (saison 3 et 4) Louis Mountbatten : Greg Wise (saison 1 et 2), Charles Dance (saison 3 et 4)

: Greg Wise (saison 1 et 2), Charles Dance (saison 3 et 4) Edouard VIII : Alex Jennings (saison 1 et 2), Derek Jacobi (saison 3)

: Alex Jennings (saison 1 et 2), Derek Jacobi (saison 3) Wallis Simpson : Lia Williams (saison 1 et 2), Géraldine Chaplin (saison 3 et 4)

: Lia Williams (saison 1 et 2), Géraldine Chaplin (saison 3 et 4) Anthony Eden : Jeremy Northam (saison 1 et 2)

: Jeremy Northam (saison 1 et 2) Winston Churchill : John Lithgow (saison 1)

: John Lithgow (saison 1) John Fitzgerald Kennedy : Michael C. Hall (saison 2)

Kennedy : Michael C. Hall (saison 2) Jackie Kennedy : Jodi Balfour (saison 2)

: Jodi Balfour (saison 2) Alice de Battenberg : Rosalind Knight (saison 1), Jane Lapotaire (saison 3)

The Crown est-elle fidèle à la réalité historique ?

Que les téléspectateurs ne s'y trompent pas : The Crown revient certes avec une grande précision sur de véritables événements historiques, mais certaines parties -les plus intimes notamment- sont en grande partie romancées. "Dans l'ensemble, ça raconte bien la véritable histoire mais, pour en faire une série, les scénaristes ont pris beaucoup de libertés plus ou moins graves", a expliqué Joffrey Ricome, co-auteur de The Crown, le vrai du faux, au micro de Franceinfo.

The Crown a ainsi pris des libertés avec la réalité historique. A titre d'exemple, si des rumeurs ont bien laissé entendre que le prince Philip aurait eu une ou des liaisons, rien n'a été avéré, alors que la série semble prendre parti dans ce sens : "Il n'y a aucune preuve des liaisons extraconjugales du prince consort. Il y a certes eu des rumeurs mais rien d'avéré", a détaillé Joffrey Ricome dans son interview à Franceinfo. Selon lui, la jalousie supposée de la princesse Margaret envers sa soeur est également exagérée : "Ce n'était pas le cas, elle était bien où elle était. Margaret aimait faire la fête. Et comme être reine est très encombrant, elle était ravie d'être la numéro 2 !" La relation entre la reine et Jackie Kennedy a également suscité plusieurs critiques, et le séjour de l'ex-première dame des Etats-Unis ne s'est pas déroulé aussi mal que ce qui a été décrit.

The Crown est une série créée et diffusée sur Netflix depuis le 4 novembre 2016. Pour découvrir les nouveaux épisodes en streaming, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme. Ils sont ensuite visibles en illimité directement sur le site. A noter que les saisons 1, 2 et 3 sont également disponibles en DVD et Blu-Ray chez Sony Pictures.