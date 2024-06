House of the Dragon : où voir le premier épisode de la saison 2 en streaming ?

Le premier épisode de House of the Dragon était diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur HBO. Elle est à voir en France sur la nouvelle plateforme Max.

Les infos sur la saison 2

09:16 - Où en était-on avant le premier épisode de la saison 2 ? Le premier épisode de la saison 2 suit directement les événements du final de la première saison de House of the Dragon. Pour rappel, dans le dernier épisode diffusé il y a deux ans, Alicent avait fait couronné son fils Aegon en catastrophe, persuadée qu'il s'agissait de la dernière volonté du roi Viserys. Mais Rhaenyra, désignée auparavant comme héritière au Trône de fer, ne l'entend pas de cette oreille et décide de rallier à sa cause les chefs des autres maisons, notamment les Baratheons et les Starks, avec l'aide de ses deux fils. Son cadet, Lucerys, part convaincre les Baratheon, mais il se retrouve nez à nez avec son oncle, Aemond, qu'il avait éborgné quelques années plus tôt et qui garde toujours de la rancoeur à son égard. S'ensuit une course-poursuite et un affrontement entre leurs dragons respectifs, mais les maîtres perdent le contrôle des bêtes et le dragon d'Aemond finit par dévorer Lucerys. La saison 1 se termine sur le regard de Rhaenyra, qui vient d'apprendre la nouvelle de la mort de son fils, le regard plein de haine et visiblement déterminée à se venger. 08:08 - Peut-on voir House of the Dragon ailleurs que sur Max ? C'est la plateforme de streaming Max qui se charge de la diffusion de House of the Dragon en France et aux Etats-Unis. Mais sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'un compte sur ce site pour avoir accès à son contenu, en toute légalité. En effet, Warner Bros Discovery a conclu des accords avec d'autres chaînes et plateformes. Ainsi, les abonnés des formules Canal+Ciné Séries, Canal+ Friends & Family et Canal+ Intégrale peuvent trouver le nouvel épisode de House of the Dragon sans surcoût directement sur MyCanal. Par ailleurs, si vous êtes abonnés au pass Warner de Prime Video, vous pouvez également visionner la saison 2 du prequel de Game of Thrones directement sur le site d'Amazon. 07:03 - Il faut se rendre sur une nouvelle plateforme de streaming pour voir House of the Dragon Les téléspectateurs américains ont enfin pu découvrir le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Mais contrairement à la première saison, ce n'est pas sur OCS qu'il faut se rendre pour le visionner en streaming légal. Désormais, c'est la plateforme de streaming Max, qui diffuse exclusivement le contenu des chaînes d'HBO en France, qui diffuse la nouvelle saison de House of the Dragon. C'est également sur ce nouveau site lancé mardi dernier sur le territoire tricolore qu'il faut se rendre pour retrouver la première saison et l'intégrale de Game of Thrones. 06:08 - Le premier épisode de la saison 2 a enfin été diffusé C’est fait, les téléspectateurs ont pu découvrir le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Décalage horaire oblige, celui-ci devait être mis en ligne sur la plateforme de streaming Max dans la nuit de dimanche à lundi, juste après sa diffusion sur HBO aux Etats-Unis (dimanche soir heure américaine). Rappelons qu’il est possible de s’abonner à ce nouveau site en France pour découvrir le prequel de Game of Thrones légalement, dont les prix varient entre 5,99 euros par mois (avec publicités), 9,99 euros par mois (standard) et 13,99 euros par mois (abonnement Premium).

House of the Dragon est une série télévisée américaine adaptant le roman Feu et Sang de George R.R. Martin sorti en 2018. Il s'agit d'une chronique dédiée à la dynastie des Targaryen et surtout d'un prequel de Game of Thrones, série à succès d'HBO de 2011 à 2019. Le premier épisode de House of the Dragon est diffusé le 22 août 2022. La saison 2 est diffusée en France du 17 juin au 5 août 2024.

House of the Dragon se situe entre 200 et 170 ans avant les événements de Game of Throne. La série s'intéresse à la période dite de la "Danse des Dragons", une période de troubles à Westeros où le Royaume est scindé en deux camps qui soutiennent l'accession au trône de deux héritiers différents. A l'époque, c'est Viserys Targaryen premier qui est sur le trône de Westeros. Il n'a pas d'héritier mâle de sa première femme mais une fille du nom de Rhaenyra qui pourrait lui succéder. Cependant, il obtient des fils de son deuxième mariage, ce qui vient troubler l'ordre de succession et créer les germes de la dissension.

Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

Matt Smith : Daemon Targaryen

Olivia Cooke : Alicent Hightower

Ewan Mitchell : Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney : Aegon II Targaryen

Harry Collett : Jacaerys Targaryen

Phia Saban : Helaena Targaryen

Rhys Ifans : Otto Hightower

Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

Eve Best : Rhaenys Velaryon

Fabien Frankel : Ser Criston Cole

Graham McTavish : Ser Harold Westerling

Matthew Needham : Larys Strong

Simon Russell Beale : Ser Simon Strong (à partir de la saison 2)

Freddie Fox : Ser Gwayne Hightower (à partir de la saison 2)

Gayle Rankin : Alys Rivers (à partir de la saison 2)

Abubakar Salim : Alyn d'Hull (à partir de la saison 2)

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen (saison 1)

Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune (saison 1)

Emily Carey : Alicent Hightower jeune (saison 1)

Ryan Corr : Ser Harwin Strong (saison 1)

Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

David Horovitch : Grand Maester Mellos

Bill Paterson : Lyman Beesbury

Gavin Spokes : Lyonel Strong

En France, la première saison de House of the Dragon était d’abord diffusée sur OCS. Mais dès cette saison 2, ça change. C’est désormais sur la plateforme de streaming Max, lancée en France le 11 juin, quelques jours avant la sortie du 1er épisode, qu’il faut se rendre. Le premier épisode y est diffusé le 17 juin 2024. Par la suite, la diffusion se fera à raison d’un épisode par semaine, pour un final probablement prévu le 5 août 2024. Si vous êtes toutefois abonnés à l’offre Canal+Ciné Séries, Canal+ Friends & Family et Canal+ Intégrale, ou au Pass Warner de Prime Video, vous avez accès à House of the Dragon sans surcoût.

Hormis ses deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon suit l'exemple de la série originale et réplique ce même rythme. La saison 1 de House of the Dragon compte donc 10 épisodes, d'une durée d'une heure environ, mais la saison 2 n'en compte que huit, d'une durée similaire a priori.