The Haunting of Bly Manor : Hill House, casting... tout sur la série Netflix

BLY MANOR - Dérivée de la série à succès The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor est à découvrir le 9 octobre sur Netflix.

Plus que quelques jours avant de replonger dans l'horreur. La saison complète de The Haunting of Bly Manor est mise en ligne vendredi 9 octobre 2020 à 9h01, soit deux ans après le succès surprise de The Haunting of Hill House. Mais que les fans ne se laissent pas tromper : Bly Manor n'est pas la saison 2 de Hill House. Cette série Netflix retrouve certes le même casting et la même équipe de production, mais l'histoire est totalement indépendante. Cette nouvelle création de Mike Flanagan (Jessie, Doctor Sleep) est une adaptation de la nouvelle fantastique Le Tour d'écrou de Henry James. Mais plus largement, cette série flirtant avec l'horreur abordera des thèmes universels, comme l'amour et le deuil.

A quelques jours de la sortie de la série sur Netflix, les critiques américaines ont partagé leurs avis sur The Haunting of Bly Manor. Globalement, elles sont conquises par cette fiction flirtant avec l'horreur et le drame. Toutefois, toutes sont formelles : les abonnés ne retrouveront pas le niveau d'épouvante de Hill House : "The Haunting of Bly Manor ne provoquera peut-être pas la même frayeur sur votre visage que Hill House, mélangé à la profondeur émotionnelle, mais on n'en est vraiment pas loin", concède IGN. Empire salue une "relecture ambitieuse" et un "récit surnaturel solide". TV Guide met d'ailleurs en garde : les abonnés pourraient être déçus s'ils attendent de retrouver exactement la puissance émotionnelle et horrifique de Hill House, "non pas parce que la saison n'est pas convaincante, mais parce qu'elle est complètement différente".

The Haunting of bly manor - les infos

Synopsis - Après The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor est le nouvel opus de la série d'anthologie "The Haunting". Cette série se situe dans les années 1980, en Angleterre. Après le décès d'une jeune fille au pair, Henry Wingrave engage Dani, une jeune américaine sans expérience, pour s'occuper de ses neveux, Miles et Flora. Mais de sombres secrets se cachent dans le manoir où ils habitent... et les morts peuvent faire leur retour.

Deux ans après la surprise de Hill House, sa série dérivée sort sur Netflix. The Haunting of Bly Manor sera à découvrir sur Netflix dès le 9 octobre 2020, à 9h01 pour les abonnés français. A noter que si ce n'est pas une suite de The Haunting of Hill House, on retrouve la même équipe à la conception de la série. On parle dans ce cas de série anthologique, où les thématiques et les participants sont les mêmes, mais les intrigues indépendantes des saisons précédentes.

En découvrant les premières images de The Haunting of Bly Manor, difficile de ne pas noter la parenté avec The Haunting of Hill House : une demeure qui semble hantés, des enfants qui voient des fantômes, une ambiance glaçante et même des visages familiers aux fans de la première série. Retrouvez ci-dessous le trailer de Bly Manor en version française.

Au casting de The Haunting of Bly Manor, on retrouve des visages déjà vu dans Hill House. Victoria Pedretti et Oliver Jackson-Cohen, qui interprétaient les jumeaux Nell et Luke Crain dans la première série, sont les personnages principaux de Bly Manor, tandis qu'Henry Thomas (Hugh Crain jeune) et Kate Siegel (Theodora Crain) sont également de retour. Mais la distribution se complète avec de nouveaux acteurs, comme T'Nia Miller ou Rahul Kohli. Le casting complet de The Haunting of Bly Manor est à retrouver ci-dessous :

Victoria Pedretti : Dani Clayton

Oliver Jackson-Cohen : Peter Quint

Henry Thomas : Henry Wingrave

T'Nia Miller : Hannah Grose

Rahul Kohli : Owen

Tahira Sharif : Rebecca Jessel

Benjamin Evan Ainsworth : Miles Wingrave

Amelie Bea Smith : Flora Wingrave

Amelia Eve : Jamie

Kate Siegel

Catherine Parker

