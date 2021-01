Lupin : la date de la partie 2 sur Netflix annoncée

LUPIN SERIE. Netflix a annoncé que la partie 2 de la première saison de "Lupin : dans l'ombre d'Arsène" serait disponible prochainement sur la plateforme de streaming. La date.

[Mis à jour le 28 janvier 2021 à 17h13] Le gentleman cambrioleur sera bientôt de retour. Les cinq premiers épisodes de la série "Lupin : dans l'ombre d'Arsène" sont déjà mis en ligne sur Netflix. Mais ce n'est que la première partie de la première saison de cette série inspirée du personnage inventé par Maurice Leblanc. Une seconde saison, également composée de cinq épisodes, doit voir le jour. Et depuis la mise en ligne de la série le 8 janvier dernier sur la plateforme de streaming, les abonnés attendaient avec impatience de découvrir la suite des aventures d'Assane Diop. Ce sera prochainement le cas comme l'a indiqué le géant du streaming sur les réseaux sociaux : la partie 2 de Lupin sera à découvrir dès l'été 2021 sur Netflix, soit quelques mois seulement après la mise en ligne de la première partie. Il convient toutefois de noter que la date précise de mise en ligne n'a pas encore été communiquée par la plateforme.

La partie 2 de Lupin avait été tournée en même temps que la première partie, ce qui fait qu'elle peut être mise en ligne peu de temps après la mise en ligne de la série. Toutefois, on ne sait pas encore si "Lupin : dans l'ombre d'Arsène" aura droit à une saison 2, ou si l'intrigue de la série portée par Omar Sy s'arrêtera avec cette nouvelle salve de cinq épisodes. Mais vu le succès de la série, il ne semble pas inenvisageable que Netflix ait déjà en tête une seconde saison de "Lupin". Il faudra toutefois attendre une annonce officielle de la part de la plateforme de streaming pour en avoir le cœur net, tout cela restant des spéculations.

Cette fois-ci, on a fait un peu plus précis que prochainement. pic.twitter.com/u6zeNz0axW — Netflix France (@NetflixFR) January 28, 2021

En savoir plus sur Lupin

"Lupin : dans l'ombre d'Arsène" est une série policière française créée par George Kay et François Uzan diffusée sur Netflix depuis le 8 janvier 2021. Omar Sy y incarne Assane Diop, un cambrioleur qui s'inspire du personnage Arsène Lupin, inventé par Maurice Leblanc. Une saison de cinq épisodes est actuellement disponible sur la plateforme de streaming par abonnement. Chaque épisode dure entre 40 et 50 minutes.

Synopsis - Il y a plusieurs années, le père d'Assane Diop meurt en étant accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis par la famille Pellegrini. Une fois adulte, Assane Diop se met en tête de voler un collier ayant appartenu à Marie-Antoine d'Autriche pour se venger des Pellegrini, qui sont les derniers propriétaires du bijou. Pour commettre son larcin, il s'inspire d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur inventé par Maurice Leblanc. Mais la police est à ses trousses.

"Lupin : dans l'ombre d'Arsène" est une série française créée par George Kay et François Uzan, qui comporte donc en grande majorité des acteurs venus de l'Hexagone. Le personnage principal est d'ailleurs incarné par Omar Sy, acteur populaire et César du meilleur acteur en 2012 pour "Intouchables". Retrouvez ci-dessous le casting complet de la série "Lupin" :

Omar Sy : Assane Diop

: Assane Diop Ludivine Sagnier : Claire

: Claire Etan Simon : Raoul

: Raoul Clotilde Hesme : Juliette Pellegrini

: Juliette Pellegrini Nicole Garcia : Anne Pellegrini

: Anne Pellegrini Hervé Pierre : Hubert Pellegrini

: Hubert Pellegrini Antoine Gouy : Benjamin Ferel

: Benjamin Ferel Soufiane Guerrab : Youssef Guedira

: Youssef Guedira Shirine Boutella : lieutenant Sofia Belkacem

: lieutenant Sofia Belkacem Vincent Londez : capitaine Romain Laugier

: capitaine Romain Laugier Mamadou Haïdara : Assane Diop, jeune

: Assane Diop, jeune Ludmilla Makowski : Claire, jeune

: Claire, jeune Léa Bonneau : Juliette Pellegrini, jeune

: Juliette Pellegrini, jeune Adrian Valli de Villebonne : Benjamin Férel, jeune

: Benjamin Férel, jeune Vincent Garanger : commissaire Gabriel Dumont

: commissaire Gabriel Dumont Adama Niane : Léonard

: Léonard Fargass Assandé : Babakar Diop

: Babakar Diop Moussa Sylla : lieutenant Barreto

: lieutenant Barreto Kamel Guenfoud : Kévin

: Kévin Grégoire Colin : Vincent

: Vincent Anne Benoît : Fabienne Beriot

: Fabienne Beriot Xavier Lemaître : Thibaud de Quesnoy

: Thibaud de Quesnoy Azzeddine Ahmed-Chaouch : Thomas Gendre

: Thomas Gendre Johann Dionnet : Gabriel Dumont, jeune

Pour l'heure, Netflix propose sur sa plateforme de streaming de découvrir les cinq premiers épisodes de la première partie de "Lupin : dans l'ombre d'Arsène". Une seconde partie composée de cinq nouveaux épisodes doit être mise en ligne à l'été 2021mais aucune date plus précise de mise en ligne n'a pour l'heure été annoncée par le géant du streaming. On ne sait pas non plus si "Lupin : dans l'ombre d'Arsène" aura droit à une saison 2. Mais le succès de la série française pourrait convaincre Netflix de proposer une suite aux aventures d'Assane Diop, si tant est que les acteurs acceptent de revenir. Il faut encore attendre une confirmation officielle.

"Lupin : dans l'ombre d'Arsène" est une série disponible sur Netflix depuis le 8 janvier 2021. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme. L'intégralité des épisodes de la première partie sont actuellement visibles sur Netflix.