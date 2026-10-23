Lupin : ce dont il faut se souvenir avant de lancer la saison 4 sur Netflix

La partie 4 de "Lupin", série Netflix portée par Omar Sy, est sortie sur Netflix ce vendredi 23 octobre. Mais vous avez peut-être besoin d'un récap avant de lancer les nouveaux épisodes...

Les fans de Lupin ont attendu plus de trois ans avant d'avoir des nouvelles d'Assane Diop. Le héros de la série joué par Omar Sy a enfin fait son retour sur le petit écran ce vendredi 23 octobre 2026. Dans cette saison 4, composée de 8 nouveaux épisodes, le héros est en prison depuis 4 ans et compte bien abandonner son alter ego, afin de purger sa peine et partir rencontrer leur famille au Sénégal une fois que ça sera fait. Mais lorsqu'un voleur dérobe des oeuvres de musées en se faisant passer pour lui, il n'a pas d'autres choix que de s'évader et de ré-endosser le costume de Lupin.

Mais si vous avez oublié les événements qui ont mené à ce début de saison 4, pas de panique : Netflix a mis en ligne un récap, narré par Omar Sy, de tout ce qui s'est passé avant Lupin.

- Assane Diop est un gentleman cambrioleur. Son père travaillait pour les Pellegrini, une puissante famille, lorsqu'un prestigieux bijou (le collier de la Reine) disparaît. Il est alors envoyé injustement en prison et met fin à ses jours, ce qui pousse son fils à vouloir se venger en reprenant les méthodes d'Arsène Lupin. Mais notre héros a une faiblesse : son fils, Raoul, qui finit par être enlevé par les Pellegrini. Au cours de ses aventures, il se lie d'amitié avec Guedira, un policier qui deviendra, au fil des saisons, l'allié d'Assane Diop. Ensemble, ils arrivent à exposer les crimes des Pellegrini au grand jour et à blanchir le père du héros.

Mais Assane décide de reprendre du service pour voler "la perle noire", un nouvel artefact précieux. Mais une ancienne connaissance, Keller, décide de le faire chanter et de kidnapper sa mère, le forçant à commettre de nouveaux braquages. Pour sauver son ami Benjamin, pris par la police, Assane Diop décide alors de devenir policier et de faire équipe avec Guedira pour mettre fin aux agissements de Keller. Mais notre héros est alors conscient que tant que Lupin existe, sa famille est en péril, et il décide de se rendre de son plein gré à la police à condition que Benjamin soit libre.

Une piqure de rappel bienvenue lorsqu'on voit le temps qui s'est écoulé entre les deux dernières saisons. Cela est dû à l'agenda chargé d'Omar Sy, très sollicité sur des projets cinématographiques. Ce dernier est d'ailleurs devenu co-showrunner de la série aux côtés de Louis Leterrier, ce qui a provoqué un temps de développement et d'écriture un peu plus long.

fiche série

"Lupin : dans l'ombre d'Arsène" est une série policière française créée par George Kay et François Uzan diffusée sur Netflix depuis le 8 janvier 2021. Omar Sy y incarne Assane Diop, un cambrioleur qui s'inspire du personnage Arsène Lupin, inventé par Maurice Leblanc.

Il y a plusieurs années, le père d'Assane Diop meurt en étant accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis par la famille Pellegrini. Une fois adulte, Assane Diop se met en tête de voler un collier ayant appartenu à Marie-Antoine d'Autriche pour se venger des Pellegrini, qui sont les derniers propriétaires du bijou. Pour commettre son larcin, il s'inspire d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur inventé par Maurice Leblanc. Mais la police est à ses trousses.

"Lupin : dans l'ombre d'Arsène" est une série française créée par George Kay et François Uzan, qui comporte donc en grande majorité des acteurs venus de l'Hexagone. Le personnage principal est d'ailleurs incarné par Omar Sy, acteur populaire et César du meilleur acteur en 2012 pour "Intouchables".

Omar Sy : Assane Diop

: Assane Diop Ludivine Sagnier : Claire

: Claire Etan Simon : Raoul

: Raoul Clotilde Hesme : Juliette Pellegrini

: Juliette Pellegrini Nicole Garcia : Anne Pellegrini

: Anne Pellegrini Hervé Pierre : Hubert Pellegrini

: Hubert Pellegrini Antoine Gouy : Benjamin Ferel

: Benjamin Ferel Soufiane Guerrab : Youssef Guedira

: Youssef Guedira Shirine Boutella : lieutenant Sofia Belkacem

: lieutenant Sofia Belkacem Vincent Londez : capitaine Romain Laugier

: capitaine Romain Laugier Mamadou Haïdara : Assane Diop, jeune

: Assane Diop, jeune Ludmilla Makowski : Claire, jeune

: Claire, jeune Léa Bonneau : Juliette Pellegrini, jeune

: Juliette Pellegrini, jeune Adrian Valli de Villebonne : Benjamin Férel, jeune

: Benjamin Férel, jeune Vincent Garanger : commissaire Gabriel Dumont

: commissaire Gabriel Dumont Adama Niane : Léonard

: Léonard Fargass Assandé : Babakar Diop

: Babakar Diop Moussa Sylla : lieutenant Barreto

: lieutenant Barreto Kamel Guenfoud : Kévin

: Kévin Grégoire Colin : Vincent

: Vincent Anne Benoît : Fabienne Beriot

: Fabienne Beriot Xavier Lemaître : Thibaud de Quesnoy

: Thibaud de Quesnoy Azzeddine Ahmed-Chaouch : Thomas Gendre

: Thomas Gendre Johann Dionnet : Gabriel Dumont, jeune

"Lupin : dans l'ombre d'Arsène" est une série disponible sur Netflix depuis le 8 janvier 2021. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs offres sont proposées : la moins chère mais avec publicités à 7,99 euros par mois, la standard sans pub à 14,99 euros par mois et la premium à 21,99 euros par mois.

Où a été filmée la série Lupin sur Netflix ?

Le tournage de la première partie de "Lupin : dans l'ombre d'Arsène" a été tourné principalement à Paris, au musée du Louvre mais également en région parisienne : les scènes de prison sont tournées à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, tandis que la jeunesse d'Assane a pour décor le collège de la Maison d'éducation de la légion d'honneur, à Saint-Germain-en-Laye. Des scènes sont également tournées à bord de l'Orient-Express et à la gare de Villeneuve-Triage. Enfin, les équipes ont également posées leurs caméras à Etretat : un clin d'oeil à l'oeuvre originale de Maurice Leblanc, puisqu'Arsène Lupin a eu plusieurs aventures qui se sont déroulées dans la ville de Seine-Maritime, notamment la fameuse affaire de "l'aiguille creuse".